Війну в Україні можна вирішити лише військовим шляхом, за допомогою зброї партнерів по НАТО, - голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерманн
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Голова парламентського комітету ФРН з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що розв'язану Росією повномасштабну війну проти України можна вирішити лише військовим шляхом, і закликала владу Італії та Франції до додаткових постачань озброєнь для України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
За словами Штрак-Циммерманн, "ми маємо бути готові доставити важке озброєння зараз і в майбутньому, і ми повинні вже зараз почати дивитися на те, що може статися у військовому плані найближчими місяцями. Кожен день на рахунку".
Вона очікує, що прем'єр Італії Маріо Драгі та президент Франції Емманюель Макрон "візьмуть на себе конкретні зобов'язання" під час візиту до Києва, тому що "питання постачання зброї має стосуватися не лише Німеччини".
"Кожен має дати те, що може дати. Я глибоко переконана, що цю війну можна вирішити лише військовим шляхом, тобто за допомогою зброї партнерів по НАТО", – наголосила німецька політикиня.
Вона сподівається, що українська влада прямо, віч-на-віч, поговорить із Шольцем про військову допомогу, і вважає, що така комунікація краща, ніж через пресу та соцмережі. Зеленський, вважає вона, міг би "пояснити ситуацію і сказати, яку зброю він хоче і яка йому потрібна. Шольц може відверто сказати, що спрацює, а що – ні".
"Сподіваюся, щось проясниться. Сподіваюся, дипломатичні практики будуть відкинуті, й усі питання стануть кришталево ясними. Зрештою, це не похід за кавою", – додала Штрак-Циммерман.
Глава Європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрейтер додав, що "перед лицем жорстоких репресій з боку Росії Україна також потребує подальшої військової підтримки. Для цього також мають бути якомога конкретніші зобов'язання".
Будь ласка, зачекайте...
Хофрайтер - один из главных лоббистов поставок в Украину тяжёлого вооружения. Он же высказывался о том, что ради энергетической независимости Германии от агрессора, можно повременить с переходом на зелёную энергию, и продлить срок эксплуатации угольных ТЭС. Партия Зелёных, такие дела.
а у нас "Партия зеленых"-партия курца,больного раком в терминальной стадии.
это как если бы в бою сопернику наносились порезы, а кто-то стоял рядом и ******:
- ну вот, снова порезал, а зачем? кровь еле течет, а он все равно продолжает драться. не работают порезы ваши.
- опять порез. бессмысленно это.
- нужно было его порезать еще до начала боя. может тогда б сработало.
- а это что тикает? прикрепили к его шее взрывной механизм? но он включится только через время. глупость какая.
- хватит его злить. перестаньте махать шпагой. если вы остановитесь и перевяжете ему раны, может он и не будет на вас наседать.
*враг в конце-концов падает на колени. через пару минут у него взрывается голова*
- ну вот, я же говорил, бессмысленно это. если бы он не упал, ничего бы и не было.
не всі такі як шольц