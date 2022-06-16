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Новини За кордоном
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Австрія (567) газ (2588) Газпром (902) Німеччина (4528) Італія (997)

"Газпром" попередив Австрію, Німеччину та Італію про скорочення поставок газу. Ціни підскочили на 25%

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газпром

"Газпром" оголосив про друге скорочення поставок по газопроводу "Північний потік-1" до Німеччини, зменшивши їх до 40% потужності. Також він попередив про скорочення поставок Італію та Австрію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "УНІАН".

Міністр економіки Німеччини заявив, що цей крок спрямований на те, щоб посіяти невизначеність і підвищити ціни на енергоносії.

Оптові ціни на газ у Нідерландах підскочили на 25% у четвер вранці.

У російському "Газпромі" заявили, що скорочення поставок нібито пов'язане із затримкою обладнання Siemens Energy, яке проходить технічне обслуговування в Канаді. Енергетичний регулятор Німеччини відхилив це пояснення.

Читайте: Шольц відмовився націоналізувати Gazprom Germania, щоб уникнути проблем із імпортом російського газу, - Bloomberg

Голова енергетичного регулятора Німеччини Клаус Мюллер назвав скорочення "Газпромом" поставок до країни попереджувальним сигналом, який може спричинити проблеми для найбільшої економіки Європи цієї зими.

"Це суттєво погіршить нашу ситуацію. Можливо, ми могли б пережити літо, оскільки опалювальний сезон закінчився. Але нам необхідно заповнити сховища, щоб пережити зиму", – сказав Мюллер.

Також читайте: Болгарія більше ніколи не вестиме переговори з російським "Газпромом", - віце-прем'єр Васильєв

Найбільший імпортер російського газу в Німеччині, компанія Uniper заявила, що поставки з Росії зменшилися на чверть від узгоджених обсягів, але додали, що змогли закупити відсутні обсяги з інших джерел. Обсяги постачання газу в Італію також скоротилися. Чеська енергетична компанія CEZ також повідомила про скорочення поставок російського газу. Австрійська енергетична компанія OMV заявила, що "Газпром" поінформував її про скорочення поставок газу.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Тяжко всем будет. Но для того, чтобы вылечиться, иной раз надо очень болезненную операцию пережить...
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16.06.2022 14:13
+17
Кацапам верить нельзя. Меньше надо заглядывать в глаз ***** и больше давать нам оружия
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16.06.2022 14:16
+13
Цікаво вписується це посилання в новині - Читайте: Шольц відмовився націоналізувати Gazprom Germania, щоб уникнути проблем із імпортом російського газу, - Bloomberg

Та зрозумійте вже, це ж русня)
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16.06.2022 14:15
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Чому тільки на 40%? Давайте ще
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16.06.2022 14:12 Відповісти
ви не за рулем, або саудьський принц?
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16.06.2022 14:26 Відповісти
Тяжко всем будет. Но для того, чтобы вылечиться, иной раз надо очень болезненную операцию пережить...
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16.06.2022 14:13 Відповісти
Последние подсероны 💨💨 от юхла❗Крайний срок это весной газ перестанут покупать вообще☝Может и нефть тоже❗
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16.06.2022 14:22 Відповісти
Україна ще 20 років тому попереджала,що раша буде використовувати газ для шантажу.Ось і маємо...
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16.06.2022 14:14 Відповісти
20 лет?это при Кучме кого-то предупреждала?тогда всем было пох
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16.06.2022 14:18 Відповісти
Выходит, бункерному сумасшедшему деду из мокшандии тоже не по душе визиты в Киев накануне принятия решения о членстве Украины а ЕС Бункерный дед что-то знает…
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16.06.2022 14:14 Відповісти
дедушка бабушек - Австрію, Німеччину та Італію попредив....
ну і де зброя від бабушек - всім все ясно...
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16.06.2022 14:14 Відповісти
Цікаво вписується це посилання в новині - Читайте: Шольц відмовився націоналізувати Gazprom Germania, щоб уникнути проблем із імпортом російського газу, - Bloomberg

Та зрозумійте вже, це ж русня)
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16.06.2022 14:15 Відповісти
Этой новость - ретроспектива. Произошло всё ещё в первый месяц войны.
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16.06.2022 14:31 Відповісти
Кацапам верить нельзя. Меньше надо заглядывать в глаз ***** и больше давать нам оружия
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16.06.2022 14:16 Відповісти
Ближе к зиме поднимется в раза два.вопрос, Украина сколько закачала в хранилище и где брать дрова?
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16.06.2022 14:16 Відповісти
Це мене дуже бентежить. Зараз Макарани з Жабами в Шнапсі прогнуться перед ******
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16.06.2022 14:16 Відповісти
Эт врятли❗Коалиция прочная и решение 👎☠ принято❗
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16.06.2022 14:35 Відповісти
Хорошо что у нас себестоимость добычи газа 1 гривна. Зиму пройдём спокойно. Ну если витренка не украдёт деньги на новый бентли. У них убытки а они премии там себе выписывают. Топменеджеры прости госпаде. Промышленность развалена. Газа населению хватит по низким ценам
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16.06.2022 14:16 Відповісти
Це велика шкода - газ для населення по низьким (читай - неринковим цінам). Йолопи не бажають утеплювати житло. А навіщо, якщо опалення буде по низьким цінам, та ще й субсидією буде покриватися. Наше населення - стадо тупих баранів з погляду економії послуг ЖКХ. Низькі ціни населення перекривають надвисокими для промисловості. А якщо промисловість їх не потягне та зупиниться, отоді вже і населенню їсти буде нема чого, навіть з опаленням.
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16.06.2022 17:02 Відповісти
ЕС попереджали ще при Ющенко,що рашисти будуть використовувати газ як зброю я це добре пам'ятаю,але там тоді вважали що це суто двосторонні проблеми.
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16.06.2022 14:18 Відповісти
Рашисти вирішили задіяти останній козир. Це все понти. Як закінчиться місце у сховищах будуть за так віддавати.
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16.06.2022 14:19 Відповісти
Як бракує Рейгана зараз в ********* світі. Він би обвалив би ціни би на газ і нафту
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16.06.2022 14:20 Відповісти
И в чем смысл?
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16.06.2022 14:21 Відповісти
все ж таки є надія на газове ембарго. причому це ембарго буде результатом діяльності самої паРаші.
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16.06.2022 14:22 Відповісти
Юхло ускоряет эмбарго❗Действует на опережение👍
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16.06.2022 14:37 Відповісти
ваша зелена поваґа до тих хто помагае - перевершуе все шо я знав о хамстві...
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16.06.2022 14:29 Відповісти
Цікаво, куди цей Грязьпром планує використати надлишки газу, що звільняються від скорочення продажу?
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16.06.2022 14:36 Відповісти
Это блеф. Очень жалкий блеф.

Кацапы не могут не добывать газ. Те месторождения, что ведут в Европу по всем видам труб, не подключены к Китаю от слова совсем. Они никуда кроме Европы не могут продавать газ. Сжижать его и транспортировать его им тоже нечем. Это блеф. Они обязаны продавать именно тот газ, что сейчас идет в Европу.

А эти клоуны прогнулись уже не один раз. Сначала вам сказали чёткую идею: вы платите за газ на замороженный счет в РФ. Разморозят (за вычетом репараций) счет тогда и только тогда, когда кацапы покинут территорию Украины, всю вообще целиком. Живыми, в гробах, в пепле или никак - устраивает все. Но коррумпированные политики в Европе прогнулись как трусы. И все как миленькие стали платить живыми деньгами.

Сейчас тоже самое. Сейчас те же коррумпированные политики в количестве 5-10 штук зададут тренд и будут давить. Но это блеф. Если этим мразям заткнуть рот, то можно наоборот самим требовать от кацапов снижения цены. И конечно давным давно пора закрыть биржу на газ, ввести фиксированные цены и обязать всех либо брать за эту или дешевле, либо не брать вообще.
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16.06.2022 14:41 Відповісти
Так Європі треба пояснювати своїм громадянам, що проблема не в Україні, а в дебільних керівниках і їх обранців, на Росії. Щоб звичайні громадяни Європи звинувачували саме Росію, а не своїх керівників, і тим більш Україну.
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16.06.2022 14:57 Відповісти
Зменшить транзит ел.енергії в Калінінградську область, через країни Прибалтиці. А найкраще, перестати продавати кацапам харчі.
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16.06.2022 15:02 Відповісти
Я подивився, ця область є енергетично-надлишковою, але майже всі ТЕС, крім однієї, працюють на природному газі, який, певно, постачається через Литву або Польщу. Може щось трапитись?
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16.06.2022 15:16 Відповісти
ну зараз буде важко, але кацапи закопують себе самі, коли ***** здохне, на ринок ЄС їх вже ніхто не пустить
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16.06.2022 16:09 Відповісти
чому не можуть засудити той газпром за невиконання контракту і конфіскувати їх майно, бо штраф параша не заплатить
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17.06.2022 01:42 Відповісти
 
 