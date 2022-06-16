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Сотні людей в Лисичанську застрягли в підвалах, багато хто без їжі та води, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лисичанськ

Малі діти, жінки та старенькі сидять у підвалах під ворожими обстрілами без їжі й доступу до води.

Про це повідомляє ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, під прицільним вогнем російських військ уся територія Лганскої області. Протягом доби внаслідок обстрілів сталися значні руйнування у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та Гірському.

"Ворог продовжує тактику тотального знищення і вкотре завдав ударів по Лисичанську. В місті пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС вкотре виїжджали на ліквідацію пожеж, що сталися внаслідок обстрілів. Сотні людей застрягли у підвалах. Багато хто сидить без їжі та води", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Тривають бої у Сєверодонецьку, Тошківці та в районі Врубівки. Війська РФ здійснили невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3, - Гайдай. ФОТО

Зазначається, що рятувальники продовжують підвезення води та продуктів харчування до міста. Так, минулої доби до Лисичанська було доставлено гуманітарну допомогу та понад 30 тонн води.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
там достатньо часу було евакуюватися, на відміну від мешканців Бучі чи Маріуполя. але ні, більшість залишившихся там чекали на руzzкіх асвабадітєлєй. дочекалися, хто їм доктор?
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16.06.2022 11:06
+9
Якщо я все вірно пам'ятаю, всім цивільним наполегливо прпонували евакуацію ще близько 2 міс тому.
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16.06.2022 11:06
+7
Головне виїхати вчасно. Хоч в Україні, хоч за кордоном нікому не дадуть померти. Навіть деякий дискомфорт - це краще ніж смерть
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16.06.2022 11:55
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Мариуполи продолжаются...
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16.06.2022 11:05 Відповісти
Якщо я все вірно пам'ятаю, всім цивільним наполегливо прпонували евакуацію ще близько 2 міс тому.
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16.06.2022 11:06 Відповісти
А тут постоянно комментарии с беженцами нафиг. Раздражают беженцы, понаехали. И чего им дома не сиделось, по кафе шастают, водку глушат.
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16.06.2022 13:11 Відповісти
там достатньо часу було евакуюватися, на відміну від мешканців Бучі чи Маріуполя. але ні, більшість залишившихся там чекали на руzzкіх асвабадітєлєй. дочекалися, хто їм доктор?
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16.06.2022 11:06 Відповісти
Ты понимаешь что такое бросить свой дом навесгда и голым и босым уйти вникуда? Человек без своего жилья бомж, представляешь сейчас оказаться таким? Время много было, да ехать некуда и ненужен ты никому, ещё и плюнут вслед. Жертва кацап кой агрессии по умолчанию у вас в ее любителя превращается? Это что за виктим блейминг?
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16.06.2022 13:14 Відповісти
так, я розумію що це таке і спробував вже на власній шкірі. і на мій погляд, жодна розумна людина не залишиться сама, а тим паче з дітьми, під ворожими обстрілами, якщо є шанс врятуватися. і там саме така картина, залишилися любітєлі рускава мира, ждущіє асвабадітєлєй.
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16.06.2022 14:17 Відповісти
Ну просили же эвакуироваться.
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16.06.2022 11:07 Відповісти
до 60 лет должна в Лисичанске быть принулительная мобилизация. Опять мирных на произвол оставите как в Северодонецке. Они не захотели. Так дайте лагеря, условия. А не просто выезжайте. Или базы все депутатские. Не комфортно беженцев принимать
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16.06.2022 11:18 Відповісти
Головне виїхати вчасно. Хоч в Україні, хоч за кордоном нікому не дадуть померти. Навіть деякий дискомфорт - це краще ніж смерть
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16.06.2022 11:55 Відповісти
Ждут , когда можно будет по богатым квартирам соседей прошвырнуться. Которые им оставили ключи и уехали.
Как сейчас это делается в Рубежном. Получают бесплатно то чего не имели в жизни из-за пьянок или лени , набивают грузовики и везут в Луганск на продажу. Ну если конечно доживут до этого момента.
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16.06.2022 11:20 Відповісти
От моего дома в Харькове остались руины...уехали с женой за сутки до обстрела...
Дом соседа прицепом сгорел...
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16.06.2022 11:26 Відповісти
Мы тоже с матерью пешком выбирались из Мариуполя. Авиабомба в пяти метрах от дома упала, шрапнелью от мин все окна побило.
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16.06.2022 13:17 Відповісти
Чому не виїхали вчасно? Бо або самогубці, або дурні, або колаборанти ( ждуть своїх), або все це разом
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16.06.2022 11:52 Відповісти
Блеать, суки, вам 3 месяца назад сказали эвакуироватся...
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16.06.2022 12:35 Відповісти
 
 