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війна (56389) Бутусов Юрій (3128)

Окупанти намагаються перейти трасу Бахмут-Лисичанськ, щоб створити загрозу повного оточення Сєверодонецька та Лисичанська, - Бутусов. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Зупинити російський наступ можна тільки шляхом розгрому російського ударного угруповання в районі Бахмут-Попасна.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Основне ударне угруповання російських військ на Донбасі наступає на район Бахмут - Соледар. Противник намагається розширити зону прориву від Попасної. Росіяни вийшли до траси Бахмут - Лисичанськ біля сіл Нагірне та Берестове.

Одночасно окупанти розширюють клин прориву на північ до Покровського та на південь від села Врубівка на Лисичанськ", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, командування окупантів намагається перейти трасу Бахмут-Лисичанськ, яка є зручним рубежем для оборони, щоб атакувати потім Сіверськ та створити загрозу повного оточення Сєверодонецька-Лисичанська.

Читайте також: Умови бою в Сєверодонецьку важкі, повноцінне забезпечення вже неможливе. Необхідні боєприпаси, ППО та посилення контрбатарейної боротьби, - Бутусов

Також, продовжив журналіст, ворог намагається атакувати Лисичанськ з півдня та згорнути українську оборону у районі Золоте-Гірське-Тошківське.

"Зупинити російський наступ можна тільки шляхом розгрому російського ударного угруповання в районі Бахмут-Попасна. Питання залишаються ті самі: контроль переднього краю, артилерійска розвідка, засоби коригування, контрбатарейна боротьба, снаряди.

Російські війська також несуть важкі втрати, просування дається росіянам дуже дорого. Українська піхота виносить на собі основне навантаження та дозволяє українським вогневим засобам, перш за все артилерії, бити ворога.

Українське командування захищає до останньої можливості кожен метр української землі, зупинити противника намагаються всюди. Йде важка битва на виснаження, українські війська зберігають керованість, високий бойовий дух та мотивацію, це щоденний масовий подвиг, і люди роблять все можливе попри нестачу зброї та боєприпасів", - підсумував Бутусов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Логістика із Сєверодонецьком ускладнена. Українські воїни зберігають керованість, використовують усі можливі засоби, щоб бити окупантів, - Бутусов

Окупанти намагаються перейти трасу Бахмут-Лисичанськ, щоб створити загрозу повного оточення Сєверодонецька та Лисичанська, - Бутусов 01
Окупанти намагаються перейти трасу Бахмут-Лисичанськ, щоб створити загрозу повного оточення Сєверодонецька та Лисичанська, - Бутусов 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+37
Хоч тут не звинувачуйте ленд ліз, візьміть зброю, САУ "Богдана" хоч 300 штук із "Великого будівництва", чули про таке? Там тільки за кошти, які пішли на бігборди можна було виготовити смотню САУ "Богдана" і сотню РСЗО "Верба". Чому Президент Зеленський цього не зробив, а ставить в таке крутне становичще наших військових? Чи в нас Президенти Джо Байден і Джонсон?
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16.06.2022 14:08
+30
"Чекаю, коли на Г+Г наталья скабєйчук розповість нам, що Байден вбив свого брата та збагатився у 85 разів.
Далі - Медведчук дав покази на Байдена.
А джавеліни на хліб не намажеш!"
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16.06.2022 14:12
+28
Тримайтеся рідненькі. Боже допоможи ЗСУ!
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16.06.2022 14:05
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Хлопці герої тримаються до останнього, очікуючи для України довгоочікуваний ленд ліз. Питання де він? Ті шалені поставки зброї? І питання головне, як розбити переважаюче російське угруповання, якщо максимум, що отримає ВСУ це 18 гаубиць у серпні? Надія на HIMARS?
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16.06.2022 14:04 Відповісти
Є надія, що західні партнери багато чого не розголошують стосовно кількості всього, що постачають
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16.06.2022 14:06 Відповісти
воно так і є, по іншому не буває!
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16.06.2022 14:51 Відповісти
Хоч тут не звинувачуйте ленд ліз, візьміть зброю, САУ "Богдана" хоч 300 штук із "Великого будівництва", чули про таке? Там тільки за кошти, які пішли на бігборди можна було виготовити смотню САУ "Богдана" і сотню РСЗО "Верба". Чому Президент Зеленський цього не зробив, а ставить в таке крутне становичще наших військових? Чи в нас Президенти Джо Байден і Джонсон?
показати весь коментар
16.06.2022 14:08 Відповісти
"Чекаю, коли на Г+Г наталья скабєйчук розповість нам, що Байден вбив свого брата та збагатився у 85 разів.
Далі - Медведчук дав покази на Байдена.
А джавеліни на хліб не намажеш!"
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16.06.2022 14:12 Відповісти
"Вільха-М".
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16.06.2022 14:48 Відповісти
Успокойся зі своєю Богданов нарешті.
Остинь, а потім подивись випуски мілітарного, чи поплаву з Тарасом Чмутом.
Богдана - за провал, там ні гармата, ні снаряд толком не працювали.
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16.06.2022 23:37 Відповісти
Не ссы,все будет!в октябре Ленд-лиз.а сейчас все вопросы зеленожопому генералиссимус.
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16.06.2022 14:11 Відповісти
Шо, уже в октябре? Швец обещает, да?

Тот, который рассказывал, что после 9 мая поплыли корабли с оружием, видимо парусные. Потом говорил, что его не правильно поняли.
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16.06.2022 14:57 Відповісти
Істерічка де Вільха-М, де Нептуни... Бери асфальт в руку і на передову...
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17.06.2022 09:08 Відповісти
Ленд ліз там же, де й "пекельні санкції" для росії...
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16.06.2022 14:17 Відповісти
В українському зеленому асфальті?
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16.06.2022 14:54 Відповісти
На кону стоїть саме існування українців як нації та України як держави, тому нам втрачати нічого. Якщо винести за дужки, що захід нам нічого не винен, то: перекрити транзит газу, почати націоналізацію майна та активів цих країн, закрити посольства, осіб, які мають друге громадянство протягом 24 годин... за кораблем.
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16.06.2022 14:26 Відповісти
"існування українців як нації" протирічить існуванню зєльоной шобли, і ніякі інші країни тут рояля не грають
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16.06.2022 16:31 Відповісти
Добре, хай живуть зелені, тоді українці не потрібні нікому у майбутньому.
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16.06.2022 23:14 Відповісти
Тримайтеся рідненькі. Боже допоможи ЗСУ!
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16.06.2022 14:05 Відповісти
щас наедут снова на бутусова и срочно командируют марьяну облигацию для усиления обороны.
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16.06.2022 14:06 Відповісти
рашня вже 3 тижні б'ється лобом об трасу.
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16.06.2022 14:07 Відповісти
Бутусов,дергай оттуда ты нужен стране!
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16.06.2022 14:09 Відповісти
Надо уходить из этого мешка пока не поздно и выравнивать фронт
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16.06.2022 14:13 Відповісти
Почему наши не отходят?? И так ясно, что Северодонецк потерян. Главное, сохранить наши войска
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16.06.2022 14:18 Відповісти
Не хочется в это верить, но видимо потому войска и не отводят, а только бросают туда новые и новые силы. Потому их и с Мариуполя не отводили. Потому и орки не спешат захлопывать окружение. Всё это часть какого-то страшного предательства.
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16.06.2022 14:39 Відповісти
Дурниці! Не буду вам розповідати елементарні речі. Просто гляньте уважно на карту і ввімкніть голову.
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16.06.2022 14:58 Відповісти
Своему любимому зеленому Верховному это напишите. Пока на карте я вижу очевидные вещи - простреливаемый со всех сторон "украинский полуостров" при кратном превосходстве орков в артиллерии и авиации. Они даже не наступают особо. Зачем куда-то идти? Проще просто стоять на позициях и расстреливать всё новые и новые поступающие цели.
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16.06.2022 15:27 Відповісти
Було би добре трохи таки пояснити.
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16.06.2022 23:40 Відповісти
Сергей Александрович часом Вам за советом не звонил?
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16.06.2022 15:11 Відповісти
Я не роздаю советы. Тем более бесплатно . Просто констатация факта. И опасение нового Мариуполя
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16.06.2022 15:15 Відповісти
Опасайтесь за себя и непосредственное близкое окружение. Это продуктивнее и не несёт панических настроений на большие расстояния.
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16.06.2022 15:21 Відповісти
А де тут паника? Тут карта перед глазами. На ней всё видно
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16.06.2022 23:27 Відповісти
Это песец - "Первым этапом, по словам главы Минобороны, будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери в противостоянии российским войскам. Второй этап, по словам Резникова, заключается в том, чтобы отбросить российские войска на позиции, которые они занимали до полномасштабного вторжения 24 февраля.
Только на третьем этапе, сказал он, будут обсуждения с партнерами Украины того, "как освобождать территории, включая Крым".
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16.06.2022 14:44 Відповісти
про Врубівку-Ниркове-Василівку писали вже давно, і які ризики це несе. нажаль, ці пункти не втримано. сподіваюсь, командування буде адекватно діяти, щоб зберегти наших людей!
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16.06.2022 14:46 Відповісти
Что касается Попаснняской группировки противника, то сегодня 2 БТГр-ы из состава 61-й обрмп и 80-го тп, поддержанные 3-м мсб 1-й омсбр 1-го АК таки попытались прорваться в район Белогоровки и Берестового. Кроме того, 2 БТГр из состава 102-го мсп и 6-го "казачьего" мсп им. Платова атаковали поз-иции ВСУ по направлению на Николаевку, опять обходя Врубовку (которую они до конца так и не взяли) с запада... этот движ поддерживали огнём с юга из района Комышувахи танки 218-го тп. Вишенкой на торт, стали очередные, повторяющиеся атаки на Золотое при участии всё того же 218-го тп и БТГр 155-й обрмп...

За исключением Золотого, во всех остальных случаях - невдача спіткала російського спортсмена... Под Золотым, на момент написания обзора, бои продолжались. И да, Тошковку "до конца" они тоже так и не взяли. Вообщем, у Попаснянских, в последнее время, тоже что-то расклеилось...

Фланги, заразы такие, не расширяются, укропы, время от времени, даже контр-атакуют и всё в бочину норовят стукнуть, "мобиков" на восстановление "бомбаских батальонов" местами тупо и явно не хватает...
Машовец
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16.06.2022 15:07 Відповісти
Аллах помоги пожалуйста Украине. Слава ВСУ
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16.06.2022 15:29 Відповісти
Потрібно засилати диверсійні групи в тил ворога, які будуть підривати мости, атакувати колони та мінувати дороги і робити все можливе щоб снаряди не доїхали до російської артилерії. Саме в артилерії сила російської армії.
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16.06.2022 19:00 Відповісти
 
 