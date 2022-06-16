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війна (56389) Медведєв (1763) Макрон Емманюель (1053) Драгі (56) Шольц Олаф (719)

Медведєв про візит Шольца, Макрона та Драгі до Києва: "Люблять поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ. Користі - нуль, до миру Україну це ніяк не наближає"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вважає візит лідерів Німеччини, Франції та Італії Олафа Шольца, Емманюеля Макрона та Маріо Драгі до України марним.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"От люблять європейські поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ. Користі - нуль. Знову пообіцяли вступ до ЄС, гаубиці старі, хлопнули горілки та потягом, як сто років тому, - додому. І все гаразд. Тільки до миру це Україну ніяк не наближає. А годинник цокає…", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+40
А если бы приехали в рассеюшку, то это была бы победа что все бы усрались.
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16.06.2022 13:43
+37
ну й спав би собі далі, чого репетує, якщо нуль користі?
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16.06.2022 13:43
+36
Він правий. Візит наближає Україну до перемоги. А самого Мєдвєдєва - до мотузки.
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16.06.2022 13:53
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Кумедна скотинка цей Ведмедів. Тільки не тому,що схожий на маленьке дурненьке ведмежатко,а тому що на запойного мілкого підараса ******!
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16.06.2022 15:23 Відповісти
Алкаш-айфончик, а тебе какое дело, кто к нам ездит ? Ревнуешь, что ли ?
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16.06.2022 15:23 Відповісти
заздрить
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16.06.2022 19:54 Відповісти
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16.06.2022 15:26 Відповісти
Да куда там нам,этож не 3 Талиба и филька на ПЭФ 2022!!!
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16.06.2022 15:34 Відповісти
Медведєв - це найгірший додаток до айфону
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16.06.2022 15:41 Відповісти
Молодець Айфончик! Йому ще потрібно поїхати в Емірати сказати "Дебіли ***". А потім в Китай і обізвати їх саранчоїдами і мишожорами. І це буде допомога від нього для України.
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16.06.2022 15:51 Відповісти
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16.06.2022 17:54 Відповісти
Постарел Медведев и все так же в глаза долбится)
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16.06.2022 15:53 Відповісти
От розгавкалося., чортило кончене. Може йому хтось його чорного рота закрити???
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16.06.2022 16:01 Відповісти
***, яке воно тупе! Свідомість школяра 2 класу.
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16.06.2022 16:07 Відповісти
Розпочалась на росії боротьба за трон. Поки що словісні дуелі.
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16.06.2022 16:08 Відповісти
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16.06.2022 16:14 Відповісти
чистый нацизм в этой фразе.... неприкрытый, без примеси...
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16.06.2022 16:14 Відповісти
наслідувач жирика.
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16.06.2022 16:25 Відповісти
жирик был умнейшей падлой! На роли шута он зарабатывал. А этот просто тупой..
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16.06.2022 20:25 Відповісти
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16.06.2022 16:25 Відповісти
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16.06.2022 16:27 Відповісти
Вот ***! Не ту карту составили.. )
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16.06.2022 20:27 Відповісти
Порвало цього лаптня, от з тої фігні що в нього на плечах і потекло лайно.
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16.06.2022 16:30 Відповісти
Etogo pridurkavatoe ujobisce daze kak to stidno budet vesatj. No! Nado dmitrii,nado!
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16.06.2022 16:56 Відповісти
Кремлівський поціновувач водяри щів лаптів блінів на лопатах і рибячих яєць як завжди примітивний.
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16.06.2022 17:03 Відповісти
Что вообще можно говорить о стране в которой такой дебил был президентом?
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16.06.2022 17:57 Відповісти
послухати оцього бухаленя з бучила (навіть не з бучі) - це як свіжий анекдот від Діми Чекалкіна про касапа.
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16.06.2022 17:57 Відповісти
Спящий идиот . Вот это прогноз .))) Прогноз спящего идиота от чемоданономильщика.)))) Своим великим говном пытается корчить из себя судьбоносное говно.
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16.06.2022 19:06 Відповісти
Ти дивись як недомірок разбалакався. Мабудь лячно гнида?
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16.06.2022 19:11 Відповісти
Обиженный димочка из подготовительной группы садика "Майн кампф", решил сказать бе-бе-бе.. Выгнали из компании, не будет теперь ни жаб, ни ливера, ни макарон. Не, жабы мабуть будут.. ***, до чего убогое создание! И оно было президентом!
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16.06.2022 19:51 Відповісти
Димона понесло....
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16.06.2022 20:12 Відповісти
Завидовать некрасиво: Димону немецкий ливер уже не светит.
Только колбаса "Останкинская" из останков.
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16.06.2022 20:35 Відповісти
то то вы "освободители" помогаете...
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16.06.2022 21:02 Відповісти
По зовнішньому вигляду і висловлюваннях - мєдвєдєв хронічний алкоголік з ознаками деградації особистості.
Спочатку такі не контролюють "базар", а згодом фізіологічні сфінктери.
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17.06.2022 07:56 Відповісти
Гарно у кацапів пригоріло 😂😂😂😂😂
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17.06.2022 08:38 Відповісти
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