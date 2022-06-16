З 16 липня україномовна версія повинна стати основною для всіх українських сайтів, - Кремінь
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Всі Інтернет-ресурси, що є представництвами зареєстрованих в Україні суб’єктів господарювання, з 16 липня повинні мати основну версію українською мовою. Також має бути локалізований будь-який товар, на який встановлено комп’ютерну програму - від електрокавоварки до автомобіля.
Про це пише у фейсбуці уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що за місяць, 16 липня набуває чинності ч. 2 та ч.6 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Ці статті закону регламентують використання державної мови в інтернеті та мови інтерфейсів комп’ютерних програм, встановлених на товарах.
"На товарі має бути українськомовний інтерфейс незалежно від того, чи цей інтерфейс використовує електронний екран чи має вигляд панелі керування зі звичайними кнопками", – сказав омбудсмен.
Зокрема, йдеться про електронні екрани та кнопки телефонів, пральних машин, електрокавоварок, автомобілів тощо.
Окрім того, усі інформаційні інтернет-ресурси, а також сайти, сторінки у соцмережах та застосунки магазинів та підприємств повинні мати основну версію українською мовою, яка має завантажуватися для користувачів в Україні за замовчуванням.
"Українськомовна версія інтернет-представництва іноземного суб’єкта господарювання, який реалізує продукцію в Україні, може мати менший обсяг інформації, ніж основна версія, але достатній для того, аби користувач з України міг повністю розуміти мету діяльності даного суб’єкта", – сказав Кремінь.
Порушників штрафуватимуть: в перший раз - на суму від 3400 до 8500 грн, у разі повторного порушення - на суму від 8500 до 11900 грн.
Будь ласка, зачекайте...
Зі шкільної літератури вилучать твори російських авторів.
Відповідне рішення ухвалено робочою групою Міністерства освіти і науки.
Відтепер українські школярі не вивчатимуть творчість Олександра Пушкіна, Івана Крилова, Антона Чехова, Михайла Лермонтова, Михайла Булгакова, Льва Толстого, Івана Тургенєва, Івана Буніна, Осипа Мандельштама, Віктора Некрасова, Олександра Блока, Федора Достоєвського, Олександра Грибоєдова. Також із шкільної програми будуть виключені твори Булата Окуджави, Василя Бикова, Олександра Гріна, Костянтина Симонова, Марини Аромштам, Сергія Єсеніна, Михайла Шолохова, Бориса Пастернака, Володимира Маяковського, Анни Ахматової, Миколи Гумільова, Марини Цвєтаєвої, Іллі Ільфа і Євгена Петрова. https://t.me/DecommunizeUkraine/4008
ОТУТ https://zl.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/06/Rishennya.pdf
є документ з докладним описом, ким замінять цих письменників у програмі.
Жартую звісно. Зелені виродки навпаки хотіли цей закон відмінити і збирали підписи. Доречі Бужанський, який був одним з них хто пушив цю тему, ще досі депутат Слуга Народу. Великим патріотом себе зараз називає.
Нагадую, - Цитата из Википедии (1) "его стихотворения были написаны по заказу императора, «который стремился сделать поэта идеологом догм своей эпохи - православия, самодержавия и великорусского национализма»[3].". (2) "Пушкин считал, что самостоятельное государственное существование Польши противоречит интересам России."
Собственно єто все что надо знать об єтом придворном паркетном стихоплете при дворе императора - имперский мракобес, которьій считал что Польша не имеет право на своей государство, должна бьіть расчленена и часть ее подчинена Германии, а часть России.
Сарказм розуміємо?