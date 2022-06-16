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Війська РФ здійснили авіаудар по Лисичанську, влучили в будівлю, де були люди. Є жертви, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лисичанськ

Війська РФ здійснили авіаудар по Лисичанську.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Влучили в одну з будівель, де переховувалися люди. Щонайменше троє загиблих та семеро поранених. Розбираємо завали", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Главное не стрелять в ответ по территории врага ато будет ескалация. Правильно?
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16.06.2022 14:51 Відповісти
Гайдай цілий місяць благав людей евакуйовуватись . Може зря вони його не послухали ? хз. Їм там на місці видніше .
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16.06.2022 15:14 Відповісти
 
 