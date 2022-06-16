Війська РФ здійснили авіаудар по Лисичанську, влучили в будівлю, де були люди. Є жертви, - Гайдай

Війська РФ здійснили авіаудар по Лисичанську.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Влучили в одну з будівель, де переховувалися люди. Щонайменше троє загиблих та семеро поранених. Розбираємо завали", - йдеться у повідомленні.

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