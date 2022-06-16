160 тис. кв.км території України потребують обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів, - Міноборони

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у Києві у четвер повідомила, що обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів потребують 160 тис. квадратних кілометрів території України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"160 тис. квадратних кілометрів території України на сьогодні потребують обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів. Під головуванням міністра оборони в Україні створено національний орган із протимінної діяльності, який вже працює та здійснює координацію та комунікацію між усіма органами державної влади та міжнародними організаціями у питаннях протимінної діяльності", - сказала Маляр.

Вона наголосила, що 160 тис. квадратних кілометрів - це статус однієї з найбільш забруднених країн світу.

"Україна розраховує на подальшу допомогу від Женевського міжнародного гуманітарного центру розмінування", - додала Маляр.

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