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Обмінювати та помилувати трьох іноземних бійців ЗСУ, яких "засудили" до смертної кари у "ДНР", не планують, - ватажок терористів Пушилін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

іноземці,піннер,саадун,еслін

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін заявив, що засуджених до страти британців Шона Піннера, Ейдена Асліна та громадянина Марокко Саадуна Брагіма не планують ні обмінювати, ні помилувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

На питання, чи помилують "ДНР" британців, він сказав: "Я не бачу для цього жодних підстав".

Коментуючи їхній можливий обмін, Пушилін заявив: "Це питання навіть не обговорюється".

Водночас, як передає РИА Новости, ватажок терористів заявив, що рішення про розстріл може бути ухвалено не раніше ніж через місяць.

Читайте: В ООН назвали "воєнним злочином" смертний вирок 3 іноземцям у "ДНР"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Пєніс Душилін, тебе також помилувати не планують, май це на увазі
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16.06.2022 11:38
+22
тебя, пид@рок, никто не спрашивает. Сядь и засохни. За тебя решат.
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16.06.2022 11:37
+12
Напевно, як виняток смертну кару треба винести самому чепушилу і одразу її виконати. Як цн було з моторолкою, гіві і іншими. І "скддям", які "суд" зображали заодно.
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16.06.2022 11:38
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тебя, пид@рок, никто не спрашивает. Сядь и засохни. За тебя решат.
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16.06.2022 11:37 Відповісти
Пєніс Душилін, тебе також помилувати не планують, май це на увазі
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16.06.2022 11:38 Відповісти
Чепушилин
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16.06.2022 11:47 Відповісти
ніхто цього покидька судити не буде. Забагато честі.
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16.06.2022 12:14 Відповісти
Напевно, як виняток смертну кару треба винести самому чепушилу і одразу її виконати. Як цн було з моторолкою, гіві і іншими. І "скддям", які "суд" зображали заодно.
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16.06.2022 11:38 Відповісти
Таким образом показательно запугивают иностранцев, что б не воевали за нас.
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16.06.2022 11:39 Відповісти
Да обычное действие дикарей. ИГИЛ вообще на камеру голову отрезал.
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16.06.2022 11:41 Відповісти
спасибо, кэп!
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16.06.2022 11:46 Відповісти
Обращайтесь
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16.06.2022 11:56 Відповісти
Если свинособаки реально их расстреляют это приведет к обратному эффекту. Это реально заденет британцев и многих на западе, которые до этого просто сочувствовали украинцам, но после такого почувствуют ярость и желание отомстить, а отношение к рашке в цивилизованном мире пробьет очередное дно.
Русня конечно уже пошла в полный разнос в своем фашистском безумии, но даже они должны это понимать. Так что пока все больше похоже на шоу для лишнехромосомного скота, запугивание иностранных добровольцев и попытку повысить ставки, возможно, с целью выторговать за них побольше.
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16.06.2022 12:15 Відповісти
Емемемщік пеніс душилін нічого не вирішує.
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16.06.2022 11:40 Відповісти
Пеніс Душілін, скоро будемо тебе , падлюку ,

на шматки рвати і манікюрними ножничками будемо вирізати те , що висить між ногами 😡
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16.06.2022 11:41 Відповісти
дєніс пєтушилін - твоє місце біля параши. Ти нічого не рішаєш на Донбасі
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16.06.2022 11:41 Відповісти
Для тебе пушасте чмо "сваи " напевно вже придбали проїздний на концерт "кабздона"
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16.06.2022 11:44 Відповісти
Ничего, пушок, ты еще получишь свои виселицу.
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16.06.2022 11:44 Відповісти
Пушилина и Пасечника надо ликвидировать, если эти твари выполнят "приговор"
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16.06.2022 11:46 Відповісти
Да просто цену набивает чучело, понимает же, что за головы иностранцев не наши импотентные спецслужбы, а MI6, Моссад, и т.п. с него жестко спросят.
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16.06.2022 11:49 Відповісти
Я тоже про это подумал - у британцев наверняка и свой "новичок" найдется, и свои Петров с Башировым, только профессиональнее.
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16.06.2022 12:02 Відповісти
Значить увесь цей цирк саме для обміну. Ну і що ж вони хочуть отримати, Мертвячука?
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16.06.2022 11:53 Відповісти
Кому він потрібен
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16.06.2022 12:30 Відповісти
Сэр Уинстон Черчилль...единственный политик Мира воевавший с нацистами Гитлера с первого и до последнего дня и победивший Адольфа с треском проиграл выборы в 1945 году и сложил полномочия премьера...
Метаморфозы...
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16.06.2022 11:55 Відповісти
Обьясняет почему украинцы гонят на Зеленского.
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16.06.2022 12:10 Відповісти
Де Черчилль а де Зе... Це як раз таки пояснює чому Порошенко програв Зеленському. Бо суспільство знайшло "крайнього", переклала на образ Петі усі наші проблеми та невдачі. На його фоні популіст Зе був таким собі солодким легким варіантом безхмарного майбутнього, де усі страшні та тяжкі проблеми вирішаться не потом та кров'ю, я за Порошенка, а легко та просто. Просто перестати стріляти, подивитися в очі, у яких замість сказу побачити мир, ну і перестати наживатися на війні, вона ж триває не тому, що 140 лямів кацапів скоти,а тому що Пеця краде...

А те, що чекає на Зе, це вже буде помста, банальна помста за повернення їх до реалій. До реалій у яких вони змушені робити те саме, що робили би за Порошенка, за Іваненка, за Петренка, за будь кого іншого...

Цікавим є тільки одне, що ці 73% зебілів зроблять на наступних виборах - висновки чи знову оберуть популіста у якого все просто?
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16.06.2022 12:38 Відповісти
Некоторым умникам-теоретикам невозможно угодить.
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17.06.2022 14:17 Відповісти
Чепушилин - твою ДНК зітрем з України, планети та історії!
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16.06.2022 11:56 Відповісти
на кадыровцев пушилин и себя поменяет, их только надо где-то найти...
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16.06.2022 11:57 Відповісти
Как бы жестоко это ни звучало - и я надеюсь что этого не случится - но если их казнят - это будет такой оглушительный информповод в нашу пользу - что в глазах жителей стран Запада это может легко затмить Бучу. Я думаю что кацапы это понимают и такого не сделают
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16.06.2022 12:00 Відповісти
МММ ная свинья, твой час еще придет
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16.06.2022 12:01 Відповісти
кем вообразил себя жтот ***** и жополиз *****
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16.06.2022 12:03 Відповісти
коко-******** Че Пушилін досі не роздуплився, що смертний вирок воно вже підписало само собі..
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16.06.2022 12:07 Відповісти
Пишилин, выкупят, за твоей спиной ты и знать не будешь!
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16.06.2022 12:07 Відповісти
Одна снайперская пуля может творить чудеса.
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16.06.2022 12:09 Відповісти
Нахіба снайперові ризикувати? Прилетить "Томагавк" з Середземного моря і накриє все керівництво. Може й "Ріпер",не залітаючи у "молоду республіку" покласти ракету чи бомбу точнісінько йому на стіл.
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16.06.2022 14:54 Відповісти
потенційний оркотрупак, справа часу
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16.06.2022 12:11 Відповісти
А за це, Пушок, відповідати прийдеться! Кремлівські куратори відмажуться, а рильце в пушку буде в тебе. Британія за своїх спитає строго...
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16.06.2022 12:21 Відповісти
Попередити через ЗМІ, про те що він, в разі страти мішень №1 без строку давності та місцезнаходження.
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16.06.2022 12:26 Відповісти
А пушилін, це хто?
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16.06.2022 12:26 Відповісти
Предупредите лугандоновских дебилов, что за каждого расстрелянного из числа украинских пленных - будет уничтожено более 100 пленных из числа рашистов (каким образом это уже другое дело)… может тогда лугандон немного попустит, а то что то расдухарились не по масти!
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16.06.2022 12:27 Відповісти
А чепушиле давно пора покататься на лифте, сходить в ресторан «Сепар», или послушать полёт «Шмеля», вообщем сходить на концерт кобздона или нырнуть за русским кораблём! Что то он сильно зажился на этом свете а Мавроди его уже ждать замучатся (в аду некому акции МММ распространять). Чепушило, ау…..
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16.06.2022 12:31 Відповісти
Лугандонов до полону не брати! Їх кацапи все одно не обмінюють на наших полонених!
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16.06.2022 12:44 Відповісти
А шо там доця, його , ще в Еміратах проживає .?..... Додому не поспішає? Може Брітанія напружиться та виштовхає цю лічинку.
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16.06.2022 12:46 Відповісти
За такі слова треба Чепушилу показово кокнути
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16.06.2022 12:51 Відповісти
Суд был. Приговор объявлен. Так приводите в исполнение! Чепухневый---первое слово дороже второго. Ждём.
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16.06.2022 12:55 Відповісти
Чепушилин , такой дебил , не понимает , что рано или поздно вся эта херня заключается с Лугандоном , и надо будет отвечать, если он конечно доживёт . Такое впечатление, что его с Марса забросили, и он не знает, чем закончил Совок,
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16.06.2022 13:11 Відповісти
Нахіба його личинка людям, які ухвалюють рішення?
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16.06.2022 14:56 Відповісти
Невже нема кому серйозно зайнятися пушиліним і його донькою? Щось надовго він влаштувався.
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16.06.2022 14:59 Відповісти
 
 