Міністр Франції у європейських справах Бон підтримує статус кандидата на вступ до ЄС для України

Міністр у європейських справах Франції Клеман Бон заявив, що вважає за необхідне надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Про це він сказав в ефірі France Info 16 червня, у той час як лідери Франції, Німеччини та Італії прибули потягом до Києва, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Міністра запитали, яка позиція Франції щодо можливого надання Україні статусу кандидата після позитивного висновку Єврокомісії щодо її заявки.

"Я думаю, що треба відкривати переговори і надавати статус кандидата. У нас особлива відповідальність, тому що Франція все ще головуюча (у Раді ЄС. - Ред.)... Подати цей сигнал, цю перспективу вступу - це частина тієї підтримки, яку ми маємо надати Україні", - сказав Клеман Бон.

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Його перепитали, чи має йтися про звичайну, чи прискорену процедуру.

"Ми говоримо про майбутнє українців, які сьогодні під бомбардуваннями. Я думаю, потрібно дати цей сигнал про відкриття переговорів і сподіваюся, що це може відбутися швидко. Самі переговори, звісно, потребують часу", - сказав Клеман Бон, зазначивши, що Україні потрібно буде досягти європейських стандартів у багатьох сферах, від стандартів верховенства права до рівня економічного розвитку, і цей процес може тривати багато років.

"Думаю, це не буде подарунком ані Україні ані ЄС, якщо проскочити усі ці етапи (стандартної процедури)", - зауважив він.