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Розподілом закуплених на потребу війська товарів займається ЗСУ, а не Міноборони, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маляр

Розподілом закуплених на потребу ЗСУ товарів займається ЗСУ, а не Міністерство оборони.

 Як повідомляє Цензор.НЕТ про це на брифінгу в четвер сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Міністерство оборони України на замовлення Генерального штабу здійснює закупівлю товарів і послуг для Збройних Сил України. Це асортимент від харчування до важкого озброєння. Міністерство оборони не має складів та не зберігає закуплені матеріальні засоби. Виробники передають їх на склади Збройних Сил України. А звідти відбувається розподіл серед військових частин. Тобто потрібно розуміти, що Міністерство закуповує і передає, а за логіку і логістику розподілення відповідають ЗСУ", - повідомила вона.

За її словами, при розумінні, як відбувається матеріальне забезпечення української армії, варто враховувати три чинники: фінансові можливості Міністерства оборони, можливість підрядника виконати ці зобов'язання і логістику Збройних Сил України, яка доводить це до військовослужбовця.

Також читайте: Міноборони забезпечує армію бронежилетами, касками та одягом на 65%. Вже розпочалася підготовка до зими, - Маляр

"Така дискусія часто пов'язана з тим, що в суспільстві немає остаточного розуміння, хто за що відповідає. Наприклад, керування військом здійснюють ЗСУ, але дуже часто питання про це ставлять Міноборони", - додала вона.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+34
За які кошти? При Вовочкі на дороги стали в 8 разів більше витрачати ніж на армію
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16.06.2022 16:17
+33
На складах ЗСУ просто не може бути те, чого не купили чиновники Міноборони.
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16.06.2022 16:19
+33
Бесполезная особа с большой зарплатой.
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16.06.2022 16:22
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Так для начало надо закупить как бы.
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16.06.2022 16:14 Відповісти
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16.06.2022 16:15 Відповісти
За які кошти? При Вовочкі на дороги стали в 8 разів більше витрачати ніж на армію
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16.06.2022 16:17 Відповісти
Ми можемо збільшити фінансувпння оборони,але тоді ми не зможемо будувати дороги-ГГоловнокомандувач!!)))
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16.06.2022 16:27 Відповісти
Гетьманцев,кремлівська гнида,з штанів вистрибував коли перед війною дехто з нардепів намагалися збільшити фінансування ЗСУ!!!))
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16.06.2022 16:31 Відповісти
...і по тих дорогах зайшла армія рф...

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16.06.2022 16:53 Відповісти
Если бы Zеленое Говно делалО дороги только дла раШистов, то это вызвало бы подозрения. Хотя, Киев планировали за 12 часов взять, а там и до Львова не так далеко было бы.
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16.06.2022 19:54 Відповісти
Маляр поставлена у Генштаб смотрящою за Залужним і просто відбілює свого зеленого шефа (не Зєлєнского, як хтось подумав, а Єрмака, який Зєлєнскому слова рольові пише). Так от, якщо МО три роки ніх*я не закуповувало, то на складах ЗСУ оте ніх*я і зберігається. Замість броніків і шоломів. І навряд чи потрібна крута логістика, щоб це ніх*уя по бойових підрозділах розвозити. Тому для Маляр ще раз: Зєлєнскій дав доручення Залужному перевірити, як оте ніх*я розподілене по підрозділах. Бо як можна розподілити по підрозділах каски і броніки, якщо на складах ЗСУ замість них оте ніх*я, якого там аж дох*я і ще трохи?
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16.06.2022 16:42 Відповісти
Только глупый не понимает, что все решает Ермак. Зеленский - говорящая голова, вернее, читающая голова.
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16.06.2022 18:04 Відповісти
Хватит позориться и грызться на весь свет‼️Они новое оружие просят , а сами на четвёртый месяц ВОЙНЫ НЕ МОГУТ ОРГАНИЗОВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ‼️
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16.06.2022 16:50 Відповісти
Кто не может или не хочет?
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16.06.2022 23:36 Відповісти
лично я думаю, что брат дерьмака распределением всех матблаг и должностей занимается. а нехорошо то, что под залужного рыть начали и похоже назначить крайним решили.
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16.06.2022 16:14 Відповісти
Вся гуманитарка и все остальное в руках и под надзором Ермака.
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16.06.2022 18:05 Відповісти
Что, в армии гинералы воруют?
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16.06.2022 16:15 Відповісти
Все украл Верховный Бонвтик еще до того как.
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16.06.2022 16:34 Відповісти
Крадуть інтенданти й врєнкоми. Традіція(с)
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16.06.2022 17:04 Відповісти
А кто она вообще такая эта Муляр???
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16.06.2022 16:16 Відповісти
Бесполезная особа с большой зарплатой.
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16.06.2022 16:22 Відповісти
там таких непотрібних пів села! скоротити та зекономити...
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16.06.2022 16:27 Відповісти
Верещак еще есть на должности министра.

Чем занимается никому неизвестно
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16.06.2022 17:04 Відповісти
Верещучка - продажная и очень опасная. Из-за денег способна на все. Они с Безуглой в этом сестры близняшки.
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16.06.2022 18:07 Відповісти
пучеглазая не пришей рукав только подтявкивает , в унисон с ОП дерьмака , когда нужно‼️Толку от неё 0! Помню , как перед 24 февраля она "не бачила" ,что на границе скопилось 160 000 шобла РАШИСТОВ-УБИЙЦ‼️
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16.06.2022 16:36 Відповісти
Адвокатам. Когда-то принимала участие в телепередачах как криминолог, хотя никакого отношения к этому не имеет.
Баллотировалась от сн в Киевраду, не прошла. Стала советником Резникова.
Резников такой же министр, как и его зам маляр. Видать одни курсы трускавецкие прошли.
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16.06.2022 16:39 Відповісти
Адвокатка
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16.06.2022 16:41 Відповісти
Гаврящая галава- 95 кварьталь
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16.06.2022 17:02 Відповісти
Була тіпа експертом кримінологом по визову на ІСTV. А Резніков перед призначенням МО одружився на ведучій Ранок з ICTV. Власник каналу арт зять.
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16.06.2022 20:10 Відповісти
Очі замулює, і фсьо.
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16.06.2022 16:58 Відповісти
Виходить ... бардак ... Нє, навіть у голову не приходить стверджувати, що ГШ замовляє шоломи і броню не для всіх бійців ...
Чи як розуміти ??
І важке озброєння, аналогічно.
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16.06.2022 16:16 Відповісти
дума об асфальті - і пазл складеться...
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16.06.2022 16:24 Відповісти
Звичайно-бо яке відношення Міноборони має до ЗСУ...ох і хрєнь...
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16.06.2022 16:19 Відповісти
На складах ЗСУ просто не може бути те, чого не купили чиновники Міноборони.
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16.06.2022 16:19 Відповісти
Хтось, за щось, відповідає у цій країні?
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16.06.2022 16:20 Відповісти
Зєлєнскій за мвої зуби. ("Б*я буду! Зуб даю!")
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16.06.2022 16:44 Відповісти
Мавпи невідповідальні,мавпи в'якаюсі. Нащо робити,коли мона ****...ти
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16.06.2022 17:00 Відповісти
поки що виходить навпаки, міноборони займається військовими питаннями (он Кузик "клітчатому піджачку" розповідає про бої, а не Залужному), а не питаннями інтендантськими.
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16.06.2022 16:20 Відповісти
зелені - построїти б вас всіх починаючи з ******* і примерно відпіздити...
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16.06.2022 16:20 Відповісти
"..то все має бути стріляне і пижжене." (С) правильні слова!
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16.06.2022 18:00 Відповісти
беру на себе сівоху - гору...
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16.06.2022 16:22 Відповісти
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16.06.2022 16:22 Відповісти
"Міністерство оборони України на замовлення Генерального штабу здійснює закупівлю товарів і послуг для Збройних Сил України."

Джерело: https://censor.net/ua/n3348377

Арестович у спідниці Маляр "забула" повідомити на скільки відсотків МО виконало замовлення ЗСУ у бронежилетах та касках.
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16.06.2022 16:24 Відповісти
65 відсотків від бронежилета
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16.06.2022 16:58 Відповісти
ну ясно заступниця міноборони, рука руку миє.
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16.06.2022 16:24 Відповісти
Хай пройдеться по базарах.
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16.06.2022 16:28 Відповісти
еще 1 укол в ЗСУ...
и так изо дня в день лайтово нас будут кормить зрадонькой про генералов и ЗСУ...
интересно цель сего перфоманса от банковой. В ОП видят в Залужном конкурента на выборах или Ермак все никак не унывает договориться с рускими в пользу руских "братьев".
И первое и второе дичь и 111ст в военное время
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16.06.2022 16:31 Відповісти
У нас до войны рейтинг армии был огромный и это при постоянном ТВ разоблачениях, посадок и прочем. Теперь еще выше. Ничего у них не выйдет как бы. Так что они тут просто играют в печеную картошку, вот и всё. Занимаются бюрократией вместо того чтобы делать свою работу просто.
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16.06.2022 16:36 Відповісти
это не бюрократия... о рутине никто б не говорил бы так громко, тем более президент... у этой медиа атаки есть конкретная цель, знать бы какая)
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16.06.2022 16:42 Відповісти
Очень простая. Зеленский перекидывает ответственность на армию. Типа, это всё проблемы армии, а я там прошу миллион танков у Европы.
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16.06.2022 16:50 Відповісти
1 из вариантов, вполне реально
но что б атачить Залужного и ЗСУ прям во время войны как то мелковато, врятли дело только в брониках, вернее их отсутствии.
Зеля сам сказал что держава забезпечуэ всим, прошу головнокомандувача перевирыты. Ну блин, это ж с первого слова брехня и это все знают, что у армии ни броников ни касок не было. Оно и не закупалось в последние годы. При чем проверить надо именно главнокомандующему и прям громко громко об этой заявили сразу все при все СМИ... ну камон...
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16.06.2022 17:07 Відповісти
Да похер им. Они одноклеточные.
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16.06.2022 17:08 Відповісти
ну тоже правда, война войной а заказывать замеры рейтингов нужно... выборы сами себя не выиграют
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16.06.2022 17:16 Відповісти
и понятно что есть проебы и крысы тыловые есть, все так и шмонать периодически этих зампотылу тоже стоит... но обычно это делают тихо, тихо-тихо что б враг не знал...
а у нас почему то политическая часть руководства начала в открытую атаковать военную часть руководства и так что б каждая кухарка об этом узнала.
интересно...
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16.06.2022 16:40 Відповісти
Генерали ЗСУ винні що малр закупила 65 відсотків бронежилета. А військові аптечки,а пічки на зиму??
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16.06.2022 16:56 Відповісти
Маляр не закупает, она по связям с прессой... Она сказала что государство смогло обеспечить 65% обмундирования, остальное волонтеры. Сходу же появляется президент на сцене и дает указание главнокомандующему срочно все проверить ибо отчеты не сходятся с тем что пишут люди в соцсетях. Вопрос: что это было?
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16.06.2022 17:21 Відповісти
ВСЕ, що просив генерал Залужний, як можливо швидко ми отримуємо та передаємо...
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16.06.2022 16:31 Відповісти
блін ... ну і нащо повідомляти конкретні цифри ?
1000 гаубиць ? 500 танків ? 300 РСЗО ?? 60 тис. ракет до Стінгерів ? 97 тис. протитанкових систем ?
Брєд !
Вірніше тепер зрозуміло, нащо ...
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16.06.2022 17:33 Відповісти
ну, значить, Єрмак це все тримає десь на складах. іншого пояснення немає.
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16.06.2022 18:31 Відповісти
Так что же сказала на брифинге ганна маляр? Ответ: Сами дураки! Мы только бабки пилим! А за распределение отвечает ВСУ. А если кому то броников не хватило, то это от жадности наших ВСУшников. Поносил-передай другому. А то ишь чего захотели - каждому броник! Правильно распределять нужно, ну типа на первый второй расчитайсь, первые носят по понедельникам, вторые по вторникам, если есть третьи, то по средам и т.д. А народ - та он тупое быдло, ничего не понимает, вот и ведет ненужные дискуссии. Зато резников белый и пушистый, маляр на то она и маляр- подкрасит и подштукатурит, если что..... прохфессионалка..
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16.06.2022 16:32 Відповісти
Я не знаю, але навряд чи броня, яка числиться за в/ч поїде додому з дембєлєм.
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16.06.2022 17:34 Відповісти
А Міноборони щось закупило?
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16.06.2022 16:36 Відповісти
українці мають таку традицію: кожні 100 років втратчати свою незалежність, чи то через зраду свою, то чи через юдеїв які їми керують....
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16.06.2022 16:37 Відповісти
Незалежність зпробували вибороти у 1917-1920 рр. Не вийшло.
Вийшло, формально, у 1991 р.
Реально, тільки після 2014 р. і зараз.
До цього ніякої незалежності не було навіть близько - увесь час шукали сюзарена. Такі часи були. Тоді ще не доросли до незалежності.
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16.06.2022 17:38 Відповісти
В перші дні війни до Маляр, як мало до кого ще, була якась повага. А зараз ну реально у хвойду перетворилася! Що ти верзеш, Маляр? Ти хоча б чула, що відповідають солдатам та їх рідним на вашій Гарячій Лінії щодо одягу та оснащення? Все є, тільки почекайте - до вас ще не дійшла черга. Четвертий місяць війни, про яку, бл..ть, Маляр, чергу твої нєданоски там несуть пургу?? Падлота ...
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16.06.2022 16:40 Відповісти
Війська на самозабезпеченні,патрони купують волонтери...! А,ця,тітка квакає
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16.06.2022 16:49 Відповісти
Людина змінюється в залежності від місця перебування - у публічному домі усі стають хвойдами.
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16.06.2022 16:59 Відповісти
ну в наступному реченні було б логічно прозвітувати скільки чого закупило МО за 3 місяці..
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16.06.2022 16:43 Відповісти
Аби воно було здатним виконувати свої обов'язки. З вельми обмеженної дієздатності,й виникає безліч питань й сумнівів
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16.06.2022 16:44 Відповісти
Звіт про задоволення,хоча б потреб,в екіпіровці,стрілковій зброї, в здатності забезпечення логістичних завдань,оснащенні інженерних підрозділів,... й перелік,перелік питань
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16.06.2022 16:47 Відповісти
152 мм вже купили за 2020-2021.
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16.06.2022 16:47 Відповісти
Цій тітці подобається щоки надувати й галіматью нести...
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16.06.2022 16:51 Відповісти
А скажите, пожалуйста, на какой хрен тогда нам мин обороны? Что бы пару тысяч чиновников кормить? Ни за, что не отвечаю, и я не я и шапка не моя?
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16.06.2022 16:55 Відповісти
И на зачем тогда Резников на рамштайны ездит? Пусть тогда Залужного туда посылают.
И вообще - все кто ездил на переговоры с парашей, всех нужно изолировать от руководства.
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16.06.2022 16:58 Відповісти
ЗСУ важко розподілити дірку від бублика.
З іншого боку,якщо Міноборони накупляло гори бронежилетів-турнікетів-артсистем,а ЗСУ не передає їх в частини,то це злочин,нє ???
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16.06.2022 16:55 Відповісти
Розподілом так, ЗСУ, а от закупівлею - міноборони. І якщо нічого не закуплено, то що розподіляти? Відмазочки у стилі зелених
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16.06.2022 16:56 Відповісти
Міністерство оборони України здійснює закупівлю товарів і після закупівлі вже, як отримувач і утримувач товару, повинно поставити на склади Збройних Сил України, ну ніяк не виробник. І тут можлива дірочка в мішечку, помилково не той склад виявляється не ЗСУ, а дядьки Єреми через дорогу, а звідти відбувається розподіл. А зі складів ЗСУ вже за логіку і логістику розподілення відповідають ЗСУ. Чи можливо таке?
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16.06.2022 16:57 Відповісти
Цій маляр треба треба взяти до рук щітку і зайнятися прямою справою - фарбуванням, а не коментувати маячню, так званого верховного головнокомандувача. Звісно, що Рєзніков красивий, але і йому слід займатися своєю справою, а не перекладати функцію міністерства на Залужного - людину, яка займається справжньою справою!
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16.06.2022 17:02 Відповісти
Министерство обороны не имеет складов и не хранит закупленные материальные средства. Производители передают их на склады Вооруженных сил Украины. Оттуда же происходит распределение среди воинских частей. То есть, нужно понимать, что Министерство закупает и передает, а за логику и логистику распределения отвечают ВСУ.

Если это так - это совершенно по-идиотски построенная схема ...

Вбегает полковник ГЕнштаба : Пан Залужный ситуация в Тошовке требует нового решения
Вбегает работник минобороны: Пан Залужный прибыли сухпайки из КАнады забирайте.
Полковник: Только сначала скомандуйте по Тошовке
Работник МО: Только сначала распределите пайки.
Полковник : Нет скомандуйте, как бой вести...
Работник МО: нет - распишите сначала куда сухпайки дели ... и распишитесь
Залужный (по телефону) Пан верховный главнокомандующий! Покеруйте до вечера боями ВСУ, а мне срочно с сухарями разобраться надо.!
Офицеры Генштаба (хором) Ну ж нах**!!! ТОлько не это!!! мы лучше голодными посидим - целЕе будем
Работник МО: Но...
Офицеры Генштаба: Не НО...А на***
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16.06.2022 17:09 Відповісти
Каждый во власти занимается своим делом: самый главный командующий Ермак контролирует
всю шпионскую сеть, потоки, должности, распределяет с кого что взять, да ещё круглосуточно следить за Зе, чтобы тот не сбежал раньше времени; а Зе, якобы президент, денно и ночьно,
выучивает спичи и призывает, призывает, призывает; министр обороны господин Резников тоже круглосуточно думает об обороне, уже пожалуй окола года, но пока ничего кроме мыслей;
господин Подоляк, главный советник по военным и щекотливым вопросам, имеет самую большую нагрузку, ведь он то как раз и должен всё порешать во власти и за её пределами самым лучшим образом, чтобы все нам и вам были довольны. А Маляр, вроде как спикер и пом.министра обороны, должна донести до народа суть происходящего так завуалированно, чтобы никто ничего не понял, но убедился в напряжённой работе всего министерства.
Кстати, гражданка Маляр, как там Ваша секретная миссия и спасённые лично Вами Азовцы ,
хочется всё таки уяснить, что это было, и кто за это ответит.
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16.06.2022 17:19 Відповісти
На який ляд нам мінмсиерство, яке ні за що не хоче відповідати?
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16.06.2022 17:48 Відповісти
********* из жОПы сделали ВСЁ для успешного вторжения Орды - сократили до 40% армию, раздели и разоружили солдата, угробили экономику, разворовали бюджет... дороги!!! по направлениям отремонтировали!... а Украинский народ не сдаётся!!! Так они отправили к Залужному свою *****, что бы та разобралась - почему Украина ещё жива и сдать её Орде. 73% вы этого хотели? ********* из жОПы врут что Запад не помогает - а оружие идёт!!! несмотря на все усилия ЗЕ падали.
Верим в Залужного и ЗСУ. А клоунов - на кол...
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16.06.2022 17:53 Відповісти
2010 - працювала в Державному науково-дослідному інституті митної справи на посаді заступника начальника відділу правових проблем митної справи. Радник митної служби 3-го рангу.

2013 - 2020-й рік викладала у Національній школі суддів України за напрямом кримінально-правової кваліфікації агресивної війни та інших злочинів, які вчиняються в зоні бойових дій.

2018 - тренер підрозділів сектору безпеки та оборони зі стратегічних комунікацій.

З 2020 - була позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

4 серпня 2021-го року - Ганна Маляр призначена Кабінетом Міністрів України заступником Міністра оборони України.[2]
Цікаві факти[ред. | ред. код]Пройшла навчання перемовинам у збройних конфліктах та отримала сертифікат Нідерландського інституту міжнародних відносин «Clingendael».Має більш як 40 наукових праць.Розробила концепцію правової оцінки подій в Криму та на сході України, яка використовується у слідчій та судовій практиці. Який результат цієї діяльності?Особливо в ролі: 2020 - була позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.Яку розвідку вона консультовала?
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16.06.2022 18:49 Відповісти
А чим тоді ціле міністерство займається? Міністр Оборони у воєнний стан це завгосп, а не шоумен. І зеленим це добре відомо. Але шоу у нас понад усе.
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16.06.2022 20:06 Відповісти
Тобто потрібно розуміти, що Міністерство закуповує і передає, а за логіку і логістику розподілення відповідають ЗСУ" Треба розуміти,волонтери возять,а міністерство списує фінанси на привезене волонтерами,як куплене МО з державної кишені.
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16.06.2022 20:33 Відповісти
Почали спихувати про@ би з забезпеченням і потихеньку підведуть під Чонгар щоб самим відбілитись.
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16.06.2022 20:54 Відповісти
Очень жаль, очень жаль, что Маляр немає остаточного розуміння, хто за що відповідає.

Тил Міністерства оборони України організаційно входить до складу центрального апарату Міністерства оборони України і є основним органом управління тилом Збройних Сил України.

призначений для організації та здійснення в інтересах усіх видів Збройних Сил (родів військ) тилового та технічного (по службах тилу) забезпечення.
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16.06.2022 21:34 Відповісти
Шмыгаль перестал обналичивать кэш для Ермака

Источники сообщают, что у Офиса президента созрел серьезный конфликт с правительством. Точнее, с премьером Денисом Шмыгалем. Дошло до того, что Шмыгаль откровенно стал выражать несогласие с требованиями руководителя Офиса президента Андрея Ермака, и даже напомнил, что назначает его не ОП, а Верховная рада.
Что случилось, спросите вы? Случился ряд значимых обстоятельств. Во-первых, Шмыгаль полностью осознал, что он уже смертник. Все проблемы с экономикой (а их все больше) повесят на него. А когда терять уже нечего, можно позволить себе роскошь поработать на экономику страны.
Во-вторых, Шмыгаль больше месяца после вторжения фактически исполнял распоряжения главкома Залужного и обеспечивал действия ВСУ. Сотрудники Кабмина рассказывают, что в Шмыгале проснулся галичанин, простая идея, что он работает на благо страны захватила его с головой.
В-третьих, и это главное. Шмыгаль прекрасно знает, что голосов за его снятие у ОП нет. Вообще нет. А это означает, что с одной стороны Шмыгаль может не оглядываться на Офис президента. А с другой стороны, ему просто необходимо учитывать желания оппозиции.

Что все это означает?
Да то, что в условиях катастрофического провала экономики (из-за войны) Шмыгаль отказывает ОП в реализации схем, которые в предыдущие годы приносили ОП кэш для решения политических вопросов. Денег нет нигде, и Шмыгаль откровенно говорит об этом ОП. Он предлагает умерить аппетиты. А это означает, ощутимое падение политического влияния команды Зеленского. На фоне всех прочих проблем.
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16.06.2022 23:43 Відповісти
 
 