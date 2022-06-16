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Передані Литвою бронетранспортери M113 уже на полі бою в Україні, - міністр оборони Анушаускас

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

литва,бтр,m113

Передані Литвою бронетранспортери M113 вже перебувають на передовій в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив у своєму мікроблозі Twitter.

"Литовські M113 вже дісталися поля бою в Україні для захисту життів українських солдатів", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва передасть Україні додаткові боєприпаси для Байрактарів

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Супер! Дякуємо 🇺🇦🇱🇹
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16.06.2022 13:36
+12
Респект!
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16.06.2022 13:38
+11
Девиз Литвы -- " По-меньше болтавни, по-больше дела"
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16.06.2022 13:45
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Супер! Дякуємо 🇺🇦🇱🇹
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16.06.2022 13:36 Відповісти
Респект!
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16.06.2022 13:38 Відповісти
Не знаю чим ці М113 зможуть допомогти. Це величезне карито з одним пулеметом
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16.06.2022 13:43 Відповісти
Не знаешь, так лучше промолчи,- за умного сойдешь
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16.06.2022 13:54 Відповісти
напевно захистом від куль, уламків від снарядів, і можливо є захист від мін. Все ліпше ніж пішки йти, або цивільним самоходом їхати.
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16.06.2022 13:56 Відповісти
Ти, москалику, не тільки в бронетехніці не розбираєшся, ти і в українській мові слабак
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16.06.2022 13:56 Відповісти
так візьми асфальтокаток, там два металеві колеса, запаска не потрібна. У Боневтіка їх багато.
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16.06.2022 13:56 Відповісти
...ще одна кацапська нулівка
червона калина

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Реєстрація:15.06.2022 - !!!
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16.06.2022 14:00 Відповісти
Це рівень МТЛБ, броньоване корито-тягач. Набагато краще ніж мікроавтобуси та джипи на яких їздять наші солдати.
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16.06.2022 14:28 Відповісти
Девиз Литвы -- " По-меньше болтавни, по-больше дела"
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16.06.2022 13:45 Відповісти
С/ки !Сразу нужно ставить противокумулятивные решетки ! И ставить защитный экран для пулеметчика .
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16.06.2022 14:08 Відповісти
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16.06.2022 14:24 Відповісти
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16.06.2022 14:36 Відповісти
 
 