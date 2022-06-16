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Продовольча безпека, зброя та підтримка України - теми для обговорення Зеленського з Макроном, Шольцом та Драгі, - Єрмак
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц, прем‘єр-міністр Італії Драгі та президент Румунії Йоганніс прибули до Києва.
Невдовзі відбудеться зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовольча безпека, зброя та підтримка України - це важливі теми для обговорення. Очікуємо підтримку заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС", - зазначив він.
Топ коментарі
+10 Mykola Trofimenko
показати весь коментар16.06.2022 11:36
+9 olele
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показати весь коментар16.06.2022 11:40
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Про це у прямому ефірі національного телемарафону заявив Мелітопольський міський голова Іван Федоров. https://t.me/operativnoZSU/28739
Не наоборот.
Слов'янський район. Ось так кляті москалі знищують нашу родючу землю. За ці екологічні злочини після нашої перемоги має бути компенсація, а саме - Московія зобов'язана буде передати свої прилеглі області (Білгородську, Ростовську і Кубань) для ведення українцями повноцінного сільського господарства, адже культурний родючий шар ґрунту нарощується зі швидкістю 1 см за 1000 років.
Макрон ...13 дней назад...