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Новини Політика України
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членство в ЄС (930) Макрон Емманюель (1053)

Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримали надання Україні статусу кандидата в ЄС, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ Політика України

макрон,зеленський,шольц

Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії підтримують ідею надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усі чотири країни підтримують статус кандидата в ЄС для України. Ми сподіваємося, що це рішення буде одноголосно ухвалено в Єврораді", - заявив Макрон.

Цей статус може розвиватися в контексті політики сусідства, додав Макрон, згадавши у зв'язку з цим Молдову.

Президент Франції зазначив, що цей шлях триватиме певний час, про що знає президент України Володимир Зеленський, і що конкретні кроки потрібні вже сьогодні.

"Цей європейський шлях тільки розпочинається. Але вже сьогодні потрібні нові форми, нові відповіді на запитання, які постають щодо енергетичної безпеки, безпеки щодо мобільності, інфраструктури, питань молоді. Оскільки Україна є частиною нашого спільного континентального простору, ми хочемо створити нові платформи кооперації та пропонуємо ідею єдиної європейської спільноти", – заявив Макрон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Албанія, Чорногорія та Північна Македонія ухвалили заяву на підтримку надання Україні статусу кандидата в ЄС, - Зеленський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Чує моє серце що почесну роль накладача вето вирішили лишити мадяру.....
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16.06.2022 17:56
+10
Мне попадались заметки тут, на ЦН, что мадьяры вроде не против. Я думаю, что нам таки дадут этот статус. Только вступать в ЭС можно будет после выполнения очень многих условий. Порох и ВР предыдущая приняли 144 закона, чтобы получить ассоциацию. А вот буба не сможет выполнить это задание. Если найвелычнишый обещает Байдену назначить прокурора САП, а потом не выполняет это по указке Бени, то о чем можно говорить.
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16.06.2022 18:06
+7
дякуємо Дімі Мєдвєдєву, його пост у твітері був останньою соломинкою, яка переломала горби цих "верблюдів", які ще мабуть вагались у наданні Україні кандидатства у ЄС
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16.06.2022 18:06
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Чує моє серце що почесну роль накладача вето вирішили лишити мадяру.....
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16.06.2022 17:56 Відповісти
Та вже 100 раз казали, угорці не проти України в ЄС. Проблема буде зі вступом в НАТО.
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16.06.2022 18:03 Відповісти
Чорногорія вошла в NATO даже не входя в ЄС.
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16.06.2022 22:05 Відповісти
Шольц, Макрон и др.👍 Ещё на майдане в 2013 говорил: Украина это европа❗👍
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16.06.2022 18:06 Відповісти
Мне попадались заметки тут, на ЦН, что мадьяры вроде не против. Я думаю, что нам таки дадут этот статус. Только вступать в ЭС можно будет после выполнения очень многих условий. Порох и ВР предыдущая приняли 144 закона, чтобы получить ассоциацию. А вот буба не сможет выполнить это задание. Если найвелычнишый обещает Байдену назначить прокурора САП, а потом не выполняет это по указке Бени, то о чем можно говорить.
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16.06.2022 18:06 Відповісти
Поживем, увидим.
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16.06.2022 19:32 Відповісти
Шо там відеть? ЄС і членограй поняття не сумісні
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16.06.2022 20:06 Відповісти
Мадяр не проти.
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16.06.2022 18:12 Відповісти
Головне питання - чого це нам буде коштувати? Щось тут не все так просто.
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16.06.2022 17:57 Відповісти
Якщо ти пригрівся у сраці бені чи ахметова, то сильно схуднеш на користь України.
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16.06.2022 18:23 Відповісти
А, суки, Венгри-проти. І всі разом потруть в ладошки.
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16.06.2022 17:57 Відповісти
Угорці не проти.
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16.06.2022 18:11 Відповісти
отлично
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16.06.2022 17:58 Відповісти
дякуємо Дімі Мєдвєдєву, його пост у твітері був останньою соломинкою, яка переломала горби цих "верблюдів", які ще мабуть вагались у наданні Україні кандидатства у ЄС
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16.06.2022 18:06 Відповісти
Сына угрожали новичков травануть, если не отработает. Ну и он устроил итальянскую забастовку. Ведь его статус заставляет его цитировать западные СМИ. А там чистейший нацизм. Лошадь-Лавров, видать, тоже эту итальнщику изображает. Формально соблюдает требования безмозглой кгбшной твари, но результат противоположный.
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16.06.2022 18:12 Відповісти
Ну это они мужественные парни, пошли против карлика, ведь 2014 год начинался именно с этого. Правда процесс вступления растянут на лет 40 как Турции например.
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16.06.2022 18:03 Відповісти
заспокойся, Польша вступала 10-15 років і за цей час одержала 100 млр. євро на модернізацію економіки
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16.06.2022 18:07 Відповісти
це правда! статус кандидата - це краще, ніж план Маршала!
для цього Україна має визнати владу Європейського Суду Справедливості, що означатиме гарантію захисту прав міжнародних інвесторів (і знаком для них: інвестуйте сміливо).
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16.06.2022 18:39 Відповісти
Они поддержали исключительно, исключительно ради того, что их избиратели были бы недовольны таким наглым и откровенным кидком Украины. Вот и все. Если бы не соцопросы, то они бы и пальцем не пошевелили. Либо же они даже нашли себе золотую рыбку с правом вето у себя в составе.

Да и этот статус кандидата - пустой звук. Посмеюсь, если его дадут прокацапской Грузии. Или Молдове, которая (пока еще) не заслужила его. Не говорю про Турцию, так как те прямо оккупировали территорию Кипра и поэтому не в ЕС, но в статусе кандидата страна с нашим населением будет не менее 10-15 лет, если не будут нужные инструменты давления. Это полное фуфло.

Заслуживает уважения лишь принятие в ЕС или в НАТО, ну и конечно союз с Великобританией. Полное принятие, окончательное.

В итоге, за эту поддержку мы должны им ровно ноль. Она столько и стоит.
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16.06.2022 18:04 Відповісти
Соглашусь с вами полностью. И думаю, что это далеко не главный, а скорее отвод глаз от настоящего повода встречи. То, что кандидатство у нас в кармане сомнений не было еще на пороге обмусоливания этого вопроса, другое дело на сколько этот статус затянется.
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16.06.2022 18:11 Відповісти
Я очень извиняюсь, но разве демократически избранные всенародным голосованием политики не должны выполнять волю своего избирателя? Это по поводу того, что пальцем не пошевелили бы.
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16.06.2022 18:12 Відповісти
Питання тепер тільки на які поблажки тепер має піти Україна.Думаю таки треба буде віддавати кусок території.
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16.06.2022 18:12 Відповісти
"Да и этот статус кандидата - пустой звук."
Це не правда!Цей статус відкриває доступ до фондів ЕС.Інша річ чи скористається країна цим інструментом.А дивлячись на Туреччину є сумніви,що вони мають бажання бути у складі ЕС.
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16.06.2022 18:13 Відповісти
А что взамен? Просто нужно понимать, что ничего бесплатно не будет.
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16.06.2022 18:14 Відповісти
Зелемойские Кучмисты Пинчука Молокойские..вы в Дупе... не спасет даже сериал" Сваты обосрались в Подмосковье"
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16.06.2022 18:18 Відповісти
не будіте зверя - калістрати..
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16.06.2022 18:19 Відповісти
Відчуття від побаченого написано кривими літерами на кожному обличчі. Це був важливий аргумент для правильного рішення. А ще ж і памперси мінялися під час звуків тривоги.
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16.06.2022 18:20 Відповісти
все ***** - спочатку Перемога, далі статуси
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16.06.2022 18:21 Відповісти
Байденко Порошенко с Борисом Джонсоненко договорились обосрать Маряну Безуглую..Казла Аrestovicha Леху...и типа адвоката...ФСБ Марка Фейгина...
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16.06.2022 18:26 Відповісти
Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·
9 мин

А он что, теперь до конца жизни будет небритым в футболке? Дипломатии больше нет? Протоколов нет? Это Президенты на официальном брифинге, на секундочку. А если с королевой встреча будет? А чего без автомата и скоча уж тогда? Актёр нашёл свой образ. Актёр счастлив светом софитов.
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16.06.2022 18:55 Відповісти
це щоб пiдтримувати образ Украiни як учасницi вiйни. Все як треба, хай буде. Пiджак буде пiсля перемоги.
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17.06.2022 04:04 Відповісти
Єто другоє, не на часі ©
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17.06.2022 11:33 Відповісти
Франція та Німеччина - основні у ЄС, якщо вони згодні, питання вирішено.
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16.06.2022 18:57 Відповісти
Слава Україні!
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16.06.2022 20:28 Відповісти
Якщо хтось думає що це вже все, це не так ,Туречина ще 2006 році отримала статус кандидата і де вона? ,для того що б стати повноправним членом необхідні реформи ,мають зникнути корупція ,корупційні суди ,олігархи ітп.
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16.06.2022 20:50 Відповісти
та хоча б спочатку у коломойши забрати 50% на армiю.
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17.06.2022 04:15 Відповісти
Хтось бачив трансляцію? Він сильно скривився, коли сказав про підтримують ?
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16.06.2022 22:07 Відповісти
Слова у кінці зустрічі :

- Ну все Вова, як домовились, членство вам даємо в обмін на неприниження росії і мирні перемовини з кремлем

Думаю було десь так.
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17.06.2022 00:02 Відповісти
У Макрона, такая физиономия, как будто он помирил двух заклятых врагов, благодаря чему заработал себе 1 млрд. евро и стал президентом всего мира.
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17.06.2022 00:34 Відповісти
Та пофіг...подивились ,що оманському кодлу нема діла до понівечених міст України,десятки тисяч убитих,закатованих,десятки тисяч полонених українців....головне ,що бєняренигат не зброю скуповує для оборони України а відсудив вже у країни Україна мільярди...та й поїхали з БОГОМ...для чого їм рвати серце від ************** українських злодіїв при владі ?Якщо українське людство це влаштовує...то й живіть зі шкідниками,паразитами...якщо вас мільйони а не бажаєте справитись з 2-3 тисячами шакалів.... На країни ЄС ніхто не нападе.А ось зрадливе ,ненажерливе і тупе кодло і спровокувало напад рашистів!
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17.06.2022 09:32 Відповісти
Зеля хоть футболку постирал перед встречей? Или последний пинжак с карманами отдал в ВСУ? Пипец мудрый нарід выбрал клоуна-дегенерата, который даже не знает что такое протокол.
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17.06.2022 10:29 Відповісти
Вони,лідери 3-х країн...та й увесь світ знає,що було в Омані і про домовленності бєніренигата....тому й теж ніби обіцяють...та жаль відчайдушних українцяів... бо довірили своє життя.....оманському кодлу...а зараз гинуть.....і знають ,що всі ці перемовини є блєф кремлівської мафії...яка зараз дуже,дуже,дуже ображається ...бо їй ніхто не вірить.....і вирішили придушить і залишить їх в своєму гівні......
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18.06.2022 08:29 Відповісти
 
 