"Газпром" попередив Австрію, Німеччину та Італію про скорочення поставок газу. Ціни підскочили на 25%

"Газпром" оголосив про друге скорочення поставок по газопроводу "Північний потік-1" до Німеччини, зменшивши їх до 40% потужності. Також він попередив про скорочення поставок Італію та Австрію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "УНІАН".

Міністр економіки Німеччини заявив, що цей крок спрямований на те, щоб посіяти невизначеність і підвищити ціни на енергоносії.

Оптові ціни на газ у Нідерландах підскочили на 25% у четвер вранці.

У російському "Газпромі" заявили, що скорочення поставок нібито пов'язане із затримкою обладнання Siemens Energy, яке проходить технічне обслуговування в Канаді. Енергетичний регулятор Німеччини відхилив це пояснення.

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Голова енергетичного регулятора Німеччини Клаус Мюллер назвав скорочення "Газпромом" поставок до країни попереджувальним сигналом, який може спричинити проблеми для найбільшої економіки Європи цієї зими.

"Це суттєво погіршить нашу ситуацію. Можливо, ми могли б пережити літо, оскільки опалювальний сезон закінчився. Але нам необхідно заповнити сховища, щоб пережити зиму", – сказав Мюллер.

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Найбільший імпортер російського газу в Німеччині, компанія Uniper заявила, що поставки з Росії зменшилися на чверть від узгоджених обсягів, але додали, що змогли закупити відсутні обсяги з інших джерел. Обсяги постачання газу в Італію також скоротилися. Чеська енергетична компанія CEZ також повідомила про скорочення поставок російського газу. Австрійська енергетична компанія OMV заявила, що "Газпром" поінформував її про скорочення поставок газу.