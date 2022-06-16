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Війну в Україні можна вирішити лише військовим шляхом, за допомогою зброї партнерів по НАТО, - голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерманн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бмп,німеччина

Голова парламентського комітету ФРН з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що розв'язану Росією повномасштабну війну проти України можна вирішити лише військовим шляхом, і закликала владу Італії та Франції до додаткових постачань озброєнь для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами Штрак-Циммерманн, "ми маємо бути готові доставити важке озброєння зараз і в майбутньому, і ми повинні вже зараз почати дивитися на те, що може статися у військовому плані найближчими місяцями. Кожен день на рахунку".

Вона очікує, що прем'єр Італії Маріо Драгі та президент Франції Емманюель Макрон "візьмуть на себе конкретні зобов'язання" під час візиту до Києва, тому що "питання постачання зброї має стосуватися не лише Німеччини".

"Кожен має дати те, що може дати. Я глибоко переконана, що цю війну можна вирішити лише військовим шляхом, тобто за допомогою зброї партнерів по НАТО", – наголосила німецька політикиня.

Вона сподівається, що українська влада прямо, віч-на-віч, поговорить із Шольцем про військову допомогу, і вважає, що така комунікація краща, ніж через пресу та соцмережі. Зеленський, вважає вона, міг би "пояснити ситуацію і сказати, яку зброю він хоче і яка йому потрібна. Шольц може відверто сказати, що спрацює, а що – ні".

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"Сподіваюся, щось проясниться. Сподіваюся, дипломатичні практики будуть відкинуті, й усі питання стануть кришталево ясними. Зрештою, це не похід за кавою", – додала Штрак-Циммерман.

Глава Європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрейтер додав, що "перед лицем жорстоких репресій з боку Росії Україна також потребує подальшої військової підтримки. Для цього також мають бути якомога конкретніші зобов'язання".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
Та невже, дійшло нарешті?
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16.06.2022 16:48
+9
А "обличчя" путіна?! Ви шо там, показились?!
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16.06.2022 16:49
+9
Молодець фрау Марі. Каже діло.
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16.06.2022 16:50
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Та невже, дійшло нарешті?
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16.06.2022 16:48 Відповісти
Ну наконец❗❗❗Скоро Шольц столько железа первосортного нам загонит, что кацапы подумают что НАЧАЛОСЬ, и как диды будут кричать НЕМЦЫЫЫ
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16.06.2022 17:31 Відповісти
А "обличчя" путіна?! Ви шо там, показились?!
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16.06.2022 16:49 Відповісти
Молодець фрау Марі. Каже діло.
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16.06.2022 16:50 Відповісти
zajavoi zadavolen ! zdem tanki ....
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16.06.2022 16:52 Відповісти
Чем хороши немцы - пока прочитаешь полностью как их зовут то забываешь о чем статья. А когда прочитаешь статью понимаешь, что на фамилии следовало остановиться.
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16.06.2022 16:54 Відповісти
Ни русского ни украинского не знает , переводчиком пользоваться не умеет . Тебя завтра выгонят .
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16.06.2022 17:04 Відповісти
Схоже, що Марі-Агнес Штрак-Циммерманн по матері українка
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16.06.2022 16:55 Відповісти
у нас на Подоле тоже жили Цимерманы.
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16.06.2022 17:09 Відповісти
Беларусы наверное.
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16.06.2022 17:17 Відповісти
ні! ще потрібен дублер кожному міністру, генералу, лічильнику ОВА, і так далі, американця або брита, щоб не крали!
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16.06.2022 16:55 Відповісти
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16.06.2022 16:56 Відповісти
ИЧСХ - она из партии Свободных Демократов.

Хофрайтер - один из главных лоббистов поставок в Украину тяжёлого вооружения. Он же высказывался о том, что ради энергетической независимости Германии от агрессора, можно повременить с переходом на зелёную энергию, и продлить срок эксплуатации угольных ТЭС. Партия Зелёных, такие дела.
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16.06.2022 16:58 Відповісти
Угу..У немцев "Партия Зеленых"-партия здорового человека,
а у нас "Партия зеленых"-партия курца,больного раком в терминальной стадии.
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16.06.2022 18:52 Відповісти
Розкажи це своєму шольцу...
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16.06.2022 17:07 Відповісти
Розкажи це своєму шольцу (ліверній ковбасі)
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16.06.2022 17:10 Відповісти
Штольц загнал в Грецию сотню тяжелых БМП Мардер ,что бы греки в замен дали сотню старых БМП-1 которые насквозь прошиваются пулеметом 12.7 мм.
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16.06.2022 17:10 Відповісти
Роман Шрайк

это как если бы в бою сопернику наносились порезы, а кто-то стоял рядом и ******:

- ну вот, снова порезал, а зачем? кровь еле течет, а он все равно продолжает драться. не работают порезы ваши.

- опять порез. бессмысленно это.

- нужно было его порезать еще до начала боя. может тогда б сработало.

- а это что тикает? прикрепили к его шее взрывной механизм? но он включится только через время. глупость какая.

- хватит его злить. перестаньте махать шпагой. если вы остановитесь и перевяжете ему раны, может он и не будет на вас наседать.

*враг в конце-концов падает на колени. через пару минут у него взрывается голова*

- ну вот, я же говорил, бессмысленно это. если бы он не упал, ничего бы и не было.
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16.06.2022 17:16 Відповісти
Меркель: конфликт на Донбассе военным путем решить нельзя.
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16.06.2022 17:17 Відповісти
Безумовно, "війну в Україні можна вирішити лише військовим шляхом, за допомогою зброї партнерів по НАТО". І це надзвичайно вигідно Європі. Тішить те, що це вже розуміє певна кількість європейськіх політиків. Найголовніше у цій справі те, що таким чином усувається головна військова загроза НАТО, усувається не збройними силами НАТО, тобто без чисельних втрат людського потенціалу, а ЗСУ. Окрім того військово-промісловий комплекс країн НАТО отримує гарні перспективи на ринках ******** зброї, далеко потіснивши з нього Москву. А ще, НАТО отримує гарні знання та конкретний досвід щодо ведення ******** воєн. Усе це безумовно вартує тієї військової допомоги, котра надається Україні під час цієї ваійни
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16.06.2022 17:18 Відповісти
Циммєрман діло каже!
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16.06.2022 17:19 Відповісти
Молодець фрау ! Нехай Макрону це скажуть , а то той пропонує дружити з орками-чортами , і каже , що вони повинні й далі існувати . От де козел !
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16.06.2022 18:06 Відповісти
Нарешті слушна думка!
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16.06.2022 20:11 Відповісти
Ну слава Буга на Німетчені не всі такі довбойоби як шольц.
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16.06.2022 20:23 Відповісти
ну є ж там адекватні німці,
не всі такі як шольц
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17.06.2022 01:30 Відповісти
 
 