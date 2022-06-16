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війна (56406) ЗСУ (5706) Резніков (1386) Кузик Петро (8)

Зустрівся із Резніковим та розповів, що деякі генерали воюють як політики. Міністр знає про більшість проблем, - командир батальйону "Свобода" Кузик

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кузик,резніков

Командир батальйону "Свобода" Петро Кузик, який обороняє Сєверодонецьк, зустрівся із міністром оборони Олексієм Резніковим.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Я зіпсував зустріч з міністром!!! Замість конструктивного діалогу йому довелось слухати про всі проблеми, які є на передку. Про відсутність артилерії, про логістику і планування (точніше про їхню відсутність). Про те, що деякі генерали воюють як політики, про брак досвідчених кадрів, про ТРО і безліч проблем, які не в його зоні відповідальності", - розповів Кузик.

"Просто накопичилось, а тут з керівницва державою він, от і вилив на нього все що хотів сказати в очі від президента через генерала і аж до піарників політиків.

З хорошого: міністр мега адекватний, реально в курсі більшості проблем, я вірю, що він робить максимум для забезпечення війска новою ударною зброєю, ну і має міцні нерви. Мене витримав, не кожному таке дано!!! Щиро дякую за час і увагу до простої піхоти, щиро бажаю успіхів в роботі, бо зрештою робимо одну справу!!! Боремось за святу Україну!!!" - підсумував він.

Читайте: Західна зброя допоможе Україні повернути окуповані території, зокрема Крим та Донбас, - Резніков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Кампанія проти керівництва ЗСУ залучає всі можливі ресурси!
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16.06.2022 16:14
+18
я щось не зрозумів. Комбат з "Свободи" вирішив поговорити не з Залужним, який відповідає за військову частину, а з інтендантом? що це за фігня?
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16.06.2022 16:03
+17
Кузик знатно лизнув.В дусі" свободи."Забув тільки згадати що Порошенко винен.А те що через голови ,це х..ня.Тягнивсраку підтримає.
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16.06.2022 16:12
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назви призвище цього генерала, чи сікаєш.
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16.06.2022 15:55 Відповісти
наверное про Наева
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16.06.2022 16:16 Відповісти
Про більшисть проблем знае , а про інши не знае . Треба розповідати .

в мого будівельника брат воюе у североденецьку - каже повний бардак .
Вот нехай Резніков почуе . Окопи рили , потім приказ відійти . Потім пійшоВ ґвалт - ЧОМУ ВІДІЙШЛИ ?Кому вони рили ці окопи - окупантам ?
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16.06.2022 15:53 Відповісти
тому що війна. спочатку рили там, потім там, а пізніше будуть рити деінде. Бо спочатку були одні плани, потів вони змінилися. Не завдання солдата вирішувати - рити окопи чи не рити. його завдання виконувати наказ, а розберуться без нього, чого звільнили викопані окопи чи ще щось. Ось дослужиться до майора, полковника чи генерала, буде думати - де рити і куди відходити
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16.06.2022 16:06 Відповісти
а пояснюється це все просто - кожен бачить і розуміє тільки своє: солдат бачить тільки свою частинку реалій, майор свою, а генерал свою.
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16.06.2022 16:08 Відповісти
Ось матеріал про цю сітуацію
Битва за Сєвєродонецьк. Як Україна захищає місто та чи зможе його втримати

ОЛЬГА КИРИЛЕНКО - СЕРЕДА, 15 ЧЕРВНЯ 2022, 05:30
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16.06.2022 16:16 Відповісти
Ольга Кириленко, журналіст. "Уп'ячка". Дійсно "матеріал". Ще на мосійчук-********* дайте посилання як на авторітет. Коли вже порузомнішають?
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16.06.2022 22:21 Відповісти
Старе армійське прислів'я: "Не поспішай виконувати наказ, бо скоро буде команда "відставить"".
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16.06.2022 16:37 Відповісти
Даремно ви, так про Наєва, він, майже, весь південь... захистив,
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16.06.2022 15:55 Відповісти
Захистив на 100%
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16.06.2022 16:15 Відповісти
Во всем виноват Наев. Хотелось бы Залужного, конечно, но че-то боязно его трогать. Так что начнем выбивать тех, кто воевал на ступень ниже. Вот того главного ТРОшника, главу Киева, Марченко, теперь Наева. Вот их всех повыгоняем, назначим каким-то паркетчиков. Они навоюют. Ну а чо?
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16.06.2022 16:16 Відповісти
если челу всё по барабану, он вообще выслушает что хочеш, с холодным спокойствием. всё равно делать ничего не будет.
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16.06.2022 15:59 Відповісти
я щось не зрозумів. Комбат з "Свободи" вирішив поговорити не з Залужним, який відповідає за військову частину, а з інтендантом? що це за фігня?
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16.06.2022 16:03 Відповісти
Вот это и есть-та украинская махновщина, которая иногода приносит пользу, а в большинстве случаев-развивает качественный бардак, когда все, занимаются всем, только не своими вопросами.
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16.06.2022 16:52 Відповісти
Это не махновщина. Это как бы система. Никакого отношения к махновщине это не имеет. Смотрим первый сезон Карточного Домика - как это работает.
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16.06.2022 16:53 Відповісти
Я не знаю, что в том "Домике", но как управленец, прекрасно понимаю о чем говорю. Бордельеро-есть бордельеро.
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16.06.2022 19:44 Відповісти
16 червня комбат зустрівся з міністром коли бійців батальйону "СВОБОДА" було нагороджено відзнакою Міністерства оборони України "вогнепальною зброєю ",
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10.09.2022 17:29 Відповісти
читаю деякі відгуки і дивуюся. Таке враження, що чули дзвін, але не знають де він. Комбат ясно сказав---------от і вилив на нього все що хотів сказати в очі від президента через генерала і аж до піарників політиків. ==========Він зустрівся на нагородженні бійців батальона Свобода вогнепальною зброєю.
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10.09.2022 18:45 Відповісти
Adno delo znatj problemu , a drugoje delo , reshatj jejo ..... i da , glavnoje hatetj delatj eto !
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16.06.2022 16:04 Відповісти
Кузик знатно лизнув.В дусі" свободи."Забув тільки згадати що Порошенко винен.А те що через голови ,це х..ня.Тягнивсраку підтримає.
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16.06.2022 16:12 Відповісти
Кампанія проти керівництва ЗСУ залучає всі можливі ресурси!
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16.06.2022 16:14 Відповісти
Про гниды и воши уже давно всё сказано. По хорошему после такого заявления нашего героя надо уволить, но как бы в какой стране мы живем.
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16.06.2022 16:17 Відповісти
багатенько останнім часом пішло на керівництво ЗСУ, кучно спамлять
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16.06.2022 16:21 Відповісти
Ну так работают же. Купили людей, подговорили. Пообещали что-то. Об этом как раз Доник говорил, что это спланированная компания от паркетных генералов, которые просто хотят воровать. Вот поэтому мы и не в Европе собственно. Когда появляется кто-то нормальный, то такое происходит. В итоге система воров сохраняется.
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16.06.2022 16:28 Відповісти
а можно сыль на пост Доника, любопытно
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16.06.2022 17:26 Відповісти
Ось. Донік попереджав що будуть копати:

https://www.facebook.com/2376998539017818/posts/5329006963816946/?sfnsn=mo
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16.06.2022 17:46 Відповісти
https://www.facebook.com/skitalec/posts/5569552093076706?__cft__[0]=AZWbKhtiQ1VZdxkhZwf7GDhefICK_cK_NQYHg6xbbPDd4EMSEYc9rStNI1wf1W9K3TKpi5BPrb96men9F-Tr2IRRX4hk-5BvRYR_8z9taTuVtzi5II4uJTUSLCV3AsbcPEVksbumZLNPtZNF6VvnGOM5&__tn__=%2CO%2CP-R

Доник еще с конца мая сигналы подает, но этот пост это такая квинтэссенция.
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16.06.2022 17:47 Відповісти
Абзац про героя темы:
. Вже формується суспільна думка, що щось не так, не правильно, не ефективно. Вже збираються та підтягуються «поближче» до центру прийняття рішень офіцери, які незадоволені тим як до них відноситься керівництво. На жаль є випадки, коли офіцери, які за якийсь героїчний вчинок були нагороджені, потім показали свою неспроможність. Або навіть злякалися відповідальності. Або зламалися під «легкими грошима» та «необмеженими можливостями» військового часу. Є за три місяці ряд переводів, призначень, які викликані втратою управління командирами над своїми підрозділами. Які викликані тим, що деякі військові не втримали режим "на знос". А зараз по іншому не можна. Просто нема іншої можливості. Всі ******** 27/7 з віддачею у 150%. І от саме зараз формується пул таких офіцерів, які по різним причинам «не змогли» і вони в Дніпрі бажані гості. Їм там зараз про наболіле розповідають, як їх недооцінили, яке керівництво в них погане. А ще придумують альтернативні історії, що їх змістили не тому що наказів не виконали, а тому що «правду матку» в очі начальству різали.
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16.06.2022 17:48 Відповісти
Рипнутись на главкома та його команду в ГШ поки побояться, але спробують звалити когось з командувачів угруповань масштабом нижче. А потім, з огляду на реакцію суспільства та влади, будуть йти далі піднімаючи ставки.

Короче, цель - зачистить пространство вокруг Залужного, чтобы потом снять Залужного. Просто и легко.
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16.06.2022 17:49 Відповісти
Вообще один из первых вбросов был от волонтерки Дианы Макаровой, которая написала слезный пост о том что оказывается нехватка машин на фронте и смерти из-за этого вина Залужного, а когда ей напихали некоторые в комментах, то она начала говорить что она волонтер с 14 года и у неё просто за державу обидно. Но вот так это и работает.
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16.06.2022 17:55 Відповісти
блин, интерсно написал он... я ж говорю вопрос тут неив брониках чт б политота начинала атаку на военных сразу ротом президента... броники это мелко для таких дел с президентом в главной роли
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16.06.2022 18:41 Відповісти
Но ведь верно всё описал? Потому что это уже проходили в армии. И не только в армии. У нас эта схема отработана в разных сферах давно.
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16.06.2022 18:50 Відповісти
не, ну за Илловайск и всю ту хрень с хомчаком и семенченко и я помню...
вот с учетом того что написано 3 недели назад, а атаки только начались в медиа то Доник знает больше чем сказал. Зачем и для чего? и какую часть инфы он выложил? на эти вопросы предстоит искать ответы. Но написал он точно... как часы началось... броники это тупо популистический предлог, я ж так и говорил до того как почитал Доника... цель какая? Доник выходит из крыла тех кто поддерживает Залужного
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16.06.2022 19:07 Відповісти
СЛАВА ВСУ!
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16.06.2022 16:25 Відповісти
Ну добре, доповів цей комбат міністру, міністр все зрозумів і взяв до виконання. А якого х.. він виливає всі ці помиї на широкий загал? Кому від цього буде користь? Чи він так збирається шантажувати міністра: пообіцяв - виконуй?
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16.06.2022 16:28 Відповісти
Фірташевська "свобода" вона така - хто платить, той й музидло заказує.

Зараз від ЗЄ заказ на Залужного поступив.
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16.06.2022 16:40 Відповісти
Наполовину. І наполовину Ахметівська.
Смєшка і Ляшка йому замало
Бізнесмени шарять як яйця по різних кошиках розкладати.
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16.06.2022 17:47 Відповісти
Олігархи це злочинці, а не бізнесмени, які шахрайством та корупцією незаконно заволоділи державним майном та наживаються на держбюджеті країни
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16.06.2022 21:29 Відповісти
Якщо фірташівська, тоді рашистська. Фірташ кремлядський олігарх.
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16.06.2022 21:27 Відповісти
тобто таки Україну зіллють?
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16.06.2022 16:43 Відповісти
Обычная интрига. Если следили за украинской политикой, то тут в любой сфере так. Система реагирует на компетентность как угрозу своему существованию. Короче, это борьба за самосохранение для них.
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16.06.2022 16:48 Відповісти
Шановний Цензор.НЕТ, такі новини - це ні що інше, як команія по дискредитації командування ЗСУ. Незовсім зрозуміло навіщо ви приймаєте в цьому участь
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16.06.2022 16:48 Відповісти
Великий воїтель приїхав до Києва ***********. ********** ..стало легше...
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16.06.2022 17:06 Відповісти
Вот это номер, командир батальона не знает что такое субординация? Или сознательно идет на нарушение в угоду кому то. А как же офицерская честь? Или главное лизнуть в надежде на косточку с барского стола. Как я вижу под резниковым коррупционный стул шатается, так он готов всех какашками закидать. В первую очередь Залужного. Дайте ему пистолет с одним патроном, пусть застрелится, не давайте ему в чужом грязном белье копаться, за себя пусть ответит. А продажных комбатов.....вобщем я бы с ним в разведку не пошел. Пусть его поступки на передке оценивают, я ему не судья. А резникову его обнимашки с рашистами мы не забудем, не вечно ему министром быть...
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16.06.2022 21:30 Відповісти
Т.Е., насколько я поняла, МО (Резников) не справляется со свой задачей (закупки для армии), поэтому некто Кузик, который давал несколько интервью из Северодонецка сидя в помещении с целыми стеклами и обстановкой, с какого-то перепуга вдруг рванул к завхозу Армии жаловаться на жизнь??? Это как????
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17.06.2022 00:10 Відповісти
 
 