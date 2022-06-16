Продовольча безпека, зброя та підтримка України - теми для обговорення Зеленського з Макроном, Шольцом та Драгі, - Єрмак

Президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц, прем‘єр-міністр Італії Драгі та президент Румунії Йоганніс прибули до Києва.

Невдовзі відбудеться зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовольча безпека, зброя та підтримка України - це важливі теми для обговорення. Очікуємо підтримку заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС", - зазначив він.

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