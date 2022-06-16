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Медведєв про візит Шольца, Макрона та Драгі до Києва: "Люблять поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ. Користі - нуль, до миру Україну це ніяк не наближає"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вважає візит лідерів Німеччини, Франції та Італії Олафа Шольца, Емманюеля Макрона та Маріо Драгі до України марним.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"От люблять європейські поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ. Користі - нуль. Знову пообіцяли вступ до ЄС, гаубиці старі, хлопнули горілки та потягом, як сто років тому, - додому. І все гаразд. Тільки до миру це Україну ніяк не наближає. А годинник цокає…", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+40 Дмитрий Гайдарченко
показати весь коментар16.06.2022 13:43
+37 Solsky Wasyl
показати весь коментар16.06.2022 13:43
+36 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар16.06.2022 13:53
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Будь ласка, зачекайте...
Только колбаса "Останкинская" из останков.
Спочатку такі не контролюють "базар", а згодом фізіологічні сфінктери.