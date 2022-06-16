Розподілом закуплених на потребу війська товарів займається ЗСУ, а не Міноборони, - Маляр

Розподілом закуплених на потребу ЗСУ товарів займається ЗСУ, а не Міністерство оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це на брифінгу в четвер сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Міністерство оборони України на замовлення Генерального штабу здійснює закупівлю товарів і послуг для Збройних Сил України. Це асортимент від харчування до важкого озброєння. Міністерство оборони не має складів та не зберігає закуплені матеріальні засоби. Виробники передають їх на склади Збройних Сил України. А звідти відбувається розподіл серед військових частин. Тобто потрібно розуміти, що Міністерство закуповує і передає, а за логіку і логістику розподілення відповідають ЗСУ", - повідомила вона.

За її словами, при розумінні, як відбувається матеріальне забезпечення української армії, варто враховувати три чинники: фінансові можливості Міністерства оборони, можливість підрядника виконати ці зобов'язання і логістику Збройних Сил України, яка доводить це до військовослужбовця.

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"Така дискусія часто пов'язана з тим, що в суспільстві немає остаточного розуміння, хто за що відповідає. Наприклад, керування військом здійснюють ЗСУ, але дуже часто питання про це ставлять Міноборони", - додала вона.