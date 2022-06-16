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Війська РФ здійснили авіаудар по Лисичанську, влучили в будівлю, де були люди. Є жертви, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ здійснили авіаудар по Лисичанську.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Влучили в одну з будівель, де переховувалися люди. Щонайменше троє загиблих та семеро поранених. Розбираємо завали", - йдеться у повідомленні.
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показати весь коментар16.06.2022 14:51 Відповісти Мені подобається 6
Vitaliy Darmits
показати весь коментар16.06.2022 15:14 Відповісти Мені подобається 2
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