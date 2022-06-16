Зустрівся із Резніковим та розповів, що деякі генерали воюють як політики. Міністр знає про більшість проблем, - командир батальйону "Свобода" Кузик

Командир батальйону "Свобода" Петро Кузик, який обороняє Сєверодонецьк, зустрівся із міністром оборони Олексієм Резніковим.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Я зіпсував зустріч з міністром!!! Замість конструктивного діалогу йому довелось слухати про всі проблеми, які є на передку. Про відсутність артилерії, про логістику і планування (точніше про їхню відсутність). Про те, що деякі генерали воюють як політики, про брак досвідчених кадрів, про ТРО і безліч проблем, які не в його зоні відповідальності", - розповів Кузик.

"Просто накопичилось, а тут з керівницва державою він, от і вилив на нього все що хотів сказати в очі від президента через генерала і аж до піарників політиків.

З хорошого: міністр мега адекватний, реально в курсі більшості проблем, я вірю, що він робить максимум для забезпечення війска новою ударною зброєю, ну і має міцні нерви. Мене витримав, не кожному таке дано!!! Щиро дякую за час і увагу до простої піхоти, щиро бажаю успіхів в роботі, бо зрештою робимо одну справу!!! Боремось за святу Україну!!!" - підсумував він.

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