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війна (56389) зґвалтування (356) окупація (5831) розслідування (1959) Херсонщина (4251) Венедіктова (756) Офіс Генпрокурора (2349)

Венедіктова про складнощі розслідування фактів зґвалтувань військами РФ: Наразі є троє постраждалих і двоє встановлених злочинців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

насильство,згвалтування

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголошує на складності та делікатності розслідувань фактів зґвалтувань, скоєних в умовах війни, і повідомляє, що наразі встановлено двох окупантів, які вчиняли такі злочини.

Про це вона повідомила в ефірі українського телемарафону в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас, на жаль, є досвід розслідування таких злочинів (сексуального насильства. - Ред.) під час збройних конфліктів, під час війни з 2014 року. З 2014 року на окупованих територіях ці звірства відбувалися - і зґвалтування, і тортури. Нагадаю вам про" Ізоляцію", за якою проводиться розслідування. Тому, звісно, ми маємо методологію розслідування", - сказала Венедіктова.

За її словами, методологія розслідування зґвалтувань в умовах війни відрізняється від методології розслідування зґвалтувань у звичайному житті.

"При звичному зґвалтуванні ми маємо робити швидкі експертизи протягом годин, щоб мати ефективний результат розслідування. А коли це відбувається під час війни, експертиза з жертвою може відбуватися не протягом годин, а через тижні, місяці", - пояснила генпрокурор.

Генпрокурор наголосила, що наразі скоюється дуже багато таких злочинів, зокрема на окупованій території Херсонської області.

"Нам треба пам'ятати, що всередині розслідувань таких злочинів має бути людина, яка постраждалі від них…. Людина, яка пережила найжахливіший стрес у своєму житті. Тому ми маємо робити все, щоб така людина відчувала себе захищеною. Якщо відчуватиме захищеною - звертатиметься до правоохоронних органів", - зазначила Венедіктова.

При цьому генпрокурор зазначила, що багато жертв на деокупованих територіях бояться, що "орки повернутися та їх уб'ють".

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"Тому ми маємо розуміти, що розслідувати такі злочини треба обережно, захищаючи ці права людей, захищаючи їхнє приватне життя, давати їм можливість реабілітації", - сказала генпрокурор.

"У нас буде дуже багато таких справ після війни, коли люди вже відчуватимуть безпеку. На сьогодні у нас є троє постраждалих і двоє встановлених злочинців", - повідомила Венедіктова.

Вона уточнила, що кримінальне провадження за обвинуваченням одного із російських військовослужбовців у зґвалтуванні направлено до суду за заочною процедурою, на 23 червня призначено судове засідання.

"Ми намагатимемося робити все, щоб убезпечити життя людини, яка зазнала цього злочину", - підсумувала генпрокурор.

"Нам треба збирати докази, відокремлюючи інформацію залежно від джерел, щоб вона відповідала дійсності", - додав, у свою чергу, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який перебуває з візитом у Києві.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
В смысле двое ? А Денисова же говорила что несколько сотен ? При таком масштабе вторжения в два случая за полтора месяца никто не поверит. Очередной договорняк с кацапами пошел ? А в чем суть договорняка ?
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16.06.2022 14:22
+15
Беніна Діктова просто не хоче щоб і її звільнили як Денісову
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16.06.2022 14:23
+11
Ого, вже троє а не сотні. Норм так перевзулися
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16.06.2022 14:18
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Ого, вже троє а не сотні. Норм так перевзулися
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16.06.2022 14:18 Відповісти
Беніна Діктова просто не хоче щоб і її звільнили як Денісову
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16.06.2022 14:23 Відповісти
Угу..Не удивлюсь,если Бенядиктова заявит,что в ходе расследования выяснилось,что пострадавшие провоцировали насильников.Дело закрыто.
Ирка,вы лучше с муженьком продолжайте доить бюджет по схеме-уволился,получил матпомощь 750000,возобновился на работе и так по кругу,пока ты при власти и прикроешь.Лицемерная паскуда.
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16.06.2022 14:37 Відповісти
Понятно... В Украине трое пострадавших.
С такими назначенцами зеленским можно было вообще ничего не начинать расследовать.. Все, как всегда.
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16.06.2022 20:24 Відповісти
В смысле двое ? А Денисова же говорила что несколько сотен ? При таком масштабе вторжения в два случая за полтора месяца никто не поверит. Очередной договорняк с кацапами пошел ? А в чем суть договорняка ?
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16.06.2022 14:22 Відповісти
Делают из кацапов белых и пушистых, которые и в мыслях недержали, шоб кого-то гвалтувать. Токо друг друга и по согласию
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16.06.2022 14:58 Відповісти
Cуть договорняка в тому, що ти ідіот. В статті йдеться не про всі випадки знвалтуваня, а лише про ті, які доведені до суду, де вже є обвинувачені і потерепілі.
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16.06.2022 15:34 Відповісти
Я тебя оскорблял, ты, козлина дебильная ??
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16.06.2022 20:42 Відповісти
Просто бездарность. Люди не на своем месте назначены говновладой.
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16.06.2022 20:25 Відповісти
Багато не хочуть про це навіть згадувати, більшість жертв вбили от і все.
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16.06.2022 14:27 Відповісти
Коли ти почнеш розслідувати згвалтування України ОПЗЖистами, Ригами та ім подібним?
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16.06.2022 14:34 Відповісти
Як завжди,меле шо попало...
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16.06.2022 14:45 Відповісти
Ось так на наших очах, Zeкоманда витирає всі сліди рашистських злочинів. Я просто нагадаю, що з Бучі і ірпеня вивезли до Польщі півсотні дівчат у віці від 9 до 23 років, яких гвалтували рашисти. А ще в змі були свідчення жінок з Броварського та ін районів Київщини, що були в окупації. А ще Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина. Тому я не вірю заявам цих Zeлених виродків-колаборантів.
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16.06.2022 14:48 Відповісти
А ще було фото недоспалених п'ятьох голих дівчат на шинах десь на Київщині, коли москалі тікаючи намагалися заховати сліди своїх звірств....
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16.06.2022 15:43 Відповісти
‼️Венедиктова - дура !!

мені розповідав військовий , що вивозили згвалтованих дитей10-17 років у Польщу до психологів . У дівчат на грудях був вирізан знак Z!!!

ВЕНЕДІКТОВУ 3 ВІДСТАВКУ !!!!
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16.06.2022 14:52 Відповісти
тільки дурні вважають явних ворогів-колаборантів дурнями...
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16.06.2022 14:57 Відповісти
Про венедіктову і зелених

Зепустим дурочку | ЗЕралаш N°16

https://youtu.be/doBPazereu4

01.06.2022 16:13
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16.06.2022 14:56 Відповісти
"Розслідувати такі злочини треба обережно...". Ну, про обережність і я б сказав, "делікатність' наших "оргоноа" ми чули... "Патєрпєвшая забрала заявлєніє...".
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16.06.2022 14:57 Відповісти
Бенядиктова только и может, что пидозры объявлять. Причём людям, которые находятся за тридевять земель от неё. Так безопасней. В отставку!!!
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16.06.2022 15:02 Відповісти
Коли за діло береться неатестована очільниця ГП сподіватися можна лише на пусті заяви. І так у нас скрізь де у владі " свої люди".
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16.06.2022 15:37 Відповісти
 
 