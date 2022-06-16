Венедіктова про складнощі розслідування фактів зґвалтувань військами РФ: Наразі є троє постраждалих і двоє встановлених злочинців

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголошує на складності та делікатності розслідувань фактів зґвалтувань, скоєних в умовах війни, і повідомляє, що наразі встановлено двох окупантів, які вчиняли такі злочини.

Про це вона повідомила в ефірі українського телемарафону в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас, на жаль, є досвід розслідування таких злочинів (сексуального насильства. - Ред.) під час збройних конфліктів, під час війни з 2014 року. З 2014 року на окупованих територіях ці звірства відбувалися - і зґвалтування, і тортури. Нагадаю вам про" Ізоляцію", за якою проводиться розслідування. Тому, звісно, ми маємо методологію розслідування", - сказала Венедіктова.

За її словами, методологія розслідування зґвалтувань в умовах війни відрізняється від методології розслідування зґвалтувань у звичайному житті.

"При звичному зґвалтуванні ми маємо робити швидкі експертизи протягом годин, щоб мати ефективний результат розслідування. А коли це відбувається під час війни, експертиза з жертвою може відбуватися не протягом годин, а через тижні, місяці", - пояснила генпрокурор.

Генпрокурор наголосила, що наразі скоюється дуже багато таких злочинів, зокрема на окупованій території Херсонської області.

"Нам треба пам'ятати, що всередині розслідувань таких злочинів має бути людина, яка постраждалі від них…. Людина, яка пережила найжахливіший стрес у своєму житті. Тому ми маємо робити все, щоб така людина відчувала себе захищеною. Якщо відчуватиме захищеною - звертатиметься до правоохоронних органів", - зазначила Венедіктова.

При цьому генпрокурор зазначила, що багато жертв на деокупованих територіях бояться, що "орки повернутися та їх уб'ють".

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"Тому ми маємо розуміти, що розслідувати такі злочини треба обережно, захищаючи ці права людей, захищаючи їхнє приватне життя, давати їм можливість реабілітації", - сказала генпрокурор.

"У нас буде дуже багато таких справ після війни, коли люди вже відчуватимуть безпеку. На сьогодні у нас є троє постраждалих і двоє встановлених злочинців", - повідомила Венедіктова.

Вона уточнила, що кримінальне провадження за обвинуваченням одного із російських військовослужбовців у зґвалтуванні направлено до суду за заочною процедурою, на 23 червня призначено судове засідання.

"Ми намагатимемося робити все, щоб убезпечити життя людини, яка зазнала цього злочину", - підсумувала генпрокурор.

"Нам треба збирати докази, відокремлюючи інформацію залежно від джерел, щоб вона відповідала дійсності", - додав, у свою чергу, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який перебуває з візитом у Києві.