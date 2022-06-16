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Обмінювати та помилувати трьох іноземних бійців ЗСУ, яких "засудили" до смертної кари у "ДНР", не планують, - ватажок терористів Пушилін
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін заявив, що засуджених до страти британців Шона Піннера, Ейдена Асліна та громадянина Марокко Саадуна Брагіма не планують ні обмінювати, ні помилувати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
На питання, чи помилують "ДНР" британців, він сказав: "Я не бачу для цього жодних підстав".
Коментуючи їхній можливий обмін, Пушилін заявив: "Це питання навіть не обговорюється".
Водночас, як передає РИА Новости, ватажок терористів заявив, що рішення про розстріл може бути ухвалено не раніше ніж через місяць.
Топ коментарі
+28 Mykola Trofimenko
показати весь коментар16.06.2022 11:38
+22 jklpqrs
показати весь коментар16.06.2022 11:37
+12 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар16.06.2022 11:38
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Будь ласка, зачекайте...
Русня конечно уже пошла в полный разнос в своем фашистском безумии, но даже они должны это понимать. Так что пока все больше похоже на шоу для лишнехромосомного скота, запугивание иностранных добровольцев и попытку повысить ставки, возможно, с целью выторговать за них побольше.
на шматки рвати і манікюрними ножничками будемо вирізати те , що висить між ногами 😡
Метаморфозы...
А те, що чекає на Зе, це вже буде помста, банальна помста за повернення їх до реалій. До реалій у яких вони змушені робити те саме, що робили би за Порошенка, за Іваненка, за Петренка, за будь кого іншого...
Цікавим є тільки одне, що ці 73% зебілів зроблять на наступних виборах - висновки чи знову оберуть популіста у якого все просто?