"Газпром" попередив Австрію, Німеччину та Італію про скорочення поставок газу. Ціни підскочили на 25%
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
"Газпром" оголосив про друге скорочення поставок по газопроводу "Північний потік-1" до Німеччини, зменшивши їх до 40% потужності. Також він попередив про скорочення поставок Італію та Австрію.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "УНІАН".
Міністр економіки Німеччини заявив, що цей крок спрямований на те, щоб посіяти невизначеність і підвищити ціни на енергоносії.
Оптові ціни на газ у Нідерландах підскочили на 25% у четвер вранці.
У російському "Газпромі" заявили, що скорочення поставок нібито пов'язане із затримкою обладнання Siemens Energy, яке проходить технічне обслуговування в Канаді. Енергетичний регулятор Німеччини відхилив це пояснення.
Голова енергетичного регулятора Німеччини Клаус Мюллер назвав скорочення "Газпромом" поставок до країни попереджувальним сигналом, який може спричинити проблеми для найбільшої економіки Європи цієї зими.
"Це суттєво погіршить нашу ситуацію. Можливо, ми могли б пережити літо, оскільки опалювальний сезон закінчився. Але нам необхідно заповнити сховища, щоб пережити зиму", – сказав Мюллер.
Найбільший імпортер російського газу в Німеччині, компанія Uniper заявила, що поставки з Росії зменшилися на чверть від узгоджених обсягів, але додали, що змогли закупити відсутні обсяги з інших джерел. Обсяги постачання газу в Італію також скоротилися. Чеська енергетична компанія CEZ також повідомила про скорочення поставок російського газу. Австрійська енергетична компанія OMV заявила, що "Газпром" поінформував її про скорочення поставок газу.
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ну і де зброя від бабушек - всім все ясно...
Та зрозумійте вже, це ж русня)
Кацапы не могут не добывать газ. Те месторождения, что ведут в Европу по всем видам труб, не подключены к Китаю от слова совсем. Они никуда кроме Европы не могут продавать газ. Сжижать его и транспортировать его им тоже нечем. Это блеф. Они обязаны продавать именно тот газ, что сейчас идет в Европу.
А эти клоуны прогнулись уже не один раз. Сначала вам сказали чёткую идею: вы платите за газ на замороженный счет в РФ. Разморозят (за вычетом репараций) счет тогда и только тогда, когда кацапы покинут территорию Украины, всю вообще целиком. Живыми, в гробах, в пепле или никак - устраивает все. Но коррумпированные политики в Европе прогнулись как трусы. И все как миленькие стали платить живыми деньгами.
Сейчас тоже самое. Сейчас те же коррумпированные политики в количестве 5-10 штук зададут тренд и будут давить. Но это блеф. Если этим мразям заткнуть рот, то можно наоборот самим требовать от кацапов снижения цены. И конечно давным давно пора закрыть биржу на газ, ввести фиксированные цены и обязать всех либо брать за эту или дешевле, либо не брать вообще.