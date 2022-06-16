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Продовольча безпека, зброя та підтримка України - теми для обговорення Зеленського з Макроном, Шольцом та Драгі, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон,шольц,драгі,візит

Президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц, прем‘єр-міністр Італії Драгі та президент Румунії Йоганніс прибули до Києва.

Невдовзі відбудеться зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовольча безпека, зброя та підтримка України - це важливі теми для обговорення. Очікуємо підтримку заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС", - зазначив він.

Читайте також: Після зустрічі з Зеленським Макрон, Шольц та Драгі відвідають Ірпінь

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Тримайте Макрона подалі від телефона
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16.06.2022 11:36
+9
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16.06.2022 11:36
+6
дєрьмака на нари!
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16.06.2022 11:40
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Фермери Мелітополя підсунули рашистам отруєну черешню

Про це у прямому ефірі національного телемарафону заявив Мелітопольський міський голова Іван Федоров. https://t.me/operativnoZSU/28739
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16.06.2022 11:35 Відповісти
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16.06.2022 11:36 Відповісти
Тримайте Макрона подалі від телефона
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16.06.2022 11:36 Відповісти
Намалювався "головний рупор" ОП
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16.06.2022 11:36 Відповісти
дєрьмака на нари!
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16.06.2022 11:40 Відповісти
нахрена він тобі на нарах? хай здохне мерзота, як най швидше.
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16.06.2022 12:05 Відповісти
територію в обмін на зерно? )(уйлу нє патєрять ліцо?
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16.06.2022 11:44 Відповісти
Парад Победы ЗСУ в москве, оружие каждому фермеру И ТОЛЬКО ПОТОМ продовольственная безопасность.
Не наоборот.
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16.06.2022 11:44 Відповісти
В первую очередь надо думать о гражданах Украины. Сегодня уже сообщили о хлебном поде в Николаевской области сожжённом рашистами. А сколько таких полей сгорит по всей Украине? Говорят нет мощностей для хранения зерновых? Так почему не переработать зерно на муку м макаронные изделия. Нет главное продать. У зебилов всегда так. . Вспомните про маски отправленные в Китай. А потом в наших аптеках мед. маску нельзя было купить. А ведь хлеб это не медицинская маска
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16.06.2022 11:44 Відповісти
Стосовно продовольчої безпеки
Слов'янський район. Ось так кляті москалі знищують нашу родючу землю. За ці екологічні злочини після нашої перемоги має бути компенсація, а саме - Московія зобов'язана буде передати свої прилеглі області (Білгородську, Ростовську і Кубань) для ведення українцями повноцінного сільського господарства, адже культурний родючий шар ґрунту нарощується зі швидкістю 1 см за 1000 років.

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16.06.2022 11:49 Відповісти
тобто ті свині,що там проживають стануть громадянами України?
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16.06.2022 12:09 Відповісти
Ні - кандидатами на громадянство через 30 років
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16.06.2022 12:33 Відповісти
Украинцы...прекратило унижать рабZeю...
Макрон ...13 дней назад...
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16.06.2022 11:49 Відповісти
Дуже насичений тиждень!! Чекаємо на результати,з яких можливо робити висновки та складати план подальшої діяльності!!!))
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16.06.2022 11:50 Відповісти
****,опять эта гнида
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16.06.2022 12:14 Відповісти
Топливо в обмен на зерно !
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16.06.2022 12:31 Відповісти
Без Дермака-оманського така зустріч звісно не пройде, інформація в центр потрібна від першоджерела.
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16.06.2022 12:53 Відповісти
Завхоз в курсе дела...
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16.06.2022 13:01 Відповісти
вбивця українського народу "капутин первый" "забив стрілку" для своїх холуїв в Києві,щоб обсосати план здачі окупованої ним території України в замін на куйню(ДОВГИЙ ПОВОДОК-кандидатство в члени ЄС" )
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16.06.2022 14:39 Відповісти
 
 