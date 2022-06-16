США від початку вторгнення РФ допомогли Україні на $5,6 млрд, - Блінкен
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Рішення США про передачу Україні озброєнь на суму $350 млн спільно з додатковою допомогою у розмірі $650 млн, про яку було оголошено 15 червня, довело загальний обсяг допомоги з початку російського вторгнення до $5,6 млрд.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вирішивши розпочати необґрунтоване вторгнення проти свого сусіда, президент Путін мав намір розділити Сполучені Штати, їхніх союзників та партнерів. Тим не менш, ми сильніші і згуртованіші, ніж будь-коли. Кремль думав, що це підірве чи навіть скине український уряд, але президент Зеленський та демократично обраний уряд України сильні. Російські війська програли битву за Київ і продовжують повільний і завзятий наступ на сході та півдні України, стримуваний рішучими та доблесними захисниками України", - наголосив Блінкен, коментуючи виділення нового пакета допомоги.
Він підкреслив, що США спільно з більш ніж 40 союзниками та партнерами продовжують зміцнювати позиції України щодо захисту своєї незалежності, забезпечувати перемоги на полі бою та, зрештою, посилювати позиції України за столом переговорів.
"Ми запровадили потужні санкції проти Росії, зміцнили стримування та оборону НАТО на східному фланзі та надали історичний рівень військової та іншої допомоги Україні, оскільки вона хоробро захищала свою територію та свою свободу. Наша рішучість непохитна. Ми єдині з Україною", - заявив Блінкен.
Як повідомлялося, 15 червня президент США Джозеф Байден оголосив про рішення надати Києву транш американської військової допомоги в розмірі $1 млрд. За його словами, йдеться про "додаткову артилерію, озброєння для берегової оборони, боєприпаси для артилерії, сучасні ракетні системи".
Будь ласка, зачекайте...
буба 3-го коня зашишликує, а по 5тій повістці так і не явиться...
Среди поставок очень много крайне бесполезного хлама. Как БМП-1. Нулевая броня в крыше и крайняя опасность для экипажа при взрыве БК. Но ценники на них как у мардеров нарисовали, также они тяжелые.
СССР на базе ленд-лиза сделал тысячи, даже десятки тысяч Катюш. Оружие 42-го года по сути. Шасси полностью американское, а остальное делали даже женщины в 4 смены на заводе на конвеере. Прошло 80 лет, неужели сейчас этого сделать нельзя? Тоже тысячи катюш на базе грузовика, да недальнобойные, но за 30 минут они могут проехать и отстреляться и потом уехать. Вот на эти миллиарды нам нужны дешевые грузовички, доставленные морем, а также все необходимые станки, ну завод в бункере мы сделаем, но ведь можно и в Польше наших рабочих отправить, пускай там штампуют оружие. Станки, станки и еще раз станки, а также пару профессионалов и наши рабочие.
Странная у вас арихмеьика Мr. Блинкенко...
Перші із 40 ярдів в теорії мають бути не раніше чим через 2 місяці після 9 травня. Самі рахуйте коли.
Тем временем раша за 100 дней войны получила от Европы 100 млрд на войну с Украиной
А от Ленд Лиза пока что только название
Когда мир поумнеет?
В любом случае помощь не сопоставима, эффективность не сопоставима, когда огласили ленд линз все восприняли это иначе, и то что европа платит сотни миллиардов за грязную энергетику ты про всё это решил умолчать, придурковатая личность Борюх ЗакелбельХер