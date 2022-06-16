Західна зброя допоможе Україні повернути окуповані території, зокрема Крим та Донбас, - Резніков
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Зброя західних партнерів допоможе Україні повернути окуповані Росією території, зокрема Крим і Донбас.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Ми збираємося звільнити всі наші території, включно з Кримом. Крим є стратегічною метою для України, тому що це українська територія. Ми рухатимемося крок за кроком", - зазначив очільник Міноборони.
За словами Резнікова, першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях для запобігання подальшим втратам.
Другим етапом, продовжив міністр, є відкидання російських військ на позиції станом на 24 лютого.
Лише на 3-му етапі, сказав він, будуть обговорення з партнерами України про те, "як звільнити території, в тому числі Крим".
На запитання, чи може спроба повернути окупований Крим військовим шляхом ще більше спровокувати Резніков відповів: "Це не має значення. Тому що вони побачать це в Херсоні, вони побачать це в Запоріжжі, вони побачать це і в Маріуполі".
Будь ласка, зачекайте...
європа зараз почує засцить і нічого не дасть, бо ескалація і т.д.
✔️В ответ на вопрос журналиста о том, что «Украина публично запросила длинный список оружия, включая 1000 гаубиц, 500 танков и 300 систем залпового огня», а США и их союзники не предоставляют такого количества оружия, генерал Милли ответил:
«По поводу цифр. Я не уверен, где взяты цифры, на которые вы ссылаетесь, но я говорил с генералом Залужным, и мы получаем списки. Это официальные запросы от их министерства обороны. Они просили 10 батальонов артиллерии; было поставлено 12 батальонов артиллерии. Опять же, было поставлено 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире. Они просили 200 танков - они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты - они получили более 300. Мы поставили, 1600 или около того систем ПВО (Стингеров - И.А.) и около 60 тысяч ракет к ним. Это - когда я говорю «мы», я имею в виду международное сообщество. Вы смотрите на 260 артиллерийских ствольных систем. Либо ракетная, либо ствольная артиллерия уже поставлена. В общей сложности 383 единицы, и, как я уже сказал, почти полмиллиона артиллерийских снарядов также поставлено.
В итоге - и я могу продолжить весь список - в итоге все, о чем просил генерал Залужный, как можно быстрее, мы получаем через международное сообщество, через Соединенные Штаты, союзников и партнеров, и мы делаем это так быстро, как только можем».
✔️Ллойд Остин подверг сомнению замечание со ссылкой на зам. министра обороны Украины, что Украина получает только 10% от того оружия, которое просит, сказав, что только что в другой комнате разговаривал с боссом зам. министра министром Алексеем Резниковым, с которым поддерживает регулярный контакт, как и генерал Милли, несколько раз в неделю разговаривает с генералом Залужным.
«Мы уже неоднократно обсуждали, что им нужно, и что актуально в этой борьбе. Поэтому мы уверены, что прилагаем все усилия, чтобы дать им то, что они считают нужным».
«Но я бы сказал только следующее: Мы с генералом Милли участвовали во многих боях, и когда вы в бою, вы никогда не можете получить достаточно того, что хотите. Вы всегда хотите большего. Вы всегда верите, что вам нужно больше, и я это испытывал. И поэтому я, конечно, понимаю, к чему клонят украинцы, и мы будем упорно добиваться, чтобы получить все, что им нужно».
первоисточник - МО США , перевод - Igor Aizenberg
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Удивлены? Отож.
Пожалуйста, научитесь отличать сказки-рассказки для внутреннего потребления от реальности.
https://t.me/ShrikeNews/4861
Как добавил министр Остин, по мере обучения большего количества экипажей ЗСУ работе с этими установками их поставки будут соответственно увеличиваться.
Оба руководителя отметили, что для ЗСУ это будет принципиально новым оружием, которое обладает высокоточным GPS-наведением и позволяет наверняка поразить намеченную цель точно по заданным координатам на расстоянии 85 км.
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Збройні Сили України Zа200хсотили чергового російського майора, з 6 медалями))
Смерть майора євгена кушенка підтвердили і в росії.
За даними адміністрації Коченівського району Новосибірської області рф, 31-річний майор росгвардії загинув «під час виконання бойових завдань» у межах «спецоперації» міноборони росії в Україні ще 11 червня. Окупант отримав тяжке поранення.
Відомо, що з червня 2020-го він був начальником штабу - заступником командира мотострілецького батальйону навчального центру (підготовки молодших спеціалістів мотострілельних військ) 467-гвардійського окружного навчального центру (підготовки молодших спеціалістів) західного військового округу армії рф.
Також зазначається, що воно «виконував спеціальні завдання» у Сирії. Був «нагороджений п'ятьма медалями», указом глави рф від 6 серпня 2021-го - медаллю Суворова.
Окупанта прикопали сьогодні, 16 червня.
Слава нації. Смерть ворогам.
кооперуватися з сусідніми країнами і на їх майданчиках українськими майстерами робити снаряди
"В Украине около 14 млн мужчин старше 14 и младше 65 лет.
Простой логарифмический расчёт показывает, что в армию будет призван каждый 4 мужчина, если считать всех годными к призыву.
Или каждый 3 при условии негодности / бегства / брони 25% призывников (количество женщин в армии незначительно)."
Та письмова версія, яка опублікувана на Цензорі, кардинально відрізняється від змісту озвученого перекладачем на еспресо рошенка. То хто ж бреше?