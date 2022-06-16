Росія залучила до широкомасштабної агресії проти України близько 330 тис. осіб, - Генштаб
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РФ залучила до широкомасштабної збройної агресії проти України близько 330 тис. осіб.
Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні до широкомасштабної збройної агресії проти України Росією залучено близько 330 тис. осіб, із них чисельність угруповань збройних сил РФ на напрямках налічує до 150 тис. військовослужбовців, які сформовані з батальйонно-тактичних груп та інших формувань, при цьому з урахуванням повітряного та морського компонента угруповання військ агресора налічує до 220 тис. військовослужбовців", - сказав Громов на брифінгу у четвер.
За його словами, крім цього, залучено військові частини та підрозділи мобілізаційного резерву противника чисельністю понад 80 тис. осіб, бойові армійські системи - до 7 тис. осіб, федеральну службу військ національної гвардії - до 18 тис. осіб, а також приватні військові кампанії - до 8 тис. осіб.
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