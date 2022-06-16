Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримали надання Україні статусу кандидата в ЄС, - Макрон
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Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії підтримують ідею надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.
Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Усі чотири країни підтримують статус кандидата в ЄС для України. Ми сподіваємося, що це рішення буде одноголосно ухвалено в Єврораді", - заявив Макрон.
Цей статус може розвиватися в контексті політики сусідства, додав Макрон, згадавши у зв'язку з цим Молдову.
Президент Франції зазначив, що цей шлях триватиме певний час, про що знає президент України Володимир Зеленський, і що конкретні кроки потрібні вже сьогодні.
"Цей європейський шлях тільки розпочинається. Але вже сьогодні потрібні нові форми, нові відповіді на запитання, які постають щодо енергетичної безпеки, безпеки щодо мобільності, інфраструктури, питань молоді. Оскільки Україна є частиною нашого спільного континентального простору, ми хочемо створити нові платформи кооперації та пропонуємо ідею єдиної європейської спільноти", – заявив Макрон.
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для цього Україна має визнати владу Європейського Суду Справедливості, що означатиме гарантію захисту прав міжнародних інвесторів (і знаком для них: інвестуйте сміливо).
Да и этот статус кандидата - пустой звук. Посмеюсь, если его дадут прокацапской Грузии. Или Молдове, которая (пока еще) не заслужила его. Не говорю про Турцию, так как те прямо оккупировали территорию Кипра и поэтому не в ЕС, но в статусе кандидата страна с нашим населением будет не менее 10-15 лет, если не будут нужные инструменты давления. Это полное фуфло.
Заслуживает уважения лишь принятие в ЕС или в НАТО, ну и конечно союз с Великобританией. Полное принятие, окончательное.
В итоге, за эту поддержку мы должны им ровно ноль. Она столько и стоит.
Це не правда!Цей статус відкриває доступ до фондів ЕС.Інша річ чи скористається країна цим інструментом.А дивлячись на Туреччину є сумніви,що вони мають бажання бути у складі ЕС.
@StarshinaZapasa
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9 мин
А он что, теперь до конца жизни будет небритым в футболке? Дипломатии больше нет? Протоколов нет? Это Президенты на официальном брифинге, на секундочку. А если с королевой встреча будет? А чего без автомата и скоча уж тогда? Актёр нашёл свой образ. Актёр счастлив светом софитов.
- Ну все Вова, як домовились, членство вам даємо в обмін на неприниження росії і мирні перемовини з кремлем
Думаю було десь так.