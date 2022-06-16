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євроінтеграція (427) членство в ЄС (930) Макрон Емманюель (1053) Драгі (56) Шольц Олаф (719) Метсола Роберта (28) Мецола (70)

Глава Європарламенту Метсола про перспективу надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС: Візит Макрона, Шольца та Драгі політично важливий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евроинтеграция

Візит канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі до Києва має важливе значення. Він може вплинути на рішення ЄС про надання Україні статусу кандидата.

Про це заявила глава Європарламенту Роберта Метсола, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогоднішній візит не тільки символічний, але і політично важливий з огляду на те, що ми будемо вирішувати наступного тижня по кандидатурі України", - сказала Метсола в Празі на пресконференції.

Вона додала, що Україна повинна отримати шанс на вступ до Євросоюзу, але процес приєднання "завжди має кілька кроків".

"Ми дійсно розчаруємо не тільки українців, а й себе, і наш Союз, якщо закриємо двері перед цим сміливим народом", - заявила глава Європарламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль подякував всьому Європарламенту та його голові Метсолі за рекомендацію надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Автор: Ірина Дашківська
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У велику калюжу - великий пердь.
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16.06.2022 15:30 Відповісти
Може мені хтось нагадати, коли в останнє лідери одразу трьох країн G7 одночасно приїжджали в одну країну з офіційним візитом?!! Тому зради немає ніякої, і голову САП Zебілам все-таки прийдеться обирати
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16.06.2022 16:08 Відповісти
Лучше им согласиться на срочные перевыборы, подтвердить свою легитимность
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16.06.2022 18:53 Відповісти
 
 