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Новини За кордоном
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демонтаж (159) закон (1326) Латвія (857) декомунізація (448)

У Латвії до 15 листопада демонтують пам'ятники та інші об'єкти, які прославляють радянський і нацистський режими

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рига,пам'ятник

Сейм Латвії ухвалив у четвер закон "Про заборону на експонування об'єктів, які прославляють радянський та нацистський режими, та їх демонтаж на території Латвійської Республіки". Він передбачає, що ці об'єкти підлягають демонтажу до 15 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на агентство BNS.

За закон проголосував 61 депутат, проти - 19. Депутати відхилили пропозицію про знесення зазначених об'єктів раніше - у серпні або вересні.

Раніше на засіданні комісії з освіти, культури та науки радник виконавчого директора Риги Маріс Кнокс зазначив, що з урахуванням розміру пам'ятника радянським воїнам у Пардаугаві для самоврядування буде непростим завданням вкластися у термін до 15 листопада.

Законом передбачено знесення пам'ятника у парку Перемоги. Підземна частина має бути демонтована до 30 червня 2023 року.

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Решту об'єктів, що підлягають демонтажу, до 31 липня визначить Кабінет міністрів.

Демонтаж стане обов'язком самоврядування, біля якого розташований об'єкт. Планується, що демонтаж фінансуватиметься переважно за рахунок коштів, пожертвуваних фізичними та юридичними особами, якщо такі є. Інші необхідні кошти будуть виділені в рівних пропорціях із державного бюджету та бюджетів самоврядувань.

Закон також містить спеціальні положення про демонтаж об'єктів, зокрема про те, що відповідний муніципалітет має право ініціювати демонтаж незалежно від приналежності об'єкта та земельної ділянки, на якій він розташований.

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Оригінальні деталі або фрагменти демонтованих об'єктів, що мають художню цінність, архітектурну якість, культурно-історичне або освітнє значення, будуть включені до колекції Латвійського музею окупації. Музей зможе передати оригінальні частини або фрагменти демонтованих об'єктів до державного, муніципального або приватного акредитованого музею.

Для визначення цінних деталей планується використати тривимірне лазерне сканування. Передбачається, що разом зі збором інформації вся робота може тривати близько двох місяців.

Новий закон забороняє експонування у громадських місцях пам'яток, творів мистецтва та інших об'єктів, що відповідають хоча б одному з таких критеріїв: пам'ятник прославляє "окупаційну владу СРСР або нацистської Німеччини, пов'язану з нею подію або особу"; прославляє "тоталітарну ідеологію, насильство, військову агресію та ідеологію, а також включає символи радянської влади або нацизму".

Однак у законі наголошується, що це не поширюється на пам'ятники, меморіали, меморіальні дошки, пам'ятні місця та інші об'єкти, розташовані у місцях поховання воїнів, які загинули під час Другої світової війни.
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Топ коментарі
+12
Молодці. Після війни Україна має знищити всі пам'ятники які мають відношення до свинособак.
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16.06.2022 17:47
+11
"нацистський та радянсько-нацистський" - если точнее. сегодня "парашно-фашистский".
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16.06.2022 17:45
+8
И очень надеюсь что сказанное исполнит. У нас тоже любит много говорить и ничего не делать.
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16.06.2022 17:55
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"нацистський та радянсько-нацистський" - если точнее. сегодня "парашно-фашистский".
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16.06.2022 17:45 Відповісти
Точніше буде КАЦАПОФАШИСТСЬКИЙ. Уважніше будьте.
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16.06.2022 20:21 Відповісти
Молодці. Після війни Україна має знищити всі пам'ятники які мають відношення до свинособак.
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16.06.2022 17:47 Відповісти
Не прошло и 33 лет...
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16.06.2022 17:51 Відповісти
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16.06.2022 18:17 Відповісти
Молотов звонит Риббентропу й каже..мы немецкое и совковое быдло и нацистска Германия заключили братский договор на 10 лет...
Сралин выехал Гитлера и...Наоборот...
ПАСКУДЫ...
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16.06.2022 17:53 Відповісти
Латишам-респект.Бо фашистський радянський а тепер і рашистський режими-це одне ціле...
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16.06.2022 17:54 Відповісти
И очень надеюсь что сказанное исполнит. У нас тоже любит много говорить и ничего не делать.
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16.06.2022 17:55 Відповісти
eto ******* - "pozorny stolb" nuzna vzorvatj pod muziku balalaek kak mozhno skoree - dika portit siluet goroda

zasnjat eto na video , i atparavit kak podarok na rossija1
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16.06.2022 18:19 Відповісти
Отже ж бандерівці
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16.06.2022 18:00 Відповісти
fashisti
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16.06.2022 18:23 Відповісти
Извините, чужих заслуг нам не надо, мы Лесные братья и есть свои достойные предки защищавшие землю Латвии от свинособак в 1940 году!
Слава Украине!
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16.06.2022 18:43 Відповісти
*** ... путька войдет в историю как преступник-******* . Блин рашисты сотни лет строили империю лжи, а он просрал все за 100 с лишним дней. Талантище. Может кто-то скажет, что это заслуга Наших воинов и я соглашусь, но ведь жопой на ежа путька сам сел.
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16.06.2022 18:03 Відповісти
Я служил в Латвии и Литве 1988-1989...уже тогда мацкалей и питерцев ипащили по роже...
Падаль.. рюсская а не народ...а Джохар Дудаев взорвал Латвию и Эстонию 1991_м...его авиаэскадрильи дислоцировались и там и там.смерть рюZZkamу быдлу...
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16.06.2022 18:04 Відповісти
Сдаётся мне, что при3,14здел ты что-то! ЧМОрей - (Человек Московской Области) не любили НИГДЕ в Советской армии, а питерцев наоборот, считали скорее СВОИМИ - Балтикой, как исключение от всего остального роSSийского сброда! У меня ДМБ 86-88, и я осенью 1988 года был в ПОСЛЕДНИХ рядах, кого из Балтийцев увольняли в запас раньше срока. Во первых я был специалист ЗАС из ракетной части, во вторых служил в единственном воюющем (Афган) округе СССР - КтуркВО. Из других округов на полгода раньше чем я уходили вне зависимости какой срок службы. Так что тогда в Латвии и Литве делали "мацквичи"?!!!

И Джохар Дудаев как раз Латвию и Эстонию не бомбил, а СПАС отказавшись БОМБИТЬ! Тебя память подводит... либо засланный казачок?!
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16.06.2022 18:51 Відповісти
Дудаев взорвал Латвию man liekas par to spridzināšanu ir domāts vārds pēdiņās...
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16.06.2022 19:05 Відповісти
Шокирует, сколько же этого хлама до сих пор существует. Эту заразу надо было чистить под конец первой чеченской. Было идеальное время. Слабая Россия, слабый президент, низкие рейтинги. Они бы ничего не сделали и не взбрыкнули даже. Еще бы Зюганов набрал рейтинга и пошел бы на конфликт с купленными выборами для Ельцина.

У людей нет медицинского образования и понимания слово "стерилизация". Что оставишь одно непрочищенное место и зараза снова распространится целиком и полностью. Притом ряд советских или просоветских книг и фильмов вполне неплохи, поэтому по ним надо просто переснять достойный ремейк, заменив повестку на нужную, но сохранив ключевые моменты.
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16.06.2022 18:09 Відповісти
tak. kacapi vsju EU zasrali svoimi "monumentami"....
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16.06.2022 18:21 Відповісти
Когда в эпицентре снесут мавзолей с гнилым чучелом, тогда можно будет говорить о том, что есть маленькая надежда на выздоровление!
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16.06.2022 18:23 Відповісти
А наші депутати вже понад 30 років щодня поклоняються ідолу окупанта ватутіна перед входом до ВР.
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16.06.2022 18:36 Відповісти
Собственно ничего прославляющего в Латвии "нацистский режим", кроме советских памятников и нет!
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16.06.2022 18:40 Відповісти
Слава Богам! Ми дожили до часу,коли називають совітських золдатен нацистами. А скільки років нам товкли про «аслабадітєлєй»…
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16.06.2022 18:46 Відповісти
Я его "породил", я его и снесу!

Примерно в 1984-85 году у меня и всех работников моего завода добровольно-принудительно вычли деньги на строительство этого у*бища!

Кстати! Со мной работали два ветерана Второй мировой, один из них лётчик-асс кавалер каких то офигенных медалей за бои под Сталинградом, так ветераны больше всего МАТОМ возмущались за то, что у их семей деньги отняли!

А теперь моя подпись среди тысяч подписавших петицию и мои деньги, на этот раз добровольно и от души переведены в фонд СНОСА этого монстра оккупации и тоталитаризма.
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16.06.2022 18:56 Відповісти
Ціеаво, і багато на сьогодні в Латвії залишилося пам'ятників нацистського режиму?
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16.06.2022 20:23 Відповісти
v nekotorih bolshih gorodah e .....neskazhu shto mnogo. bolshenstvo posnasili v 90tie
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16.06.2022 21:57 Відповісти
pod нацистського режиму podrazumevaetsa sovok .
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16.06.2022 21:59 Відповісти
 
 