УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6283 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
10 221 18
агресія (1183) армія РФ (13478) війна (56406) Генштаб ЗС (4501) Росія (47208)

Росія залучила до широкомасштабної агресії проти України близько 330 тис. осіб, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,орки,окупанти,арміярф

РФ залучила до широкомасштабної збройної агресії проти України близько 330 тис. осіб.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні до широкомасштабної збройної агресії проти України Росією залучено близько 330 тис. осіб, із них чисельність угруповань збройних сил РФ на напрямках налічує до 150 тис. військовослужбовців, які сформовані з батальйонно-тактичних груп та інших формувань, при цьому з урахуванням повітряного та морського компонента угруповання військ агресора налічує до 220 тис. військовослужбовців", - сказав Громов на брифінгу у четвер.

За його словами, крім цього, залучено військові частини та підрозділи мобілізаційного резерву противника чисельністю понад 80 тис. осіб, бойові армійські системи - до 7 тис. осіб, федеральну службу військ національної гвардії - до 18 тис. осіб, а також приватні військові кампанії - до 8 тис. осіб.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32 950 осіб, 213 літаків, 179 гелікоптерів, 1449 танків та 3545 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
Нова Каховка..
показати весь коментар
16.06.2022 15:51
+9
Популярний херсонський тг-канал пише, що у Вітровому, недалеко від Снігурівки, наші вояки демілітаризували рашистську "нєімєющуюаналагаввмірє" С-400, а також багато центнерів русні.
показати весь коментар
16.06.2022 15:56
+4
Найвеличніша армія світу могла б перетворити Америку на ядерний попіл, але на її шляху трапилося село на Херсонщині.
показати весь коментар
16.06.2022 15:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
певно вирішили всіх рашистів знищити
показати весь коментар
16.06.2022 15:46 Відповісти
У нас озвучили 1 млн. Тобто, 1:3, як при наступі. Якось цифри не пляшуть, або хтось бреше.
показати весь коментар
16.06.2022 15:49 Відповісти
всі брешуть)

чисельність кацапів за майже 4 місяці неухильно збільшується (в головах держчиновників, депутатів та генералів), курва кролики їбуться й плодяться без упину

не здивуюся, якщо ще за 4 місяці вони казатимуть про 2-3 мільйонну кацапську армію вторгнення...

причина проста: це дозволяє універсальним чином пояснювати всі рішення довбойобів, що спричинилися до невдач і "пройобів"
показати весь коментар
16.06.2022 16:37 Відповісти
Нова Каховка..
показати весь коментар
16.06.2022 15:51 Відповісти
И почти каждый десятый -- уже на концерте кобзона.
показати весь коментар
16.06.2022 16:02 Відповісти
Найвеличніша армія світу могла б перетворити Америку на ядерний попіл, але на її шляху трапилося село на Херсонщині.
показати весь коментар
16.06.2022 15:56 Відповісти
Популярний херсонський тг-канал пише, що у Вітровому, недалеко від Снігурівки, наші вояки демілітаризували рашистську "нєімєющуюаналагаввмірє" С-400, а також багато центнерів русні.
показати весь коментар
16.06.2022 15:56 Відповісти
Якщо правда - добре, але чи не тупо ставити С-400 за 15 км до лінії фронту?
показати весь коментар
16.06.2022 16:47 Відповісти
А наши стратеги говорят орки давят числом. Каким числом? Их втрое меньше.
показати весь коментар
16.06.2022 15:58 Відповісти
Перевага у озброєнні,з калашами особливо не навоюєш,хоч три мільйони призови.
показати весь коментар
16.06.2022 16:10 Відповісти
Значит не числом, а оружием.
показати весь коментар
16.06.2022 16:11 Відповісти
тільки Остін повідомив , що зброї нам видано навіть більше замовленного! де вона? а може Шольц не бреше коли про торгівлю зброєю західною йде мова? так , нашими ділками? кому потрібна та Україна, коли й так нерухомість є за кордоном , а тут свіжа копіка іде...
показати весь коментар
16.06.2022 16:53 Відповісти
Воюет. Насмотрелись Арестовичей и думают что против нас воюют бомжи.
показати весь коментар
16.06.2022 18:48 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2022 17:15 Відповісти
Угу а в нас 1 мільйон і ми воюємо 1 до 10 фізично солдатами в Северодонецьку,Хтось шось п@здить.....
показати весь коментар
16.06.2022 17:44 Відповісти
 
 