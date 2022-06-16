Поставки зброї гальмують, бо країни вичерпали свої запаси, - The New York Times
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Однією з причин повільних поставок зброї для України є те, що деякі країни вичерпали свої запаси і тепер переходять на надання фінансової допомоги.
Про це пише видання The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Кореспондент".
"Деякі країни НАТО побоюються надсилати важке озброєння, сподіваючись перемир'я шляхом переговорів, але альянс публічно заявляє, що готовий допомогти Україні перемогти Росію", - сказано в повідомленні.
Також видання зазначає, що "обіцянка зброї та її поставки - різні речі".
Серед інших причин називають:
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небажання Заходу виснажувати свої арсенали,
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неможливість швидко виробити додаткову зброю,
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складну логістику,
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побоювання потрапляння в руки росіян чутливих технологій,
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необхідність навчання українців поводженню з новими видами озброєнь,
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небезпека ескалації, якщо будуть удари по Росії.
Про складнощі з постачанням Україні озброєнь також розповіла постпред США при НАТО Джуліан Сміт.
"Це процес, що постійно розвивається, у ньому багато складових. У першу чергу нам потрібно звертатися до постійно змінного списку запитів, що надходять від Києва майже на щоденній основі. Ми отримуємо потік запитів, намагаємося разом із союзниками визначити, хто з них може відреагувати, хто готовий що надати. Це складно і проблематично, тому що, знову ж таки, запити швидко змінюються", - заявила вона.
За її словами, зараз західні союзники розглядають питання щодо надання Україні бронемашин.
При цьому кілька країн "поступово стали висловлювати занепокоєння" у зв'язку з тим, що їхні запаси озброєння вичерпуються. "Деякі країни віддали все, що мали", - сказала вона.
Через це деякі країни вирішують перейти на надання фінансової допомоги, додала Сміт.
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Исчерпалось западное оружие?
По логике таймс получается - после Украины путлер просто зайдет в Евпропу без единого выстрела - ведь оружия-то нет?
Американские сми - как обычно высасывают "сенсацию" из пальца для продаж - это просто бизнес.
а анекдот с вертолётами апачи при ком был? а скандал с автоматами не она развила. как гинеколог по профессии может решать такие проблемы? она как дипломат не какой, она просто воспетка детсадовская, она даже до училки начальных классов недотянула.
А як вони взагалі воювати збирались?Відстоювати свої території?
Западная техника, в отличие от савеццкой, берёт качеством.
На их взгляд этот величайший лидер современности может внезапно договориться с Путиным, и тогда Европе уже самой понадобится вооружение, которое она отдала Украине и теперь оно будет направлено против них.
Необхідно перейти до аналогу демократичної польської стстеми виборів президента. Без цього ми ніколи не ліквідуємо олігархічну стстему і завжди президентом буде ставленик олігархії.
https://www.nytimes.com/2022/06/15/world/europe/biden-ukraine-weapons.html
Оружие США поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории, в том числе Крым и Донбасс, заявил министр обороны Украины Алексей Резников CNN.
"Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым. Крым - стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория. Но мы будем двигаться шаг за шагом", - сказал он.
По словам Резникова, первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери против российских войск. Второй этап заключается в том, чтобы отбросить российские войска на свои позиции до вторжения 24 февраля.
Только на третьем этапе, по словам министра, будут обсуждения с партнерами Украины о том, "как освобождать территории, включая Крым".
На вопрос, может ли попытка вернуть Крым военными средствами еще больше спровоцировать Россию, которая считает Крым своим, Резников сказал, что это не рассматривается.
"Это неважно. Потому что они [россияне] это увидят в Херсоне, увидят в Запорожье, увидят и в Мариуполе…. но это украинские земли, и Крым тоже украинская земля, несмотря ни на что", - сказал он.