Нам потрібен канал зв'язку із Росією хоча б з продовольчих питань, - Макрон
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Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що потрібно мати працюючий канал зв'язку з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції у Києві.
"Потрібно з деяких питань мати канал зв'язку з Росією, хоча б з питань продовольчої безпеки", - зазначив французький лідер.
За словами Макрона, на зустрічі глави України, Італії, Німеччини, Румунії та Франції обговорили ініціативу генерального секретаря ООН у цьому контексті та підтримали резолюцію ООН щодо деблокади українських портів.
Президент Франції наголосив, що загроза світовій продовольчій безпеці є прямим наслідком російської агресії, і це ніяк не пов'язано із запровадженими європейськими санкціями.
Топ коментарі
+25 Benjie Lucic 01c9ec1b
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+18 Петушарик
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+16 Сергей Иванофф
показати весь коментар16.06.2022 18:20
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Будь ласка, зачекайте...
А вот ливер даже каски не передал!
Чи може Макро про голодуху в мокшан? Так то їхні проблеми, нехай самі і розплутують
организуйте эскадру в Чорное море, установите периметр коридора и загоните рос плоты в бухту севастополя, так да...стремно но реально...а вот это вот напоговорить это все сентиментальщина, путлеру пох сколько кого и где здохнет... он продает кризисы, это его фишка... пора бы уже знать
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-14/corporate-self-sanctioning-of-russia-has-us-fearing-economic-blowback
Каналізацією вдовольнишся?
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А також адрєса, паролі, явкі.
Чомусь у нас ця інфо* не висвітлювалась. Незрозуміло ...
Организуй поставки жаб в голодающее Поволжье через Беларусь.
Батька бирки поменяет и перепродаст, но уже дороже - будет вам славный гешефт!
****** цей поц...
одно сракозі віддало кацапні южну осетію,
це сракозі питаеться срусні Україну віддати?
у франчуков шо, наполеони скінчілися - одні сракозі на разі?
ми ще рижого з нафталіна витягнемо - буде пересрач тей ще з результатом одним - не буде України.
да знову схрони, бо навкруґи одна зелена кацапня...