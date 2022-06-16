Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримали надання Україні статусу кандидата в ЄС, - Макрон

Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії підтримують ідею надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усі чотири країни підтримують статус кандидата в ЄС для України. Ми сподіваємося, що це рішення буде одноголосно ухвалено в Єврораді", - заявив Макрон.

Цей статус може розвиватися в контексті політики сусідства, додав Макрон, згадавши у зв'язку з цим Молдову.

Президент Франції зазначив, що цей шлях триватиме певний час, про що знає президент України Володимир Зеленський, і що конкретні кроки потрібні вже сьогодні.

"Цей європейський шлях тільки розпочинається. Але вже сьогодні потрібні нові форми, нові відповіді на запитання, які постають щодо енергетичної безпеки, безпеки щодо мобільності, інфраструктури, питань молоді. Оскільки Україна є частиною нашого спільного континентального простору, ми хочемо створити нові платформи кооперації та пропонуємо ідею єдиної європейської спільноти", – заявив Макрон.

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