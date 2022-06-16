Приблизно 20-22 тис. людей поховано у братських могилах у Маріуполі, скільки ще під завалами – невідомо, - Андрющенко
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У братських могилах у Маріуполі поховано приблизно 20-22 тис. осіб.
Про це під час всеукраїнського телемарафону повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні у братських могилах, за нашими підрахунками, вже поховано приблизно 20-22 тис. осіб. Скільки ще під завалами, невідомо", - сказав Андрющенко.
Він також додав, що ніхто з росіян "не заморочується" шукати спочатку тіла загиблих та займатися їхнім вивозом.
"Здебільшого просто все згортають, вивозять на сміттєзвалище. Будемо відверті, ми ніколи не дізнаємось всіх тих, кого було вивезено в такий спосіб. І ніколи ми їх не знайдемо", - сказав Андрющенко.
Крім того, він зазначив, що вся медична система окупантів, яка працює в Маріуполі, за день обслуговує людей менше, аніж одне терапевтичне відділення обслуговувало в довоєнний час.
"Це все каже про те, що медичної системи просто немає. Ліків немає, обладнання немає, те, що було, вивезено то в Донецьк, то в Росію. Це більше фікція така", - сказав Андрющенко.
Будь ласка, зачекайте...
і як сказав Арнольд, саме ЄС фінансує ці вбивства.
і особливо Шольц.