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Наполегливо закликаю, щоб усі російські злочинці були притягнуті до відповідальності, - президент Румунії Йоганніс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ірпінь,йоганніс

Президент Румунії Клаус Йоганніс після відвідування Ірпеня закликав притягнути до відповідальності російських злочинців відповідно до міжнародного кримінального правосуддя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Йоганніс написав у твіттері.

"Немає слів, щоб описати ту неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми побачили сьогодні в Ірпені. Я знову наполегливо закликаю, щоб усі російські злочинці були притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного кримінального правосуддя, яке Румунія повністю підтримує", - .

Читайте також: Президент Румунії Йоганніс прибув до Києва: Незаконна російська агресія має припинитися. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+3
Кацапе, в тебе 5 помилок у слові "*****".
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16.06.2022 14:49
+3
Жалко, что Пороха рядом с ним нет, а то Клаус посреди мелюзги как столб. С Порохом они почти наравне стояли по росту и здоровые оба мужчины. Я не то, чтобы по росту людей оцениваю, ей богу это не так, да и сам я не высокий, но приятно, когда страну представляе мужчина, а не клоп)
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16.06.2022 15:17
+3
🇷🇴💙💛❤️🇺🇦💙💛🔱💪
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16.06.2022 15:47
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16.06.2022 14:35 Відповісти
Путіну позвони і запропонуй йому здатись
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16.06.2022 14:38 Відповісти
Кацапе, в тебе 5 помилок у слові "*****".
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16.06.2022 14:49 Відповісти
точно то касап, ольгінський бот
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16.06.2022 18:07 Відповісти
А Маріуполь показувати їм після цього, з десятками тисяч трупів у братських могилах і понівичені тіла ще десятків тисяч і як собаки тягали рештки людей по вулицям, мабуть не будуть, бо то мабуть не для слабонервних, щоб не травмувати їх не дай Бог, психіку. Бо залізуть у куток і будуть там боятися путіна і нічого більше робити не будуть.
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16.06.2022 14:52 Відповісти
А нам что? Похлопать в ладоши и все само сбудется? Каким образом ты хочешь, чтобы это произошло в действительности, и какие именно действия лично ты предпринимаешь для этого? Вот такое надо задавать каждому. Показать на карте количество военной техники у кацапов, показать число их аэродромов и попросить рассказать, а как именно их необходимо уничтожить. Пускай расскажут, как это сделать с количеством гаубиц 1/2.5 штуки на страну в виде помощи, и где каски, наконец.
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16.06.2022 14:54 Відповісти
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16.06.2022 14:55 Відповісти
Даки підтягнулися. То добре.
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16.06.2022 14:56 Відповісти
Як Зеленський думав зміцнити обороноздатність країни асфальтом?
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16.06.2022 15:07 Відповісти
ВСЕХ ПРЕСТУПНИКОВ ЖДЕТ СУД, ОСОБЕННО ГААГАСКИЙ ТРИБУНАЛ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.06.2022 15:13 Відповісти
Жалко, что Пороха рядом с ним нет, а то Клаус посреди мелюзги как столб. С Порохом они почти наравне стояли по росту и здоровые оба мужчины. Я не то, чтобы по росту людей оцениваю, ей богу это не так, да и сам я не высокий, но приятно, когда страну представляе мужчина, а не клоп)
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16.06.2022 15:17 Відповісти
🇷🇴💙💛❤️🇺🇦💙💛🔱💪
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16.06.2022 15:47 Відповісти
Спасибо братскому румынскому народу!!!
💓💓💓🇷🇴
это не руzzкие подлые лукавые твари
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16.06.2022 18:58 Відповісти
 
 