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війна (56406) Міноборони (5280) Бронежилет (120) ЗСУ (5712) Маляр Ганна (518)

До ЗСУ за тиждень передали понад 33 тис. бронежилетів та понад 19 тис. шоломів, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бронежилет

Упродовж тижня до Збройних сил України Міністерство оборони передало понад 33 тисячі бронежилетів, 19 тисяч шоломів, 13,5 тис. пар взуття та понад 22 тисячі комплектів одягу.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З 8 по 15 червня для забезпечення підрозділів ЗСУ Міноборони передало понад 33 тисячі бронежилетів, понад 19 тисяч шоломів, понад 13,5 тисячі пар взуття і понад 22 тисячі комплектів костюмів польових", - повідомила Маляр, додавши, що найближчим часом очікується ще 21 тисяча бронежилетів та п'ять тисяч шоломів, які відвантажені постачальниками та вже на шляху до ЗСУ.

Вона також нагадала, що вже здійснюється постачання зимового одягу для потреб ЗСУ.

"Якщо підсумувати поставки за першу половину червня, то Міністерство оборони передало до ЗСУ понад 55 тисяч бронежилетів і понад 27 тисяч шоломів", - підсумувала Маляр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони забезпечує армію бронежилетами, касками та одягом на 65%. Вже розпочалася підготовка до зими, - Маляр

За словами заступниці міністра оборони, профільне міністерство працює таким чином, щоб гарантувати стабільні ритмічні поставки для армії і поступово нарощувати їх обсяги.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Супер, але ж ви мобілізували мільйон чоловіків. Тому цифри мають бути зовсім інші.
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16.06.2022 17:00
+13
С 24 февраля по датам сколько выдали, а не за последнюю неделю.
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16.06.2022 17:00
+10
Полтавська військова адміністрація замовила 1000 бронежилетів 4-го класу захисту харківському «Топ Трейдінг Лайн» по 18900 грн за комплект.

І все було б чудово, якби закупівлі бронежилетів аналогічного класу в інших регіонах не виходили вдвічі дешевшими.

Деталі: https://poltava.to/news/66565/
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16.06.2022 17:06
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С 24 февраля по датам сколько выдали, а не за последнюю неделю.
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16.06.2022 17:00 Відповісти
А ще цікаво, як ті тисячі рзділити на мільйон військових? Чи хоч на півмільйона.
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16.06.2022 18:17 Відповісти
Супер, але ж ви мобілізували мільйон чоловіків. Тому цифри мають бути зовсім інші.
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16.06.2022 17:00 Відповісти
Негде воевать миллионам. А при ротациях снял свой броник и отдал товарищу, а сам отдыхаешь. Пластин побольше конечно надо, не с лопнутой же воевать.

Надо просто некоторые броники попроще иметь. В тылу. Даже каска стальная (тяжелая конечно, можно потоньше) и броник с тонкой пластиной из дешевой ткани. Не нужна сверхпрочная и легкая с кучей разгрузок и хорошими липучками, карманами, это только на передовой надо. А в тылу дешевый защитит от прилета ракеты, дешево и хорошо.
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16.06.2022 17:53 Відповісти
"В тилу" - то у Франції? 🤔
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16.06.2022 18:20 Відповісти
Це крапля в море...
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16.06.2022 17:01 Відповісти
Полтавська військова адміністрація замовила 1000 бронежилетів 4-го класу захисту харківському «Топ Трейдінг Лайн» по 18900 грн за комплект.

І все було б чудово, якби закупівлі бронежилетів аналогічного класу в інших регіонах не виходили вдвічі дешевшими.

Деталі: https://poltava.to/news/66565/
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16.06.2022 17:06 Відповісти
и ниче им не будет
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16.06.2022 17:13 Відповісти
Читав одного волонтера, писала, що знайшли підрядників, які готові були шити форму по 30 баксів за комплект, однак у Міноборони вирішили шити через своїх за 90 баксів. Кому війна, а зебілам - прібарахлітся
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16.06.2022 17:15 Відповісти
Армия должна быть обеспечена всем, в этом залог победы, а не ждать когда крысы максимум раздербанят подсчитают потери и отдадут остатки.
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16.06.2022 17:06 Відповісти
Не тількі в числах забезечена а,й в логістиці,й проміжних логістичних пунктах що здатні забезпечувати потосну ротребу в зоні б.д
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16.06.2022 17:13 Відповісти
Недури голову відсотки забезпечення поточної потреби,поточне резервквання,й забезпечення на розгортпння ???
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16.06.2022 17:07 Відповісти
правильне зауваження - цікаві відносні показники, тобто відсотки до потреби.
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16.06.2022 17:09 Відповісти
100% приписали "на себя" и те бронежилеты что купили, изготовили волонтеры. Но о них не слова, а тем более слова благодарности...
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16.06.2022 17:08 Відповісти
Починає дуристику неприв'язаних до потреб чисел
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16.06.2022 17:09 Відповісти
А де було міністерство оборони зі своїми передачами останні 3 роки?
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16.06.2022 17:10 Відповісти
Де,безпілотники,де тепловізор,де прилади нічного бачення. Де оснащення саперних підрозділів?
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16.06.2022 17:11 Відповісти
капец
минобороны прям сильно тыкает пальцем в генштаб
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16.06.2022 17:15 Відповісти
Зарази що повинні забезпечувати реалізацію завдань визначеи Генштабом...! Знову хввст кобилою рулить???
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16.06.2022 17:18 Відповісти
не зрузумів питання) можна перефразувати якось доступніше?)
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16.06.2022 17:24 Відповісти
Вона,хоча,б,початкову військову освіту має? Вона здатна розуміти,чим полізла займатися?? Вона борщ здатна зварити?
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16.06.2022 17:16 Відповісти
Мвноборони повинно вирішувати Всі завдання забезпечення Збройних Сил
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16.06.2022 17:19 Відповісти
Він весільний генерал,,?
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16.06.2022 17:22 Відповісти
Ну да Порох закупає, маляр відзвітовує
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16.06.2022 17:20 Відповісти
Їм сподобалося звітувати за зроблену неними роботу,аби гроші йшли
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16.06.2022 17:24 Відповісти
Блін ... Сил немає ... А оперативну мапу з нашого ГШ вона не хоче оприлюднити ??
Світ наляканих чиновників ...
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16.06.2022 17:49 Відповісти
не понимаю.... броники ведь не тяжелое вооружение, и не думаю, что для их закупки нужны какие то политические решения и самиты... неужели на четвертый месяц войны невозможно наладить внутренее производство и внешнюю закупку... там нет никаких высоких технологий. Облегченные для тыла, подороже для передовой... стыдно должно быть военным руководителям.
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16.06.2022 18:32 Відповісти
это уже было.

потом Марченко в камеру.

потом под залог.

уголовное дело движется как поддержка Орбаном(с такой скоростью)
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16.06.2022 23:46 Відповісти
Не пройшло і трьох місяців.....робота "закипіла"....це що арахамія постарався чи падаляк ?
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16.06.2022 23:03 Відповісти
 
 