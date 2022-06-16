Передані Литвою бронетранспортери M113 уже на полі бою в Україні, - міністр оборони Анушаускас
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Передані Литвою бронетранспортери M113 вже перебувають на передовій в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив у своєму мікроблозі Twitter.
"Литовські M113 вже дісталися поля бою в Україні для захисту життів українських солдатів", - повідомив він.
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