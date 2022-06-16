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Минулої доби окупанти обстріляли житлові квартали Миколаєва та два райони області, поранено 11 осіб, - ОВА

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миколаївщина

Під обстрілами опинилися громади Баштанського і Миколаївського районів - Широківська, Березнегуватська, Первомайська, Куцурубська та Галицинівська громади. Обстрілювали окупанти і житлові квартали міста Миколаєва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Миколаївська обласна державна адміністрація у зведенні щодо ворожих обстрілів в області за минулу добу, станом на 08:00 ранку 16 червня.

"Місто Миколаїв: вдень, 15 червня, російські окупанти обстріляли житловий квартал Миколаєва з реактивних систем залпового вогню, попередньо, системи "Ураган". О 13:05 поцілили у чотириповерховий житловий будинок. Зруйновано дах, перекриття від четвертого до другого поверху, пошкоджено несучу стіну і вибито вікна. Загалом у будинку пошкоджено 6 квартир. За попередньою інформацією, п’ятеро людей постраждало.

Баштанський район: вдень, 15 червня, було обстріляно Широківську громаду. За попередньою інформацією потерпілих немає, зруйновано фермерські склади. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: протягом дня, 15 червня, обстрілювалося с. Лимани Галицинівської громади. Внаслідок чого два будинки згоріли, в інших – вибиті вікна, двері. Було тимчасове вимкнення газу. Потерпілих немає. Після ворожих обстрілів ввечері, 15 червня, у с. Лимани зайнялася пожежа пшеничного поля. Також 15 червня, о 11:30 внаслідок обстрілу Парутинського старостинського округу Куцурубської громади сталися два випадки вогневих займань на відкритій території. Потерпілих немає. У другій половині дня, 15 червня, внаслідок обстрілів смт Первомайське відбулося займання житлового будинку. Після ворожих обстрілів вчора, 15 червня, у с. Засілля Первомайської громади згорів житловий будинок. Потерпілих немає.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, - йдеться в повідомленні

Читайте: Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину, за минулу добу поранень зазнали 19 осіб, - ОВА

Водночас голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила в Telegram, що за минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 11 людей.

"Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебувають 287 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 26 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - йдеться в повідомленні.

Автор: Наталя Джума
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Что-то давно не видел жизнерадостный и-пальник Кима. Пока в Николаеве Марченко, и ким гоголем ходил и видосики каждый день показывал . А сейчас что-то "загрустил"
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16.06.2022 10:35 Відповісти
і це нічого не змінює у свідомості миколаївців і області, бо всі ринки і магазини забиті подкшечками, футболками, труселями із зображенням Боневтіка з автоматами, Абдристовича і Кіма. Для них вони герої, а не Марченко. З генералом не бічив жодної подушки, чи футболки.
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16.06.2022 11:12 Відповісти
Я сам з Миколаївщині. Багато родичів та друзів там. Реально в шоці якщо це правда... Брат був теж, щось намагався хвалити його у перший тиждень після вторгнення, зараз вже вподобляє в фейсбуці мої пости де я висвітлюю всю ниць зелених потвор та дебілізм "простого наріду"....
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16.06.2022 17:47 Відповісти
 
 