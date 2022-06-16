Південно-східний кордон Польщі має бути з Україною, а не з Росією, - міністр оборони Блащак

Польща на південному сході хоче межувати з Україною, а не з Росією. Відтак Київ має отримати від Заходу стільки військової допомоги, скільки це відповідає очікуванням України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Йдеться про те, щоб скоординувати дії, аби підтримка України відповідала українським очікуванням, щоб вона мала сенс", - заявив глава Міноборони Польщі.

Він наголосив, що з польської точки зору незалежна Україна означає незалежну Польщу.

"Наша мета - щоб наш південно-східний кордон був з Україною, а не з Росією. Ми всі усвідомлюємо: якщо Росія окупує Україну, то вона не зупиниться, а йтиме далі, тому що мета Кремля - відбудувати імперію", - додав Блащак.

Також міністр зауважив, що Польща належить до країн, які роблять найбільший внесок у підтримку України.

Він зазначив, що військова підтримка Києва має бути тривалою і безперервною. На його переконання, треба уникнути враження, що громадська думка у країнах Європи "змучилася війною".

Блащак також поінформував, що під час зустрічі він закликав збільшити військову допомогу для України. Особливо йдеться про країни, оборонний потенціал яких є значно вищим за реально надану допомогу Україні.

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