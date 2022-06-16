Війну в Україні можна вирішити лише військовим шляхом, за допомогою зброї партнерів по НАТО, - голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерманн

Голова парламентського комітету ФРН з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що розв'язану Росією повномасштабну війну проти України можна вирішити лише військовим шляхом, і закликала владу Італії та Франції до додаткових постачань озброєнь для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами Штрак-Циммерманн, "ми маємо бути готові доставити важке озброєння зараз і в майбутньому, і ми повинні вже зараз почати дивитися на те, що може статися у військовому плані найближчими місяцями. Кожен день на рахунку".

Вона очікує, що прем'єр Італії Маріо Драгі та президент Франції Емманюель Макрон "візьмуть на себе конкретні зобов'язання" під час візиту до Києва, тому що "питання постачання зброї має стосуватися не лише Німеччини".

"Кожен має дати те, що може дати. Я глибоко переконана, що цю війну можна вирішити лише військовим шляхом, тобто за допомогою зброї партнерів по НАТО", – наголосила німецька політикиня.

Вона сподівається, що українська влада прямо, віч-на-віч, поговорить із Шольцем про військову допомогу, і вважає, що така комунікація краща, ніж через пресу та соцмережі. Зеленський, вважає вона, міг би "пояснити ситуацію і сказати, яку зброю він хоче і яка йому потрібна. Шольц може відверто сказати, що спрацює, а що – ні".

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"Сподіваюся, щось проясниться. Сподіваюся, дипломатичні практики будуть відкинуті, й усі питання стануть кришталево ясними. Зрештою, це не похід за кавою", – додала Штрак-Циммерман.

Глава Європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрейтер додав, що "перед лицем жорстоких репресій з боку Росії Україна також потребує подальшої військової підтримки. Для цього також мають бути якомога конкретніші зобов'язання".