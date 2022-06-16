Зустрівся із Резніковим та розповів, що деякі генерали воюють як політики. Міністр знає про більшість проблем, - командир батальйону "Свобода" Кузик
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Командир батальйону "Свобода" Петро Кузик, який обороняє Сєверодонецьк, зустрівся із міністром оборони Олексієм Резніковим.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Я зіпсував зустріч з міністром!!! Замість конструктивного діалогу йому довелось слухати про всі проблеми, які є на передку. Про відсутність артилерії, про логістику і планування (точніше про їхню відсутність). Про те, що деякі генерали воюють як політики, про брак досвідчених кадрів, про ТРО і безліч проблем, які не в його зоні відповідальності", - розповів Кузик.
"Просто накопичилось, а тут з керівницва державою він, от і вилив на нього все що хотів сказати в очі від президента через генерала і аж до піарників політиків.
З хорошого: міністр мега адекватний, реально в курсі більшості проблем, я вірю, що він робить максимум для забезпечення війска новою ударною зброєю, ну і має міцні нерви. Мене витримав, не кожному таке дано!!! Щиро дякую за час і увагу до простої піхоти, щиро бажаю успіхів в роботі, бо зрештою робимо одну справу!!! Боремось за святу Україну!!!" - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
в мого будівельника брат воюе у североденецьку - каже повний бардак .
Вот нехай Резніков почуе . Окопи рили , потім приказ відійти . Потім пійшоВ ґвалт - ЧОМУ ВІДІЙШЛИ ?Кому вони рили ці окопи - окупантам ?
Битва за Сєвєродонецьк. Як Україна захищає місто та чи зможе його втримати
ОЛЬГА КИРИЛЕНКО - СЕРЕДА, 15 ЧЕРВНЯ 2022, 05:30
https://www.facebook.com/2376998539017818/posts/5329006963816946/?sfnsn=mo
Доник еще с конца мая сигналы подает, но этот пост это такая квинтэссенция.
. Вже формується суспільна думка, що щось не так, не правильно, не ефективно. Вже збираються та підтягуються «поближче» до центру прийняття рішень офіцери, які незадоволені тим як до них відноситься керівництво. На жаль є випадки, коли офіцери, які за якийсь героїчний вчинок були нагороджені, потім показали свою неспроможність. Або навіть злякалися відповідальності. Або зламалися під «легкими грошима» та «необмеженими можливостями» військового часу. Є за три місяці ряд переводів, призначень, які викликані втратою управління командирами над своїми підрозділами. Які викликані тим, що деякі військові не втримали режим "на знос". А зараз по іншому не можна. Просто нема іншої можливості. Всі ******** 27/7 з віддачею у 150%. І от саме зараз формується пул таких офіцерів, які по різним причинам «не змогли» і вони в Дніпрі бажані гості. Їм там зараз про наболіле розповідають, як їх недооцінили, яке керівництво в них погане. А ще придумують альтернативні історії, що їх змістили не тому що наказів не виконали, а тому що «правду матку» в очі начальству різали.
Короче, цель - зачистить пространство вокруг Залужного, чтобы потом снять Залужного. Просто и легко.
вот с учетом того что написано 3 недели назад, а атаки только начались в медиа то Доник знает больше чем сказал. Зачем и для чего? и какую часть инфы он выложил? на эти вопросы предстоит искать ответы. Но написал он точно... как часы началось... броники это тупо популистический предлог, я ж так и говорил до того как почитал Доника... цель какая? Доник выходит из крыла тех кто поддерживает Залужного
Зараз від ЗЄ заказ на Залужного поступив.
Смєшка і Ляшка йому замало
Бізнесмени шарять як яйця по різних кошиках розкладати.