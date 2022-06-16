Розподілом закуплених на потребу війська товарів займається ЗСУ, а не Міноборони, - Маляр
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Розподілом закуплених на потребу ЗСУ товарів займається ЗСУ, а не Міністерство оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це на брифінгу в четвер сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Міністерство оборони України на замовлення Генерального штабу здійснює закупівлю товарів і послуг для Збройних Сил України. Це асортимент від харчування до важкого озброєння. Міністерство оборони не має складів та не зберігає закуплені матеріальні засоби. Виробники передають їх на склади Збройних Сил України. А звідти відбувається розподіл серед військових частин. Тобто потрібно розуміти, що Міністерство закуповує і передає, а за логіку і логістику розподілення відповідають ЗСУ", - повідомила вона.
За її словами, при розумінні, як відбувається матеріальне забезпечення української армії, варто враховувати три чинники: фінансові можливості Міністерства оборони, можливість підрядника виконати ці зобов'язання і логістику Збройних Сил України, яка доводить це до військовослужбовця.
"Така дискусія часто пов'язана з тим, що в суспільстві немає остаточного розуміння, хто за що відповідає. Наприклад, керування військом здійснюють ЗСУ, але дуже часто питання про це ставлять Міноборони", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Чем занимается никому неизвестно
Баллотировалась от сн в Киевраду, не прошла. Стала советником Резникова.
Резников такой же министр, как и его зам маляр. Видать одни курсы трускавецкие прошли.
Чи як розуміти ??
І важке озброєння, аналогічно.
Джерело: https://censor.net/ua/n3348377
Арестович у спідниці Маляр "забула" повідомити на скільки відсотків МО виконало замовлення ЗСУ у бронежилетах та касках.
и так изо дня в день лайтово нас будут кормить зрадонькой про генералов и ЗСУ...
интересно цель сего перфоманса от банковой. В ОП видят в Залужном конкурента на выборах или Ермак все никак не унывает договориться с рускими в пользу руских "братьев".
И первое и второе дичь и 111ст в военное время
но что б атачить Залужного и ЗСУ прям во время войны как то мелковато, врятли дело только в брониках, вернее их отсутствии.
Зеля сам сказал что держава забезпечуэ всим, прошу головнокомандувача перевирыты. Ну блин, это ж с первого слова брехня и это все знают, что у армии ни броников ни касок не было. Оно и не закупалось в последние годы. При чем проверить надо именно главнокомандующему и прям громко громко об этой заявили сразу все при все СМИ... ну камон...
а у нас почему то политическая часть руководства начала в открытую атаковать военную часть руководства и так что б каждая кухарка об этом узнала.
интересно...
1000 гаубиць ? 500 танків ? 300 РСЗО ?? 60 тис. ракет до Стінгерів ? 97 тис. протитанкових систем ?
Брєд !
Вірніше тепер зрозуміло, нащо ...
Вийшло, формально, у 1991 р.
Реально, тільки після 2014 р. і зараз.
До цього ніякої незалежності не було навіть близько - увесь час шукали сюзарена. Такі часи були. Тоді ще не доросли до незалежності.
И вообще - все кто ездил на переговоры с парашей, всех нужно изолировать от руководства.
З іншого боку,якщо Міноборони накупляло гори бронежилетів-турнікетів-артсистем,а ЗСУ не передає їх в частини,то це злочин,нє ???
Если это так - это совершенно по-идиотски построенная схема ...
Вбегает полковник ГЕнштаба : Пан Залужный ситуация в Тошовке требует нового решения
Вбегает работник минобороны: Пан Залужный прибыли сухпайки из КАнады забирайте.
Полковник: Только сначала скомандуйте по Тошовке
Работник МО: Только сначала распределите пайки.
Полковник : Нет скомандуйте, как бой вести...
Работник МО: нет - распишите сначала куда сухпайки дели ... и распишитесь
Залужный (по телефону) Пан верховный главнокомандующий! Покеруйте до вечера боями ВСУ, а мне срочно с сухарями разобраться надо.!
Офицеры Генштаба (хором) Ну ж нах**!!! ТОлько не это!!! мы лучше голодными посидим - целЕе будем
Работник МО: Но...
Офицеры Генштаба: Не НО...А на***
всю шпионскую сеть, потоки, должности, распределяет с кого что взять, да ещё круглосуточно следить за Зе, чтобы тот не сбежал раньше времени; а Зе, якобы президент, денно и ночьно,
выучивает спичи и призывает, призывает, призывает; министр обороны господин Резников тоже круглосуточно думает об обороне, уже пожалуй окола года, но пока ничего кроме мыслей;
господин Подоляк, главный советник по военным и щекотливым вопросам, имеет самую большую нагрузку, ведь он то как раз и должен всё порешать во власти и за её пределами самым лучшим образом, чтобы все нам и вам были довольны. А Маляр, вроде как спикер и пом.министра обороны, должна донести до народа суть происходящего так завуалированно, чтобы никто ничего не понял, но убедился в напряжённой работе всего министерства.
Кстати, гражданка Маляр, как там Ваша секретная миссия и спасённые лично Вами Азовцы ,
хочется всё таки уяснить, что это было, и кто за это ответит.
Верим в Залужного и ЗСУ. А клоунов - на кол...
2013 - 2020-й рік викладала у Національній школі суддів України за напрямом кримінально-правової кваліфікації агресивної війни та інших злочинів, які вчиняються в зоні бойових дій.
2018 - тренер підрозділів сектору безпеки та оборони зі стратегічних комунікацій.
З 2020 - була позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
4 серпня 2021-го року - Ганна Маляр призначена Кабінетом Міністрів України заступником Міністра оборони України.[2]
Цікаві факти[ред. | ред. код]Пройшла навчання перемовинам у збройних конфліктах та отримала сертифікат Нідерландського інституту міжнародних відносин «Clingendael».Має більш як 40 наукових праць.Розробила концепцію правової оцінки подій в Криму та на сході України, яка використовується у слідчій та судовій практиці. Який результат цієї діяльності?Особливо в ролі: 2020 - була позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.Яку розвідку вона консультовала?
Тил Міністерства оборони України організаційно входить до складу центрального апарату Міністерства оборони України і є основним органом управління тилом Збройних Сил України.
призначений для організації та здійснення в інтересах усіх видів Збройних Сил (родів військ) тилового та технічного (по службах тилу) забезпечення.
Источники сообщают, что у Офиса президента созрел серьезный конфликт с правительством. Точнее, с премьером Денисом Шмыгалем. Дошло до того, что Шмыгаль откровенно стал выражать несогласие с требованиями руководителя Офиса президента Андрея Ермака, и даже напомнил, что назначает его не ОП, а Верховная рада.
Что случилось, спросите вы? Случился ряд значимых обстоятельств. Во-первых, Шмыгаль полностью осознал, что он уже смертник. Все проблемы с экономикой (а их все больше) повесят на него. А когда терять уже нечего, можно позволить себе роскошь поработать на экономику страны.
Во-вторых, Шмыгаль больше месяца после вторжения фактически исполнял распоряжения главкома Залужного и обеспечивал действия ВСУ. Сотрудники Кабмина рассказывают, что в Шмыгале проснулся галичанин, простая идея, что он работает на благо страны захватила его с головой.
В-третьих, и это главное. Шмыгаль прекрасно знает, что голосов за его снятие у ОП нет. Вообще нет. А это означает, что с одной стороны Шмыгаль может не оглядываться на Офис президента. А с другой стороны, ему просто необходимо учитывать желания оппозиции.
Что все это означает?
Да то, что в условиях катастрофического провала экономики (из-за войны) Шмыгаль отказывает ОП в реализации схем, которые в предыдущие годы приносили ОП кэш для решения политических вопросов. Денег нет нигде, и Шмыгаль откровенно говорит об этом ОП. Он предлагает умерить аппетиты. А это означает, ощутимое падение политического влияния команды Зеленского. На фоне всех прочих проблем.