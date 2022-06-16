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Маріуполь (2820) воєнні злочини (1567) Андрющенко Петро (636)

Приблизно 20-22 тис. людей поховано у братських могилах у Маріуполі, скільки ще під завалами – невідомо, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

У братських могилах у Маріуполі поховано приблизно 20-22 тис. осіб.

Про це під час всеукраїнського телемарафону повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні у братських могилах, за нашими підрахунками, вже поховано приблизно 20-22 тис. осіб. Скільки ще під завалами, невідомо", - сказав Андрющенко.

Він також додав, що ніхто з росіян "не заморочується" шукати спочатку тіла загиблих та займатися їхнім вивозом.

"Здебільшого просто все згортають, вивозять на сміттєзвалище. Будемо відверті, ми ніколи не дізнаємось всіх тих, кого було вивезено в такий спосіб. І ніколи ми їх не знайдемо", - сказав Андрющенко.

Крім того, він зазначив, що вся медична система окупантів, яка працює в Маріуполі, за день обслуговує людей менше, аніж одне терапевтичне відділення обслуговувало в довоєнний час.

"Це все каже про те, що медичної системи просто немає. Ліків немає, обладнання немає, те, що було, вивезено то в Донецьк, то в Росію. Це більше фікція така", - сказав Андрющенко.

Читайте: У Маріуполі російські окупанти припинили ексгумації та перепоховання, - Андрющенко. ДОКУМЕНТ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Зелені гниди "проїбали".
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16.06.2022 12:47
+8
Ось відповідь що таке "русский мир" і міфічний "защита русскоязичного населения" ,це геноцид украінського народу про це має знати весь світ і рашиські варвари мають бути покарані.
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16.06.2022 12:49
+8
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16.06.2022 12:54
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Зелені гниди "проїбали".
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16.06.2022 12:47 Відповісти
не надо было голосовать за ОПЗЖ, они сами себе предателей выбрали
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16.06.2022 12:51 Відповісти
Просто иди нахер со своими голосованиями. То что кто то проголосовал за партию которая тебе не нравится ещё не повод для того, чтобы глумиться над горем соотечественников. Или ты серьезно считаешь что голосование за этих жз и именно оно заставило плешивого фюрера напасть на нашу страну? Ты понимаешь что кацапам без разницы кто там за кого голосовал, мы все для них хохлы, люди без права на существование. И в этот тяжёлый час для страны и людей в ней ты ведёшь себя как глумливый отморозок. Мы все украинцы, запомни это. А ещё посмотри празднование дня вышивание в Мариуполе и парады Азова. Мариуполь всегда был благодарен Азову.
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16.06.2022 13:08 Відповісти
А сидять та тільки і кіздять у коментах хто зелений , а хто шоколадний , хто за пецю , а хто за вову . І рахують себе офігенними патріотами . Гидко читати такі коменти , чи українці їх пишуть?
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16.06.2022 14:10 Відповісти
Кому гидко читати, а кому огидно від розуміння що сдачу Маріуполя можна було уникнути , але нам такі як ти Петю впаривают
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16.06.2022 14:14 Відповісти
Та кажуть що щимити та нищити кремлівських гнид не на часі!! На часі буде коли гниди остаточно здадуть Україну ординцям !!))
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16.06.2022 16:20 Відповісти
Ось відповідь що таке "русский мир" і міфічний "защита русскоязичного населения" ,це геноцид украінського народу про це має знати весь світ і рашиські варвари мають бути покарані.
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16.06.2022 12:49 Відповісти
Головне щоб це усвідомили українці!!!))
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16.06.2022 13:28 Відповісти
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16.06.2022 12:54 Відповісти
"Пацан сказал-пацан сделал!"!!))
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16.06.2022 12:56 Відповісти
Я ще два місяця тому писав ,що Чонгарський проє..ли буде коштувати Україні сто тисяч вбитих українців і безліч поневічених!!!
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16.06.2022 12:54 Відповісти
А з Армянском що робити мала одна бригади проти 30 бтг, корабельної артилерії, авіації, крилатих ракет? Упоролися в той Чонгар як недоумки.
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16.06.2022 13:13 Відповісти
До Києва не дішли,а до Маріуполя,Мелітополя,Херсона ян на параді,за три доби! І чомусь жодний міст не підірвали і дивним чином десь зниклі минні поля !!))
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16.06.2022 13:24 Відповісти
Нема мостів на Армянску, звичайне поле. Дороги ніхто ніколи не мінував бо там постійний трафік громадян.
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16.06.2022 13:44 Відповісти
Боневтик Вовасаныч Янелохович, они тебе по ночам не сняться? Их смерти на твоей воровитой и лживой душонке.
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16.06.2022 13:04 Відповісти
то по Украні можна множити цю цифру на 3-4+ засекркчені дані по військовим.
і як сказав Арнольд, саме ЄС фінансує ці вбивства.
і особливо Шольц.
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16.06.2022 13:04 Відповісти
зеленський ввійде в історію як людина, при якій від безвідповідальності, непрофесійності та войовничому ділетантізму, а подекуди і відвертого саботажу своїх обов'язків сформованою їм владою загинуло кілька сотень тисяч українців.
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16.06.2022 13:05 Відповісти
ОП,це філія ФСБ,кубло кремлівських гнид!!!))
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16.06.2022 13:17 Відповісти
Більше ГРУ, папа Єрмака з цієї контори як і сам Єрмак в ОП, фсб це ближче до Демченка.
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16.06.2022 13:26 Відповісти
Кремлівські гниди,полюбе!!))
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16.06.2022 13:31 Відповісти
Ну що Вова, поїли шашличків ?
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16.06.2022 13:24 Відповісти
Тьху,гидота!!))
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16.06.2022 13:30 Відповісти
окормление ***********
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16.06.2022 14:26 Відповісти
Господи, этого могло не случиться! Зеленский-****, тебя мало пристрелить!
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16.06.2022 14:43 Відповісти
 
 