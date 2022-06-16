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арешт (1630) СБУ (10027) Харківщина (4273) актив (117)

З ініціативи СБУ на Харківщині арештовано активи російських компаній на 40 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

На Харківщині за ініціативи СБУ арештували активи російських компаній на 40 мільйонів гривень - йдеться про майно 4 місцевих підприємств, засновниками та кінцевими бенефіціарами яких є громадяни та юрособи країни-агресора.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Два з цих підприємств пов'язані між собою та здійснюють торгівлю російським балансувальним і вимірювальним обладнанням. Їхні материнська структура в Росії підтримує збройну агресію проти України.

Інші два - займаються оптово-роздрібною торгівлею в Україні", - йдеться у повідомленні.

За рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права цих компаній.

Наразі триває передача їх в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), додали в СБУ.

"СБУ продовжує досліджувати всі обставини роботи цих підприємств у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.209 ККУ (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинених у великих розмірах).

Заходи з викриття проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури", - зазначили у відомстві.

Також читайте: Німеччина заморозила російські активи на 4,48 мільярда євро

Автор: Наталя Джума
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Лист тої, що колись кричала: расєя не желает нам зла!! Війна в Україні./
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16.06.2022 11:56 Відповісти
Чому чорнопикого виродка хламідію досі не затримало СБУ? Вже увесь світ знає, що ця тварюка займається зняттям санкцій з підсанкційних рашистів?!!!
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16.06.2022 12:12 Відповісти
мне одному непонятно,почему только сейчас?
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16.06.2022 12:19 Відповісти
сама в ****
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16.06.2022 12:21 Відповісти
На четвертому місяці війни з рашкою, *****!
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16.06.2022 12:34 Відповісти
не смішіть, це крапля в морі!! Весь, повторюю, весь справді великий бізнес в Україні був та залишається кацапським
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16.06.2022 12:44 Відповісти
 
 