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Південно-східний кордон Польщі має бути з Україною, а не з Росією, - міністр оборони Блащак

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

блащак

Польща на південному сході хоче межувати з Україною, а не з Росією. Відтак Київ має отримати від Заходу стільки військової допомоги, скільки це відповідає очікуванням України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Йдеться про те, щоб скоординувати дії, аби підтримка України відповідала українським очікуванням, щоб вона мала сенс", - заявив глава Міноборони Польщі.

Він наголосив, що з польської точки зору незалежна Україна означає незалежну Польщу.

"Наша мета - щоб наш південно-східний кордон був з Україною, а не з Росією. Ми всі усвідомлюємо: якщо Росія окупує Україну, то вона не зупиниться, а йтиме далі, тому що мета Кремля - відбудувати імперію", - додав Блащак.

Також міністр зауважив, що Польща належить до країн, які роблять найбільший внесок у підтримку України.

Він зазначив, що військова підтримка Києва має бути тривалою і безперервною. На його переконання, треба уникнути враження, що громадська думка у країнах Європи "змучилася війною".

Блащак також поінформував, що під час зустрічі він закликав збільшити військову допомогу для України. Особливо йдеться про країни, оборонний потенціал яких є значно вищим за реально надану допомогу Україні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Дивне відкриття
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16.06.2022 11:56 Відповісти
для старой Европпы відкриття. для них и говорил
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16.06.2022 13:17 Відповісти
А восточно-северная граница Украины будет с Китаем.
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16.06.2022 11:57 Відповісти
Як показало життя для ракет кордонів не існує.
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16.06.2022 12:03 Відповісти
Есть такое, именно по этому надо заставить врага даже ракеты не запускать, а это перенос войны уже на его территорию, чего очень не хотят западные "партнеры" Они просто не готовы к миру без рф, в любом ее виде.
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16.06.2022 12:07 Відповісти
Да, с Польшей и Литвой надо было в средние века вместе против московщины объединятся. Не было б всего этого 500-летнего горя всем этим народам. Сейчас все становится на свои места, но какой ценой. Где братья и союзники. а где братские православно-бурятские нацисты-убийцы, поняли все. хотя это было ясно давным давно. Голодоморы , зверства в Зап. Украине с 1939 г., Чернобыль, были рашистами запланированы.
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16.06.2022 12:14 Відповісти
Так Боді Хмельницькому в 1648 році захотілось" вєри праваславнай" от і маємо її.
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16.06.2022 18:05 Відповісти
 
 