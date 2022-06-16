"Усі діти, народжені на Херсонщині після 24 лютого, автоматично отримуватимуть громадянство Росії", - колаборант Стремоусов
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Окупаційна "влада" Херсонської області заявила, що всі діти, народжені в регіоні після 24 лютого, автоматично отримуватимуть громадянство Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив так званий заступник глави окупаційної "ВЦА" колаборант Кирило Стремоусов, якого цитує кремлівське видання ТАСС
"Усі діти, народжені на Херсонщині після 24 лютого, автоматично отримуватимуть громадянство Росії", - йдеться в повідомленні.
За його словами, діти-сироти громадянство Росії вже отримали.
Стремоусов запевняє, що на російські паспорти в області "ажіотажний попит", а люди "масово стоять у чергах".
Колаборант також каже, нібито в області подано понад 10 тисяч заявок на російське громадянство.
Топ коментарі
+22 Mykola Trofimenko
показати весь коментар16.06.2022 11:23
+11 Maksim Perepelitca
показати весь коментар16.06.2022 11:27
+10 три - пятнадцать
показати весь коментар16.06.2022 11:29
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Будь ласка, зачекайте...
автоматично отримають гражданство Монголії...
в нуль всіх..
кацапи - сцикуни, мародери, гвалтівники, вбивці, садисти, брехуни.. - джек-пот для сатани
Тоді цього СТРЬОМоусова ніхто розстрілювать не буде- ми ж не звірі...Підвісимо за шию на верьовці ,-виживе - поїде в росію.
Дітей потім визволимо, відмиємо, відмолимо...
А кацапам 3,14зда!
Вони повинні благати про розстріл.
Після війни, їм відтворити їх любу расею.
Жити в бараках під охороною.
Строєм ходити на сніданок, обід, вечерю...
Годувати їх любою їм їжею, щі та брюква...
А з ранку до вечора, займаются відбудовою усього, що їхні любі рашисти зруйнували...
Харьків, Мариуполь, Лисічанск та інші міста.
От так років через п'ять можно до когось проявити мілисть и розтриляти
ну не собаки ж вас рожали? - хоча думаю шо да...