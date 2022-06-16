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Західна зброя допоможе Україні повернути окуповані території, зокрема Крим та Донбас, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Зброя західних партнерів допоможе Україні повернути окуповані Росією території, зокрема Крим і Донбас.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ми збираємося звільнити всі наші території, включно з Кримом. Крим є стратегічною метою для України, тому що це українська територія. Ми рухатимемося крок за кроком", - зазначив очільник Міноборони.

За словами Резнікова, першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях для запобігання подальшим втратам.

Другим етапом, продовжив міністр, є відкидання російських військ на позиції станом на 24 лютого.

Лише на 3-му етапі, сказав він, будуть обговорення з партнерами України про те, "як звільнити території, в тому числі Крим". 

На запитання, чи може спроба повернути окупований Крим військовим шляхом ще більше спровокувати Резніков відповів: "Це не має значення. Тому що вони побачать це в Херсоні, вони побачать це в Запоріжжі, вони побачать це і в Маріуполі".

Читайте: Партнери й надалі підтримуватимуть Україну, - Резніков розповів про підсумки третьої зустрічі у форматі "Рамштайн"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
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Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли после конференции "Рамшатйн-3":

✔️В ответ на вопрос журналиста о том, что «Украина публично запросила длинный список оружия, включая 1000 гаубиц, 500 танков и 300 систем залпового огня», а США и их союзники не предоставляют такого количества оружия, генерал Милли ответил:

«По поводу цифр. Я не уверен, где взяты цифры, на которые вы ссылаетесь, но я говорил с генералом Залужным, и мы получаем списки. Это официальные запросы от их министерства обороны. Они просили 10 батальонов артиллерии; было поставлено 12 батальонов артиллерии. Опять же, было поставлено 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире. Они просили 200 танков - они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты - они получили более 300. Мы поставили, 1600 или около того систем ПВО (Стингеров - И.А.) и около 60 тысяч ракет к ним. Это - когда я говорю «мы», я имею в виду международное сообщество. Вы смотрите на 260 артиллерийских ствольных систем. Либо ракетная, либо ствольная артиллерия уже поставлена. В общей сложности 383 единицы, и, как я уже сказал, почти полмиллиона артиллерийских снарядов также поставлено.

В итоге - и я могу продолжить весь список - в итоге все, о чем просил генерал Залужный, как можно быстрее, мы получаем через международное сообщество, через Соединенные Штаты, союзников и партнеров, и мы делаем это так быстро, как только можем».

✔️Ллойд Остин подверг сомнению замечание со ссылкой на зам. министра обороны Украины, что Украина получает только 10% от того оружия, которое просит, сказав, что только что в другой комнате разговаривал с боссом зам. министра министром Алексеем Резниковым, с которым поддерживает регулярный контакт, как и генерал Милли, несколько раз в неделю разговаривает с генералом Залужным.

«Мы уже неоднократно обсуждали, что им нужно, и что актуально в этой борьбе. Поэтому мы уверены, что прилагаем все усилия, чтобы дать им то, что они считают нужным».

«Но я бы сказал только следующее: Мы с генералом Милли участвовали во многих боях, и когда вы в бою, вы никогда не можете получить достаточно того, что хотите. Вы всегда хотите большего. Вы всегда верите, что вам нужно больше, и я это испытывал. И поэтому я, конечно, понимаю, к чему клонят украинцы, и мы будем упорно добиваться, чтобы получить все, что им нужно».

первоисточник - МО США , перевод - Igor Aizenberg
___
Удивлены? Отож.

Пожалуйста, научитесь отличать сказки-рассказки для внутреннего потребления от реальности.
https://t.me/ShrikeNews/4861
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16.06.2022 12:54
+19
Для того, чтобы освободить Крым, сначала надо было разминировать Чонгар и сдать весь юг Украины Куйлу. "Гениальная" многоходовочка с её авторами, сидящими в Кремле.
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16.06.2022 12:57
+15
и о погоде )))
///
Збройні Сили України Zа200хсотили чергового російського майора, з 6 медалями))


Смерть майора євгена кушенка підтвердили і в росії.
За даними адміністрації Коченівського району Новосибірської області рф, 31-річний майор росгвардії загинув «під час виконання бойових завдань» у межах «спецоперації» міноборони росії в Україні ще 11 червня. Окупант отримав тяжке поранення.

Відомо, що з червня 2020-го він був начальником штабу - заступником командира мотострілецького батальйону навчального центру (підготовки молодших спеціалістів мотострілельних військ) 467-гвардійського окружного навчального центру (підготовки молодших спеціалістів) західного військового округу армії рф.

Також зазначається, що воно «виконував спеціальні завдання» у Сирії. Був «нагороджений п'ятьма медалями», указом глави рф від 6 серпня 2021-го - медаллю Суворова.
Окупанта прикопали сьогодні, 16 червня.

Слава нації. Смерть ворогам.
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16.06.2022 13:04
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Знов "війська на позиції станом на 24 лютого"...
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16.06.2022 12:52 Відповісти
на 24 лютого Маріуполь наш був і більшість донбассу а також весь південь, не думаю що орки захотять втрачати і тупо віддадуть нам а якщо воювати то все потрібно звільняти так що дата 24 лютого це для початку тільки
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16.06.2022 13:01 Відповісти
Він же про Крим і Донбас (весь) каже. Але, щоб дійти до Севастополя, треба спочатку звільнити Мелітополь та Херсон.
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16.06.2022 13:07 Відповісти
ага,під командуванням Безуглої і Арахімії і Єрмака
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16.06.2022 12:53 Відповісти
Про Крым он напрасно. Оно и так все непросто, а при упоминании о Крыме все будет еще сложнее.
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16.06.2022 12:54 Відповісти
новая методичка фсб ?
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16.06.2022 13:09 Відповісти
а то путин нападет, але, проснись
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16.06.2022 18:21 Відповісти
нащо патякати завчасно коли зброї ще нема,
європа зараз почує засцить і нічого не дасть, бо ескалація і т.д.
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16.06.2022 12:54 Відповісти
Головне що в нас бубочка не боягуз!
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16.06.2022 16:36 Відповісти
Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли после конференции "Рамшатйн-3":

✔️В ответ на вопрос журналиста о том, что «Украина публично запросила длинный список оружия, включая 1000 гаубиц, 500 танков и 300 систем залпового огня», а США и их союзники не предоставляют такого количества оружия, генерал Милли ответил:

«По поводу цифр. Я не уверен, где взяты цифры, на которые вы ссылаетесь, но я говорил с генералом Залужным, и мы получаем списки. Это официальные запросы от их министерства обороны. Они просили 10 батальонов артиллерии; было поставлено 12 батальонов артиллерии. Опять же, было поставлено 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире. Они просили 200 танков - они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты - они получили более 300. Мы поставили, 1600 или около того систем ПВО (Стингеров - И.А.) и около 60 тысяч ракет к ним. Это - когда я говорю «мы», я имею в виду международное сообщество. Вы смотрите на 260 артиллерийских ствольных систем. Либо ракетная, либо ствольная артиллерия уже поставлена. В общей сложности 383 единицы, и, как я уже сказал, почти полмиллиона артиллерийских снарядов также поставлено.

В итоге - и я могу продолжить весь список - в итоге все, о чем просил генерал Залужный, как можно быстрее, мы получаем через международное сообщество, через Соединенные Штаты, союзников и партнеров, и мы делаем это так быстро, как только можем».

✔️Ллойд Остин подверг сомнению замечание со ссылкой на зам. министра обороны Украины, что Украина получает только 10% от того оружия, которое просит, сказав, что только что в другой комнате разговаривал с боссом зам. министра министром Алексеем Резниковым, с которым поддерживает регулярный контакт, как и генерал Милли, несколько раз в неделю разговаривает с генералом Залужным.

«Мы уже неоднократно обсуждали, что им нужно, и что актуально в этой борьбе. Поэтому мы уверены, что прилагаем все усилия, чтобы дать им то, что они считают нужным».

«Но я бы сказал только следующее: Мы с генералом Милли участвовали во многих боях, и когда вы в бою, вы никогда не можете получить достаточно того, что хотите. Вы всегда хотите большего. Вы всегда верите, что вам нужно больше, и я это испытывал. И поэтому я, конечно, понимаю, к чему клонят украинцы, и мы будем упорно добиваться, чтобы получить все, что им нужно».

первоисточник - МО США , перевод - Igor Aizenberg
___
Удивлены? Отож.

Пожалуйста, научитесь отличать сказки-рассказки для внутреннего потребления от реальности.
https://t.me/ShrikeNews/4861
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16.06.2022 12:54 Відповісти
Как сказал генерал Милли, первые 4 установки HIMARS поступят в Украину до конца июня. Генерал Милли заявил, что обучение новый экипажей ЗСУ работе с HIMARS, происходящее в Германии, будет продолжаться. Каждая группа, которая будет заканчивать обучение, будет проводить контрольные упражнения в течение 48 часов, чтобы убедиться, что экипажи действуют правильно.

Как добавил министр Остин, по мере обучения большего количества экипажей ЗСУ работе с этими установками их поставки будут соответственно увеличиваться.

Оба руководителя отметили, что для ЗСУ это будет принципиально новым оружием, которое обладает высокоточным GPS-наведением и позволяет наверняка поразить намеченную цель точно по заданным координатам на расстоянии 85 км.
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16.06.2022 12:59 Відповісти
Як на мене, то цей добродій пан Остін серьозний чолов'яга. Якщо каже, то зробить. Дай Бог йому здоров'я!
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16.06.2022 13:09 Відповісти
Для того, чтобы освободить Крым, сначала надо было разминировать Чонгар и сдать весь юг Украины Куйлу. "Гениальная" многоходовочка с её авторами, сидящими в Кремле.
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16.06.2022 12:57 Відповісти
не думаю що Залужний і його армія так тупа що не думала про це вже казали все було заміновано це методічка вже набридла про Чонгар не потрібно винити нас -***** напав а не ми але орки прислали десятки спец машин які розміновують навіть кацапскье відео є про це https://www.youtube.com/watch?v=0lyOhBDcAgA&ab_channel=%D0%A8%D0%90%D0%93%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4
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16.06.2022 13:05 Відповісти
Яке надійне джерело - кацапське. Краще послухати генерала Марченко, який каже, що тепер вже кацапи все замінували і нам буде важче наступати.
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16.06.2022 13:59 Відповісти
Залужный не был Главкомом до войны, а разминированием Чонгара руководили Дерьмак и какая-то кизда с зелёным зонтиком в пролёте над Киевом. Вот у них и спроси как из спама вылезешь.
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16.06.2022 16:32 Відповісти
Українській артилерії заборонили стріляти по Чонгару, оскільки російська техніка йшла гуськом і її проходження могло затягнутися. І російські та українські джерела інформації скрили час початку руху колоні Чонгаром. Це було не 05.00 як нам намагаються довести а 01.30 24.02.22.
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16.06.2022 16:43 Відповісти
Та якби стріляли по Чонгару, проходження рашистської техніки не затягнулося б, а припинилося б і стало би неможливим.
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16.06.2022 22:11 Відповісти
Не сказал самое главное - через сколько лет...
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16.06.2022 12:58 Відповісти
точнее сколько десятков лет -)))
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16.06.2022 14:01 Відповісти
Краще б не говорив нічого, повітря все брудніше становиться
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16.06.2022 12:59 Відповісти
Не сци кацапоід, будуть бити не часто, але дуже сильно.
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16.06.2022 14:23 Відповісти
мало... пока 33 000 зажмуреной мокши... Єто очень мало пока
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16.06.2022 16:07 Відповісти
и о погоде )))
///
Збройні Сили України Zа200хсотили чергового російського майора, з 6 медалями))


Смерть майора євгена кушенка підтвердили і в росії.
За даними адміністрації Коченівського району Новосибірської області рф, 31-річний майор росгвардії загинув «під час виконання бойових завдань» у межах «спецоперації» міноборони росії в Україні ще 11 червня. Окупант отримав тяжке поранення.

Відомо, що з червня 2020-го він був начальником штабу - заступником командира мотострілецького батальйону навчального центру (підготовки молодших спеціалістів мотострілельних військ) 467-гвардійського окружного навчального центру (підготовки молодших спеціалістів) західного військового округу армії рф.

Також зазначається, що воно «виконував спеціальні завдання» у Сирії. Був «нагороджений п'ятьма медалями», указом глави рф від 6 серпня 2021-го - медаллю Суворова.
Окупанта прикопали сьогодні, 16 червня.

Слава нації. Смерть ворогам.
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16.06.2022 13:04 Відповісти
Обратно в дремучий совок. Даже форма и то сталинских времен
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16.06.2022 16:18 Відповісти
Це добре! Якщо погнали воювать "учителів" які готують кадри для армії - значить з "комсоставом" у них - "швах"!
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16.06.2022 22:26 Відповісти
всі хто проти перемоги України - нацистське zло, яке має бути знищене
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16.06.2022 13:04 Відповісти
лучше бы он занялся проблемой снабжения солдат амуницией. а то все за свой счёт покупают властями разграбленное.
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16.06.2022 13:06 Відповісти
Хорошо бы, если бы «»західна зброя», наконец, остановила продвижение врага, сохранила жизни многим тысячам наши защитников и гражданских.
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16.06.2022 13:07 Відповісти
В последнее время и министр и генералы, да все военные, держат нормальный разговор по поводу освобождения исконных украинских территорий. Только арахамия несет какой-то бред.
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16.06.2022 13:10 Відповісти
Зброя наших союзників може повернути нам і кордон з Монголією. От чого вони бояться.
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16.06.2022 13:11 Відповісти
Ти ж казав що армія всім забезпечена.
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16.06.2022 13:12 Відповісти
Треба і свою виготовляти .
кооперуватися з сусідніми країнами і на їх майданчиках українськими майстерами робити снаряди
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16.06.2022 13:13 Відповісти
За словами Резнікова, першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях для запобігання подальшим втратам Джерело: https://censor.net/ua/n3348319 - це вже викликає велику надію, особливо після слів арахамії про наші великі втрати, а далі як піде...
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16.06.2022 13:20 Відповісти
Рєзніков - настояща людина.
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16.06.2022 13:26 Відповісти
А де броніки? Де каски? Де снаряди 152мм?!! Де? Чому ця скотина два роки ніхера не купляла для армії?
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16.06.2022 13:30 Відповісти
Це такий витончений стьоб чи просто знущання
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16.06.2022 14:01 Відповісти
Хай довпойоп рєзніков трусами для солдат займається і не суне свій брудний ніс у діяльність Генштабу. Бо цей клоунський звіздьож вже остогид.
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16.06.2022 13:29 Відповісти
Надо уже называть вещи своими именами оружия в достаточном количестве не будет, почти за 4 месяца это поняли все. И вернуть то что окупировано наврядли удасться.
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16.06.2022 13:38 Відповісти
Ні, якраз всі в Україні зрозуміли зовсім інше. Так що закрий пельку кацапське лайно!
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16.06.2022 16:17 Відповісти
Нащо взагалі це все патякати?та поїхав домовився досить розказувати про плани на завтра,коли ще з сьогоденням не розібрались.Будуть наші хлопці на чонгарі стояти тоді будеш про Крим говорити,але наші хлопці на чонгарі це автоматом крим стане Українським,там вже не буде з ким воювати,але наразі рано про це говорити..
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16.06.2022 13:38 Відповісти
Після виступу Агрохімії стосовно 1000 загиблих в день і зможемо мобілізувати ще 2-3 млн, такі заяви Резніка про зброю виглядють цинічно.
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16.06.2022 13:56 Відповісти
нету у нас 2 миллионов под ружье, даже миллиона не наберется в базарный день.... Население Украины чуть больше 40 миллонов жителей было до войны, из них 6 уже выехали + миллионов 35 это дети, женщины, старики, люди пожилого возраста + есть миллионы инвалидов негодных к воинской службе, Я уже молчу об многочисленных уклонистах и льготных непризывных категориях , аля многодетные отцы, опекуны, надсмоторщики, аспиранты, перподаватели, врачи, менты, прокуроры,судьи и т.д. ..............П.С. Максимум можно призвать тыс.800 на всю страну и то из них 200 тыс. - это те кто наполовину больной косой и не желает воевать...........................
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16.06.2022 14:08 Відповісти
Вони рахують інакше
"В Украине около 14 млн мужчин старше 14 и младше 65 лет.

Простой логарифмический расчёт показывает, что в армию будет призван каждый 4 мужчина, если считать всех годными к призыву.

Или каждый 3 при условии негодности / бегства / брони 25% призывников (количество женщин в армии незначительно)."
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16.06.2022 14:11 Відповісти
А нема чого страждати сексизмом і треба вже давно активно навчати жінок! І тоді подивимося на оце 'нєзначітєльноє'
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16.06.2022 16:19 Відповісти
Остін сказав, що реальні цифри загиблих від 100 до 300чол. за день.
Та письмова версія, яка опублікувана на Цензорі, кардинально відрізняється від змісту озвученого перекладачем на еспресо рошенка. То хто ж бреше?
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16.06.2022 22:20 Відповісти
Про крым это он так, ляпнул?
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16.06.2022 14:07 Відповісти
Иншаллах. очень ждем того дня
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16.06.2022 14:13 Відповісти
кацапське zло має бути знищене
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16.06.2022 14:51 Відповісти
яке 24 лютого? якщо вдасться здійснити перелом у цій війні, то каців потрібно гнати до кордонів 92 року
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16.06.2022 15:11 Відповісти
До кордонів 1918р. Москалі анексували набагато більше українських територій після окупації з 1919р.
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16.06.2022 22:28 Відповісти
Було би очень хорошо если бы ЗСУ освободили хотя бы территории Украины (лояльные) по состоянию на 24 февраля. Крым не оккупированный, а аннексированный, Донбасс похоже тоже.
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16.06.2022 15:28 Відповісти
«Все на шашлыки» теперь стал великим полководцем - языком Крым вернуть угрожает.
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16.06.2022 15:47 Відповісти
Сюда хоть не заходи, одни лаптеногие боты😂😂
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16.06.2022 16:14 Відповісти
Нарешті цей міністр почав правильні слова вимовляти
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16.06.2022 16:21 Відповісти
Краще б на першому етапі деокупувати країну він зеленої сарани, а на другому - ЗСУ без вказівок єрмаків-безуглих зроблять свою справу!
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16.06.2022 17:14 Відповісти
Удивительно, как с такими идиотами удалось удержать Киев. Это чудо.
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16.06.2022 17:43 Відповісти
просто може ніхто не збирався його брати?
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16.06.2022 19:13 Відповісти
Збиралися ще й як збиралися, тільки всралися, та тепер всіх переконують що зовсім і не збиралися. Як я бачу їхні брехні таки на когось працюють, сумно.
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16.06.2022 21:53 Відповісти
 
 