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Внаслідок вибуху в Чорнобаївці загинули 2 особи, ще 5 дістали поранення, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генпрокурора,огп,офіс

15 червня в с. Чорнобаївка пролунав вибух у районі ринку. 5 осіб дістали поранення, а 2 людини загинули.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, 15 червня 2022 року у селі Чорнобаївка Херсонської області стався вибух у районі ринку в центрі населеного пункту. Загинуло двоє людей, ще п’ятеро дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Читайте: Окупанти обстріляли район ринку в Чорнобаївці, є загиблі та поранені, - ЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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Це рашисти мстяться за 20 Чорнобаївок, залякують місцевих, а ще і мають привід зайвий раз звинуватити ЗСУ у "Обстрілах мирних громадян".
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16.06.2022 13:15 Відповісти
20 було в тупій голові арєстовічя, який кожну їхню роботу ППО рахував за розгром
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16.06.2022 14:23 Відповісти
 
 