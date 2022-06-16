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Словаччина передала Україні п'ять гвинтокрилів та боєприпаси для "Градів", - міністр оборони Надь

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вертоліт

Словаччина направила Україні новий пакет оборонної допомоги. Українські військові отримали п'ять вертольотів і боєприпаси для РСЗВ "Град".

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, інформує Цензор.НЕТ.

Україна отримала від Словаччини чотири військові вертольоти Мі-17 і один вертоліт Мі-2. За словами міністра, техніка вже перебуває на озброєнні українських захисників.

Крім того, Словаччина направила тисячі боєприпасів 122-мм калібру для реактивної системи залпового вогню "Град".

"Весь демократичний світ допомагає Україні захищатися від російської агресії", - написав Надь.

Також читайте: Словаччина передасть Україні гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди - артилерію

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Аркадий Бабченко

23 хв ·

Генерал армії США Марк Міллі, відповідаючи на питання, що українці просили 1000 гаубиць, 500 танків та 300 РСЗВ, а союзники дали менше:

«Я не впевнений звідки взялося число - те, на що ви посилаєтеся, але я говорив із генералом Залужним, і ми отримуємо списки.

Це офіційні запити від їхнього Міністерства оборони.

Вони просили 10 батальйонів артилерії; було поставлено 12 батальйонів артилерії.

Знову ж таки, я б сказав, 97 000 протитанкових систем. Це більше протитанкових систем, ніж танків у світі.

Вони просили 200 танків; вони отримали 237 танків.

Вони просили 100 бойових машин піхоти; вони отримали понад 300.

Ми поставили, власне кажучи, 1 600 або близько того систем ППО і близько 60 000 зенітних снарядів.

Це - коли я говорю "ми", я маю на увазі міжнародне співтовариство.

Ви дивитеся на 260 артилерійських систем.

А загалом 383 одиниці, і, як я вже сказав, майже півмільйона артилерійських снарядів».

«Соединенные Штаты предоставили более 6500 «Джавелинов», 20 000 других противотанковых систем. Международное сообщество в совокупности предоставило почти 97 000 противотанковых систем - больше противотанковых систем, чем танков в мире. США также предоставили более 1500 "Стингеров", более 700 тактических противотанковых систем, 20 Ми17, тысячи единиц стрелкового оружия, большое количество 155-миллиметровых гаубиц и около полумиллиона боеприпасов. В конце этого месяца мы передадим реактивные системы залпового огня и боеприпасы. Скорость, с которой мы предоставляем поддержку, не имеет аналогов в мире. Такого еще не было. Это вопрос нескольких дней между получением запроса и передачей оружия Украине. На некоторые моменты может понадобиться неделя, но в большинстве случаев это считанные дни»

Теперь все просто. Теперь, после этого брифинга, каждый, кто открывает рот, чтобы начать орать про «НАТО нас кинуло и ничего не делает» - диверсант. Вот просто-напросто диверсант. Предатель Украины.

Павел Казарин абсолютно прав - пророссийская риторика в Украине теперь невозможна. А значит, вся популисткая мразь переключится на антинатовскую и антиевропейскую риторику.

Следите за руками. Как только теперь какая-нибудь сволочь начнет орать про плохой ЕС и плохое НАТО - можно просто смело стрелять на звук.

А тем более, если он будет винить ЕС и НАТО в украинских смертях, рассказывая теперь уже про «от двухсот до пятисот погибших» в сутки.

А вообще, поразительно, конечно. За три года просрать все. Вообще все. Полностью проворонить начало войны. Солдатскими жизнями на чистом героизме начать потихоньку, буквально по метру, пытаться возвращать провороненное. Запросить определенное количество помощи. Получить В ПОЛТОРА ***** РАЗА БОЛЬШЕ!!!!

И продолжить орать, как проклятое НАТО нас кинуло.

Устроив из-за этого уже второй международный скандал на весь мир с участием первых лиц только США только за эту неделю.

Кто всрався? Генерал армии США Марк Милли.

Просто фантастическая зеленая плесень.

Ну, вот как тут не крыть матом на весь монитор?

Никогда не садитесь играть в шахматы с голубем. Раскидает все фигуры, насрет на доску, обмажет вас же зеленым говном и улетит к своим избирателям, рассказывать, как нам не закрыли небо.
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16.06.2022 13:52
+8
Словакии очередной РЕСПЕКТ!!!
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16.06.2022 13:52
+7
Надь дарує нам надію.
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16.06.2022 13:29
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Надь дарує нам надію.
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16.06.2022 13:29 Відповісти
Оце добре👍
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16.06.2022 13:50 Відповісти
Во це клас. . Треба пошукати ********** на ОТР "Точка", РСЗО "Ураган", "Смерч" і гармату 2С7 "Піон"
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16.06.2022 13:32 Відповісти
маленькі країни швидше допомають ніж великі франція і німеччина,
поки в цих щось допросишся
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16.06.2022 13:34 Відповісти
Аркадий Бабченко

23 хв ·

Генерал армії США Марк Міллі, відповідаючи на питання, що українці просили 1000 гаубиць, 500 танків та 300 РСЗВ, а союзники дали менше:

«Я не впевнений звідки взялося число - те, на що ви посилаєтеся, але я говорив із генералом Залужним, і ми отримуємо списки.

Це офіційні запити від їхнього Міністерства оборони.

Вони просили 10 батальйонів артилерії; було поставлено 12 батальйонів артилерії.

Знову ж таки, я б сказав, 97 000 протитанкових систем. Це більше протитанкових систем, ніж танків у світі.

Вони просили 200 танків; вони отримали 237 танків.

Вони просили 100 бойових машин піхоти; вони отримали понад 300.

Ми поставили, власне кажучи, 1 600 або близько того систем ППО і близько 60 000 зенітних снарядів.

Це - коли я говорю "ми", я маю на увазі міжнародне співтовариство.

Ви дивитеся на 260 артилерійських систем.

А загалом 383 одиниці, і, як я вже сказав, майже півмільйона артилерійських снарядів».

«Соединенные Штаты предоставили более 6500 «Джавелинов», 20 000 других противотанковых систем. Международное сообщество в совокупности предоставило почти 97 000 противотанковых систем - больше противотанковых систем, чем танков в мире. США также предоставили более 1500 "Стингеров", более 700 тактических противотанковых систем, 20 Ми17, тысячи единиц стрелкового оружия, большое количество 155-миллиметровых гаубиц и около полумиллиона боеприпасов. В конце этого месяца мы передадим реактивные системы залпового огня и боеприпасы. Скорость, с которой мы предоставляем поддержку, не имеет аналогов в мире. Такого еще не было. Это вопрос нескольких дней между получением запроса и передачей оружия Украине. На некоторые моменты может понадобиться неделя, но в большинстве случаев это считанные дни»

Теперь все просто. Теперь, после этого брифинга, каждый, кто открывает рот, чтобы начать орать про «НАТО нас кинуло и ничего не делает» - диверсант. Вот просто-напросто диверсант. Предатель Украины.

Павел Казарин абсолютно прав - пророссийская риторика в Украине теперь невозможна. А значит, вся популисткая мразь переключится на антинатовскую и антиевропейскую риторику.

Следите за руками. Как только теперь какая-нибудь сволочь начнет орать про плохой ЕС и плохое НАТО - можно просто смело стрелять на звук.

А тем более, если он будет винить ЕС и НАТО в украинских смертях, рассказывая теперь уже про «от двухсот до пятисот погибших» в сутки.

А вообще, поразительно, конечно. За три года просрать все. Вообще все. Полностью проворонить начало войны. Солдатскими жизнями на чистом героизме начать потихоньку, буквально по метру, пытаться возвращать провороненное. Запросить определенное количество помощи. Получить В ПОЛТОРА ***** РАЗА БОЛЬШЕ!!!!

И продолжить орать, как проклятое НАТО нас кинуло.

Устроив из-за этого уже второй международный скандал на весь мир с участием первых лиц только США только за эту неделю.

Кто всрався? Генерал армии США Марк Милли.

Просто фантастическая зеленая плесень.

Ну, вот как тут не крыть матом на весь монитор?

Никогда не садитесь играть в шахматы с голубем. Раскидает все фигуры, насрет на доску, обмажет вас же зеленым говном и улетит к своим избирателям, рассказывать, как нам не закрыли небо.
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16.06.2022 13:52 Відповісти
Бабченко как всегда на вьісоте!
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16.06.2022 13:55 Відповісти
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16.06.2022 14:00 Відповісти
"Кто всрався? Генерал армии США Марк Милли."

з цим твердженням неможливо не погодитися, бо це той самий Марк Мілі, що пророкував падіння України за 3 доби (чи навіть швидше, це вже несуттєво)
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16.06.2022 14:17 Відповісти
скоріше всього, він не спілкувався з середньою ланкою або навіть генералами ЗСУ, а спілкувався з вищим керівництвом політичним та військовим. Після спілкування з ними в нього скоріше за все й виникло таке враження.
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16.06.2022 14:52 Відповісти
Ну так більшість українців з преЗєдентом і міністрами взагалі вважали що війни не буде.
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16.06.2022 14:53 Відповісти
Браво, Олександр!
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16.06.2022 14:18 Відповісти
...вам, руснявим, подарують лише клаптик землі - 2х1, й на 2 метри в глибину
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16.06.2022 14:03 Відповісти
А можна й на корм здичавілим собакам.
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16.06.2022 15:02 Відповісти
Подяка словакам. Чехи і словаки і сто років тому били єдині хто продавав українцям зброю в обмін на Карпатську нафту
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16.06.2022 13:35 Відповісти
ми-17 и ми-24/35 ближайшее время пойдут в Украину в товарных количествах. россиюшка понапродовала их сотни, а после 2014 года все они лежат мертвым грузом на военных бюджетах своих армий. У них теперь есть только один путь, - послужить делу уничтожения мирового зла. В этом есть определенная ирония
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16.06.2022 13:39 Відповісти
Ми-17 наделали много, но из экслуатантов военных бортов остались всякие кении и прочие монголии с перу. Единственный, кто еще может дать пол-десятка бортов и несколько туловищ доноров - это Хорватия.
Что касается Ми-24, то те же кот-дивуары и суданы. Из тех, кто сможет дать несколько бортов - Болгария. Ну и Северная Македония с хранения около десятка доноров.
Скорее всего через год будем получать UH-60 в неизвестных пока количествах.
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16.06.2022 14:53 Відповісти
Словакии очередной РЕСПЕКТ!!!
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16.06.2022 13:52 Відповісти
Величезна подяка братам-слов*янам! Смерть вонючим кацапським окупантам!
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16.06.2022 13:58 Відповісти
славімо Словаччину - велику мілітарну країну

славімо словаків - вони мають велике серце
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16.06.2022 14:19 Відповісти
Що ж знову придумають зелені шахраї? Носом ткнули, що США і їх союзники дали все, що просили, навіть більше і знову логіка підказує, а чому нам мають щось давати, а ми зовсім нічого не робимо, що мали б робити три роки? Що після цього мають робити "зелені" ? А знову на когось круто набрехати, щоб відволікти увагу і це має зробити переданий їм пуйлом в допомогу кум - медведчук. Найкращий кандидат на це підходить Порошенко. Сепар Абхазії арахамія все готує суспільство до "мирних переговорів" з ворогом шляхом здачі територій, мотивуючи великі наші втрати і мовчить, чому бійці не забезпечені на 8-му році війни необхідним і хто розмінував Кримський перешийок.
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16.06.2022 14:39 Відповісти
veľká vďaka patrí Slovensku!
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16.06.2022 14:40 Відповісти
Как раз то чего очень не хватает.
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16.06.2022 15:39 Відповісти
 
 