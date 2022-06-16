До ЗСУ за тиждень передали понад 33 тис. бронежилетів та понад 19 тис. шоломів, - Маляр
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Упродовж тижня до Збройних сил України Міністерство оборони передало понад 33 тисячі бронежилетів, 19 тисяч шоломів, 13,5 тис. пар взуття та понад 22 тисячі комплектів одягу.
Про це сьогодні під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З 8 по 15 червня для забезпечення підрозділів ЗСУ Міноборони передало понад 33 тисячі бронежилетів, понад 19 тисяч шоломів, понад 13,5 тисячі пар взуття і понад 22 тисячі комплектів костюмів польових", - повідомила Маляр, додавши, що найближчим часом очікується ще 21 тисяча бронежилетів та п'ять тисяч шоломів, які відвантажені постачальниками та вже на шляху до ЗСУ.
Вона також нагадала, що вже здійснюється постачання зимового одягу для потреб ЗСУ.
"Якщо підсумувати поставки за першу половину червня, то Міністерство оборони передало до ЗСУ понад 55 тисяч бронежилетів і понад 27 тисяч шоломів", - підсумувала Маляр.
За словами заступниці міністра оборони, профільне міністерство працює таким чином, щоб гарантувати стабільні ритмічні поставки для армії і поступово нарощувати їх обсяги.
Будь ласка, зачекайте...
Надо просто некоторые броники попроще иметь. В тылу. Даже каска стальная (тяжелая конечно, можно потоньше) и броник с тонкой пластиной из дешевой ткани. Не нужна сверхпрочная и легкая с кучей разгрузок и хорошими липучками, карманами, это только на передовой надо. А в тылу дешевый защитит от прилета ракеты, дешево и хорошо.
І все було б чудово, якби закупівлі бронежилетів аналогічного класу в інших регіонах не виходили вдвічі дешевшими.
Деталі: https://poltava.to/news/66565/
минобороны прям сильно тыкает пальцем в генштаб
Світ наляканих чиновників ...
потом Марченко в камеру.
потом под залог.
уголовное дело движется как поддержка Орбаном(с такой скоростью)