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закон (1326) українська мова (777) Кремінь Тарас (135)

З 16 липня україномовна версія повинна стати основною для всіх українських сайтів, - Кремінь

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

мова,украинский

Всі Інтернет-ресурси, що є представництвами зареєстрованих в Україні суб’єктів господарювання, з 16 липня повинні мати основну версію українською мовою. Також має бути локалізований будь-який товар, на який встановлено комп’ютерну програму - від електрокавоварки до автомобіля.

Про це пише у фейсбуці уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що за місяць, 16 липня набуває чинності ч. 2 та ч.6 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Ці статті закону регламентують використання державної мови в інтернеті та мови інтерфейсів комп’ютерних програм, встановлених на товарах.

"На товарі має бути українськомовний інтерфейс незалежно від того, чи цей інтерфейс використовує електронний екран чи має вигляд панелі керування зі звичайними кнопками", – сказав омбудсмен.

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Зокрема, йдеться про електронні екрани та кнопки телефонів, пральних машин, електрокавоварок, автомобілів тощо.

Окрім того, усі інформаційні інтернет-ресурси, а також сайти, сторінки у соцмережах та застосунки магазинів та підприємств повинні мати основну версію українською мовою, яка має завантажуватися для користувачів в Україні за замовчуванням.

"Українськомовна версія інтернет-представництва іноземного суб’єкта господарювання, який реалізує продукцію в Україні, може мати менший обсяг інформації, ніж основна версія, але достатній для того, аби користувач з України міг повністю розуміти мету діяльності даного суб’єкта", – сказав Кремінь.

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Порушників штрафуватимуть: в перший раз - на суму від 3400 до 8500 грн, у разі повторного порушення - на суму від 8500 до 11900 грн.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
Всё ж таки прав Порошенко. Армия, Мова, Томос!
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16.06.2022 15:12
+19
Дякую Зеленському шо ухвалив такий важливий закон.
Жартую звісно. Зелені виродки навпаки хотіли цей закон відмінити і збирали підписи. Доречі Бужанський, який був одним з них хто пушив цю тему, ще досі депутат Слуга Народу. Великим патріотом себе зараз називає.
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16.06.2022 15:08
+15
крига скресає...

Зі шкільної літератури вилучать твори російських авторів.
Відповідне рішення ухвалено робочою групою Міністерства освіти і науки.

Відтепер українські школярі не вивчатимуть творчість Олександра Пушкіна, Івана Крилова, Антона Чехова, Михайла Лермонтова, Михайла Булгакова, Льва Толстого, Івана Тургенєва, Івана Буніна, Осипа Мандельштама, Віктора Некрасова, Олександра Блока, Федора Достоєвського, Олександра Грибоєдова. Також із шкільної програми будуть виключені твори Булата Окуджави, Василя Бикова, Олександра Гріна, Костянтина Симонова, Марини Аромштам, Сергія Єсеніна, Михайла Шолохова, Бориса Пастернака, Володимира Маяковського, Анни Ахматової, Миколи Гумільова, Марини Цвєтаєвої, Іллі Ільфа і Євгена Петрова. https://t.me/DecommunizeUkraine/4008

ОТУТ https://zl.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/06/Rishennya.pdf
є документ з докладним описом, ким замінять цих письменників у програмі.
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16.06.2022 15:07
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крига скресає...

Зі шкільної літератури вилучать твори російських авторів.
Відповідне рішення ухвалено робочою групою Міністерства освіти і науки.

Відтепер українські школярі не вивчатимуть творчість Олександра Пушкіна, Івана Крилова, Антона Чехова, Михайла Лермонтова, Михайла Булгакова, Льва Толстого, Івана Тургенєва, Івана Буніна, Осипа Мандельштама, Віктора Некрасова, Олександра Блока, Федора Достоєвського, Олександра Грибоєдова. Також із шкільної програми будуть виключені твори Булата Окуджави, Василя Бикова, Олександра Гріна, Костянтина Симонова, Марини Аромштам, Сергія Єсеніна, Михайла Шолохова, Бориса Пастернака, Володимира Маяковського, Анни Ахматової, Миколи Гумільова, Марини Цвєтаєвої, Іллі Ільфа і Євгена Петрова. https://t.me/DecommunizeUkraine/4008

ОТУТ https://zl.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/06/Rishennya.pdf
є документ з докладним описом, ким замінять цих письменників у програмі.
показати весь коментар
16.06.2022 15:07 Відповісти
І це все вивчали в українських школах? В савєцьких школах і то лише мабуть чверть з цього списку була
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16.06.2022 17:22 Відповісти
Дякую Зеленському шо ухвалив такий важливий закон.
Жартую звісно. Зелені виродки навпаки хотіли цей закон відмінити і збирали підписи. Доречі Бужанський, який був одним з них хто пушив цю тему, ще досі депутат Слуга Народу. Великим патріотом себе зараз називає.
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16.06.2022 15:08 Відповісти
Всё ж таки прав Порошенко. Армия, Мова, Томос!
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16.06.2022 15:12 Відповісти
У шефиров траур.
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16.06.2022 15:13 Відповісти
Нарешті нація починає тверезіти . Мозок після 30 років угару і пітьми , потроху починає працювати в людей .
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16.06.2022 15:18 Відповісти
Стаття закону, прийнятого в 2019, вступає в силу. Де тут тверезіння нації?
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16.06.2022 15:24 Відповісти
вступити можна лише в лайно або в партію
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16.06.2022 15:42 Відповісти
Виходить, що "какая разница" це саме гірше, що можна було придумати в Україні і це смерть, війна, насилля і спроба знищення нації.
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16.06.2022 15:25 Відповісти
Нарешті схаменулись! Кацапи вже 30 років мали б почувати себе в Україні як в абсолютно чужій державі. А то якесь чмо з пвнячим пірям в дупі приїздить із мухосранська і вважає себе "учітєлєм рогулєй", а само "читає по складам і голосно пердить в кампаньї дам".
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16.06.2022 15:28 Відповісти
Час і ТБ до тями привести,з їх російськомовними серіалами! Виглядає як знущання та зневага до українців,коли український серіал транслюють російськомовним накладним аудіодубляжем!!))
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16.06.2022 16:11 Відповісти
Нарешті! Тільки штрафи більші вже треба прописувати разів так в 10.
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16.06.2022 16:23 Відповісти
А ПушкіноДрочерів коли заборонять? Хто небудь дивився на мапу Харкова? Головна вулиця у центрі - Пушкінська.

Нагадую, - Цитата из Википедии (1) "его стихотворения были написаны по заказу императора, «который стремился сделать поэта идеологом догм своей эпохи - православия, самодержавия и великорусского национализма»[3].". (2) "Пушкин считал, что самостоятельное государственное существование Польши противоречит интересам России."

Собственно єто все что надо знать об єтом придворном паркетном стихоплете при дворе императора - имперский мракобес, которьій считал что Польша не имеет право на своей государство, должна бьіть расчленена и часть ее подчинена Германии, а часть России.

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16.06.2022 16:57 Відповісти
Про Пушкина Европа не поймёт - скажут рассизм😁. Великий руzzкий поэт - африканец, Лермонтов - шотландец, Гоголь (Hohol-Яновськый) - украинец, историк "Государства роzzиского" - Карамазин - татарин, составитель словаря Даль - датчанин.
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16.06.2022 17:15 Відповісти
але подивиться, будь ласка, ніхто не примушую турок поважати болгаріна Стефана Стамболова або Янко Комітова, а з іншого боку ніхто не примушує болгар поважати Ататюрка. Чому примушення українців поважати якогось негра-єфіопа, який сидів у Пітері у приймальній царя та строчив свої дурні єпіграмки на відвідувачив царя, аж доки якийсь офіцер ту сволоту не пристрелів - чому примушування українців поважати ту негро-пітерьску сволоту (наприклад замість СВОЇХ героїв) - можливо?
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16.06.2022 19:45 Відповісти
А я що, писав, що треба його поважати?
Сарказм розуміємо?
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17.06.2022 17:46 Відповісти
 
 