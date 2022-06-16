Окупанти намагаються перейти трасу Бахмут-Лисичанськ, щоб створити загрозу повного оточення Сєверодонецька та Лисичанська, - Бутусов. КАРТА
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Зупинити російський наступ можна тільки шляхом розгрому російського ударного угруповання в районі Бахмут-Попасна.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Основне ударне угруповання російських військ на Донбасі наступає на район Бахмут - Соледар. Противник намагається розширити зону прориву від Попасної. Росіяни вийшли до траси Бахмут - Лисичанськ біля сіл Нагірне та Берестове.
Одночасно окупанти розширюють клин прориву на північ до Покровського та на південь від села Врубівка на Лисичанськ", - йдеться в повідомленні.
За словами Бутусова, командування окупантів намагається перейти трасу Бахмут-Лисичанськ, яка є зручним рубежем для оборони, щоб атакувати потім Сіверськ та створити загрозу повного оточення Сєверодонецька-Лисичанська.
Також, продовжив журналіст, ворог намагається атакувати Лисичанськ з півдня та згорнути українську оборону у районі Золоте-Гірське-Тошківське.
"Зупинити російський наступ можна тільки шляхом розгрому російського ударного угруповання в районі Бахмут-Попасна. Питання залишаються ті самі: контроль переднього краю, артилерійска розвідка, засоби коригування, контрбатарейна боротьба, снаряди.
Російські війська також несуть важкі втрати, просування дається росіянам дуже дорого. Українська піхота виносить на собі основне навантаження та дозволяє українським вогневим засобам, перш за все артилерії, бити ворога.
Українське командування захищає до останньої можливості кожен метр української землі, зупинити противника намагаються всюди. Йде важка битва на виснаження, українські війська зберігають керованість, високий бойовий дух та мотивацію, це щоденний масовий подвиг, і люди роблять все можливе попри нестачу зброї та боєприпасів", - підсумував Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Далі - Медведчук дав покази на Байдена.
А джавеліни на хліб не намажеш!"
Остинь, а потім подивись випуски мілітарного, чи поплаву з Тарасом Чмутом.
Богдана - за провал, там ні гармата, ні снаряд толком не працювали.
Тот, который рассказывал, что после 9 мая поплыли корабли с оружием, видимо парусные. Потом говорил, что его не правильно поняли.
Только на третьем этапе, сказал он, будут обсуждения с партнерами Украины того, "как освобождать территории, включая Крым".
За исключением Золотого, во всех остальных случаях - невдача спіткала російського спортсмена... Под Золотым, на момент написания обзора, бои продолжались. И да, Тошковку "до конца" они тоже так и не взяли. Вообщем, у Попаснянских, в последнее время, тоже что-то расклеилось...
Фланги, заразы такие, не расширяются, укропы, время от времени, даже контр-атакуют и всё в бочину норовят стукнуть, "мобиков" на восстановление "бомбаских батальонов" местами тупо и явно не хватает...
Машовец