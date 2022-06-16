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США від початку вторгнення РФ допомогли Україні на $5,6 млрд, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

блинкен

Рішення США про передачу Україні озброєнь на суму $350 млн спільно з додатковою допомогою у розмірі $650 млн, про яку було оголошено 15 червня, довело загальний обсяг допомоги з початку російського вторгнення до $5,6 млрд.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вирішивши розпочати необґрунтоване вторгнення проти свого сусіда, президент Путін мав намір розділити Сполучені Штати, їхніх союзників та партнерів. Тим не менш, ми сильніші і згуртованіші, ніж будь-коли. Кремль думав, що це підірве чи навіть скине український уряд, але президент Зеленський та демократично обраний уряд України сильні. Російські війська програли битву за Київ і продовжують повільний і завзятий наступ на сході та півдні України, стримуваний рішучими та доблесними захисниками України", - наголосив Блінкен, коментуючи виділення нового пакета допомоги.

Він підкреслив, що США спільно з більш ніж 40 союзниками та партнерами продовжують зміцнювати позиції України щодо захисту своєї незалежності, забезпечувати перемоги на полі бою та, зрештою, посилювати позиції України за столом переговорів.

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"Ми запровадили потужні санкції проти Росії, зміцнили стримування та оборону НАТО на східному фланзі та надали історичний рівень військової та іншої допомоги Україні, оскільки вона хоробро захищала свою територію та свою свободу. Наша рішучість непохитна. Ми єдині з Україною", - заявив Блінкен.

Як повідомлялося, 15 червня президент США Джозеф Байден оголосив про рішення надати Києву транш американської військової допомоги в розмірі $1 млрд. За його словами, йдеться про "додаткову артилерію, озброєння для берегової оборони, боєприпаси для артилерії, сучасні ракетні системи".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Боже, бережи Америку
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16.06.2022 10:45
+5
Щира подяка Сполученим Штатам за всебічну допомогу Україні.
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16.06.2022 11:05
+2
Вони ще їдуть.

Перші із 40 ярдів в теорії мають бути не раніше чим через 2 місяці після 9 травня. Самі рахуйте коли.
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16.06.2022 11:10
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16.06.2022 10:45 Відповісти
Боже, бережи Америку
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16.06.2022 10:45 Відповісти
Щира подяка Сполученим Штатам за всебічну допомогу Україні.
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16.06.2022 11:05 Відповісти
та замовкните вже МАКРОН У КИЕВІ!
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16.06.2022 10:49 Відповісти
Він міг би й на Луну злитати. Що воно там дитячими ніжками борсається?
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16.06.2022 11:01 Відповісти
незабаром драгі шольца придрагує...
буба 3-го коня зашишликує, а по 5тій повістці так і не явиться...
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16.06.2022 10:54 Відповісти
Чуть больше миллиарда в месяц. Х*йло только за энергоносители получает млрд в день....
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16.06.2022 10:55 Відповісти
Это очень много, но дело в том, что сейчас нам не нужны ракеты на один километр по 150 штук баксов с полумиллионной установки (и то цены крайне старые, еще во время Трампа рост был, а сейчас инфляция и подавно огромная, впрочем в стоимость единицы оружия всегда включают его разработку и сами материалы не такие дорогие). Нам нужен дешевый стальной ствол с отфрезерованными нарезками и простейшая гаубица. А то и миномет гладкоствольный. Тысячи штук нужны. Либо станки для производства этого оружия, это еще лучше будет. Все это стоит совсем недорого, если доставлять контейнеровозами в Польшу (а лучше в Одессу с конвоем).

Среди поставок очень много крайне бесполезного хлама. Как БМП-1. Нулевая броня в крыше и крайняя опасность для экипажа при взрыве БК. Но ценники на них как у мардеров нарисовали, также они тяжелые.

СССР на базе ленд-лиза сделал тысячи, даже десятки тысяч Катюш. Оружие 42-го года по сути. Шасси полностью американское, а остальное делали даже женщины в 4 смены на заводе на конвеере. Прошло 80 лет, неужели сейчас этого сделать нельзя? Тоже тысячи катюш на базе грузовика, да недальнобойные, но за 30 минут они могут проехать и отстреляться и потом уехать. Вот на эти миллиарды нам нужны дешевые грузовички, доставленные морем, а также все необходимые станки, ну завод в бункере мы сделаем, но ведь можно и в Польше наших рабочих отправить, пускай там штампуют оружие. Станки, станки и еще раз станки, а также пару профессионалов и наши рабочие.
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16.06.2022 10:56 Відповісти
Так тобі ніхто вигадані тобою "ракети на 1 кілометр" і не пропонував.
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16.06.2022 11:13 Відповісти
А куда делись 40 ярдов Байдена...и 13 ярдов Байдена...за апоель-май...
Странная у вас арихмеьика Мr. Блинкенко...
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16.06.2022 11:02 Відповісти
Вони ще їдуть.

Перші із 40 ярдів в теорії мають бути не раніше чим через 2 місяці після 9 травня. Самі рахуйте коли.
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16.06.2022 11:10 Відповісти
Ти типу клована з себе корчиш?
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16.06.2022 11:15 Відповісти
Не...я корчу из себя Леонид Данилыча...основателя украинской не Олегархии...
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16.06.2022 11:22 Відповісти
Може спочатку би протверезився, а потім у коменти?
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16.06.2022 11:26 Відповісти
Від початку вторгнення деякі ЕЛІТИ ЄС допомогли рф на 100 мільярдів $. Піднявши штучно ціну на газ та перевівши ці суми за нього щоб не дай бог бидло росіяни не почали нити що війна це погано бо у них життя стало гірше.
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16.06.2022 11:09 Відповісти
А афганским военным сколько? Триллион? Какую эффективность они показали? Сравните с эффективностью украинских военных

Тем временем раша за 100 дней войны получила от Европы 100 млрд на войну с Украиной

А от Ленд Лиза пока что только название

Когда мир поумнеет?
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16.06.2022 11:13 Відповісти
А ти впевнений, що це увесь світ повинен перестати бути тупим, а не ти? Якім щє "афганським військовим", це ти зараз тридцять років допомоги сплюсовав для порівняння із 110 днями чи що?
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16.06.2022 11:20 Відповісти
При чем тут я, личность. Ты решил на личности перейти, дурачёк?

В любом случае помощь не сопоставима, эффективность не сопоставима, когда огласили ленд линз все восприняли это иначе, и то что европа платит сотни миллиардов за грязную энергетику ты про всё это решил умолчать, придурковатая личность Борюх ЗакелбельХер
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16.06.2022 11:28 Відповісти
Ну це ти ж припустив, що світ тупий. Світ тобі і відповів. А тепер чухай шукати фотки хімарсів і свічблейдів у афганців, щоб хоч якось підтвердити свою маячню про "не сопоставима".
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16.06.2022 11:32 Відповісти
Коротко - в спам
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16.06.2022 11:39 Відповісти
Чому ж так? Мокшансько-антиамериканські аргументи скінчилися?
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16.06.2022 11:40 Відповісти
Дякуємо.
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16.06.2022 11:14 Відповісти
То что финансовый год в USA начинается с 1 октября я помню...
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16.06.2022 11:19 Відповісти
Ти взагалі у фінансах дупля не відбиваєш, якщо кукурікаєш про загальні 40 млрд як про якусь платіжку у жек "за квітень-травень".
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16.06.2022 11:24 Відповісти
Тупой кацап Борюх ЗакелбельХер, хватит срать под всеми постами. Заткни пельку в своем болоте мокшандии и сиди обтекай. Личность атакующая другие личности. Ты смотри, мразь такая, врагов в украинцах нашёл
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16.06.2022 11:34 Відповісти
Державною давай, клован. Побачимо, хто тут з нас у мокшандіі.
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16.06.2022 11:36 Відповісти
це якраз мокшанці такі як ти, ********** поливати американську підтримку лайном.
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16.06.2022 11:37 Відповісти
В спам таких как ты
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16.06.2022 11:40 Відповісти
Очікувана поведінка мокші, чию маячню розвалили аргументацією і фактами. "Ой, усе".
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16.06.2022 11:41 Відповісти
Блін, я насправді не хотів ображати мокшів, назвавши так звичайного російського нациста-антиамериканця.
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16.06.2022 11:45 Відповісти
Тим, хто нам віддав МіГи і С-300 (за що ми дуже вдячні) ніхто нічого не "закупав", американці просто перегнали вже існуючі системи та літаки у рамках бюджету НАТО з однієї своєї бази на іншу.
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16.06.2022 12:09 Відповісти
 
 