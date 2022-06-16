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громадянство (911) діти (4403) окупація (5831) Херсонщина (4251)

"Усі діти, народжені на Херсонщині після 24 лютого, автоматично отримуватимуть громадянство Росії", - колаборант Стремоусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

паспорт,рф

Окупаційна "влада" Херсонської області заявила, що всі діти, народжені в регіоні після 24 лютого, автоматично отримуватимуть громадянство Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив так званий заступник глави окупаційної "ВЦА" колаборант Кирило Стремоусов, якого цитує кремлівське видання ТАСС

"Усі діти, народжені на Херсонщині після 24 лютого, автоматично отримуватимуть громадянство Росії", - йдеться в повідомленні.

За його словами, діти-сироти громадянство Росії вже отримали.

Стремоусов запевняє, що на російські паспорти в області "ажіотажний попит", а люди "масово стоять у чергах".

Колаборант також каже, нібито в області подано понад 10 тисяч заявок на російське громадянство.

Також читайте: В ООН вивчають факти примусової депортації українських дітей Донбасу до Росії, - Бачелет

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Просто залишу це тут
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16.06.2022 11:23
+11
.. .
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16.06.2022 11:27
+10
всі кацапи народжені на кацапщині до і після 300 річного татаро-монголів
автоматично отримають гражданство Монголії...
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16.06.2022 11:29
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А справку можно будет взять? Ах нет. Нельзя. Так что просто серый паспорт. Как крымский.
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16.06.2022 11:23 Відповісти
Ні, трохи не так. Це ветеринарний паспорт. З відмітками про щеплення. Для тварюк (не тварин)
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16.06.2022 11:29 Відповісти
За что детям такое наказание? Они же ничего никому плохого не сделали!
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16.06.2022 14:23 Відповісти
Просто залишу це тут
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16.06.2022 11:23 Відповісти
Выглядит как голова профессора Доуэля. Или как голова Берлиоза.
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16.06.2022 11:27 Відповісти
Ймовірно він вже змінив апартаменти...
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16.06.2022 11:42 Відповісти
повісити падлюку потрібно на центральній площі Херсону , щоби інші боялись зраджувати краіну , де живеш !!
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16.06.2022 11:48 Відповісти
.. .
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16.06.2022 11:27 Відповісти
Делали детей в Украине, так что по гражданству вопросов не возникает от слова ВООБЩЕ. Ну это на случай если кто-то захочет спорить с дебилом, ему там пожить осталось на 3 дня, а оно идеи выдвигает
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16.06.2022 11:28 Відповісти
всі кацапи народжені на кацапщині до і після 300 річного татаро-монголів
автоматично отримають гражданство Монголії...
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16.06.2022 11:29 Відповісти
Пожалійте Монголію
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16.06.2022 11:36 Відповісти
жалілка відпала і десь загубилася...
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16.06.2022 11:38 Відповісти
Буряти це етнічні монголи.. не перехотілось жаліти монголів?
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16.06.2022 12:54 Відповісти
бачимо да, з якою підаснею маємо діло?
в нуль всіх..
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16.06.2022 11:36 Відповісти
без кіднепінгу недодержаві-терористу - ажніяк не обійтися, за ким же "народ-побєдітєль" ховатися буде, стояти не зпереду, а позаду?..
кацапи - сцикуни, мародери, гвалтівники, вбивці, садисти, брехуни.. - джек-пот для сатани
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16.06.2022 11:42 Відповісти
Доречі кацапи показують як треба проводити Українізацію - кацапські книжки спалити, хто спілкується кацапською - штраф і догана, досить з малоросами панькатися, хочеш бути рускомовним українцем - ласкаво просимо в лугандон.
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16.06.2022 11:45 Відповісти
Може,хто не вірить що Херсон невдовзі буде звільнений нашими ЗСУ ,- а я вірю!
Тоді цього СТРЬОМоусова ніхто розстрілювать не буде- ми ж не звірі...Підвісимо за шию на верьовці ,-виживе - поїде в росію.
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16.06.2022 11:47 Відповісти
Стремоусов, а твоя родина в якій країні захована? Адназначна не на русии!
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16.06.2022 11:50 Відповісти
Да вы посмотрите и послушайте того Стремоусова - по нему явно дурка плачет.
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16.06.2022 11:54 Відповісти
Нічого страшного!
Дітей потім визволимо, відмиємо, відмолимо...
А кацапам 3,14зда!
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16.06.2022 11:58 Відповісти
Дивись Зеленський, ким мала займатись, ТВОЯ млять!, прокуратура і СеБе-У, замість того, щоб ганятись і "пресувати" Рому Ратушного...
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16.06.2022 12:02 Відповісти
Усі колаборанти після 24 лютого підлягають страті через розстріл...
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16.06.2022 12:23 Відповісти
Розстріл, для них то милість...
Вони повинні благати про розстріл.
Після війни, їм відтворити їх любу расею.
Жити в бараках під охороною.
Строєм ходити на сніданок, обід, вечерю...
Годувати їх любою їм їжею, щі та брюква...
А з ранку до вечора, займаются відбудовою усього, що їхні любі рашисти зруйнували...
Харьків, Мариуполь, Лисічанск та інші міста.
От так років через п'ять можно до когось проявити мілисть и розтриляти
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16.06.2022 13:12 Відповісти
после этой статьи,-недолго стрямоусову осталось......
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16.06.2022 12:26 Відповісти
то всі москалі по всьому світу автоматично стають мудаками і співучасниками вбиств
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16.06.2022 12:39 Відповісти
Це той дегенерат, який стверджує, що ЗСУ постійно обстрілюють Херсон з артилерії, але всі снаряди збиває кацапське ППО )))
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16.06.2022 13:08 Відповісти
Якщо твоя мати курва, то ти автоматично курвий син. Це для стремоусова.
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16.06.2022 13:08 Відповісти
Кацапи , та хоч громадянства Альфа Центавра і місяця Юпітєра давайте, окрім як маячня це ніхто не сприймає.
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16.06.2022 13:30 Відповісти
кацапня - не стріляйте дітей вашу кацапську мать!
ну не собаки ж вас рожали? - хоча думаю шо да...
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16.06.2022 15:09 Відповісти
Сремоусов яке має громадянство?якщо російське то що робить в Україні якщо українське то чого ще не засуджений за державну зраду?Херсон деюре і де факто Україна російське громадянство на території України бредові ілюзії орків.
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16.06.2022 17:24 Відповісти
 
 