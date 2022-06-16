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Нам потрібен канал зв'язку із Росією хоча б з продовольчих питань, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що потрібно мати працюючий канал зв'язку з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції у Києві.

"Потрібно з деяких питань мати канал зв'язку з Росією, хоча б з питань продовольчої безпеки", - зазначив французький лідер.

За словами Макрона, на зустрічі глави України, Італії, Німеччини, Румунії та Франції обговорили ініціативу генерального секретаря ООН у цьому контексті та підтримали резолюцію ООН щодо деблокади українських портів.

Президент Франції наголосив, що загроза світовій продовольчій безпеці є прямим наслідком російської агресії, і це ніяк не пов'язано із запровадженими європейськими санкціями.

Читайте: Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримали надання Україні статусу кандидата в ЄС, - Макрон

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
У Макрона ломка. Надо срочно набрать х*йла
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16.06.2022 18:20
+18
У Макрона как обычно есть фетиш на диалог с ******. Но в любом случае, спасибо президенту Франции за дополнительные цезари, эти гаубицы очень нравятся нашим парням на передовой, а еще больше кацапам, в ад идут табунами. Конечно хотелось бы больше цезарей, но и на том спасибо
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16.06.2022 18:23
+16
Не нам, а вам!
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16.06.2022 18:20
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Х*йло вже слухавку не бере?
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16.06.2022 18:20 Відповісти
Та да, для виробницва макаронів потрібно борошно!
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17.06.2022 00:01 Відповісти
У Макрона ломка. Надо срочно набрать х*йла
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16.06.2022 18:20 Відповісти
Проте, поки офіційні перемовини заморожені, представники української переговорної групи спілкуються по телефону зі своїми російськими колегами "один-два рази на тиждень", щоб "бути на зв'язку".
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16.06.2022 19:15 Відповісти
Не нам, а вам!
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16.06.2022 18:20 Відповісти
Так в рельсу можно постучать
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16.06.2022 18:21 Відповісти
А то можна подумати в вас його не має! Навіщо це лицемірство?!
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16.06.2022 18:21 Відповісти
Дуже вже недешево дзвонити куйлу з України: роумінг...
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16.06.2022 19:31 Відповісти
загляните з зелей на пару куйлу в очко
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16.06.2022 18:22 Відповісти
У Макрона как обычно есть фетиш на диалог с ******. Но в любом случае, спасибо президенту Франции за дополнительные цезари, эти гаубицы очень нравятся нашим парням на передовой, а еще больше кацапам, в ад идут табунами. Конечно хотелось бы больше цезарей, но и на том спасибо
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16.06.2022 18:23 Відповісти
первое заявление по итогам визита. после торжественного ужина, намечается совместный звонок ***** по этому поводу. можно догадаться, кто уже с дерева с телефоном спускается )
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16.06.2022 18:25 Відповісти
Гаварілі би есчо,да боліт самі знаєте,що. Це я про макрона та його бажання з ****** побалакати маю на увазі..
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16.06.2022 18:26 Відповісти
Козел вонючий.
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16.06.2022 18:27 Відповісти
Этот козел хотя бы Милан и Цезарь поставляет в ВСУ!
А вот ливер даже каски не передал!
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16.06.2022 18:36 Відповісти
Звідкиля ви такі грамотєї беретесь ? Ви квартири свої вже продали для допомоги ЗСУ ??
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16.06.2022 19:07 Відповісти
Для чого вам анал? Робіть це як нормальні люди.
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16.06.2022 18:27 Відповісти
блд, щоби що? невиправний
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16.06.2022 18:28 Відповісти
хай в Новосибирск.там мужик есть,он с тобой последним х-ем без соли поделится!
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16.06.2022 18:30 Відповісти
не знал, что репа имеет такую значительную роль во французской кухне.
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16.06.2022 18:34 Відповісти
Яка така продовольча безпека? Світ залежить від України, он 40 чи то 400 мільйонів чекають на український хліб. А за мокшанський ніхто не згадував

Чи може Макро про голодуху в мокшан? Так то їхні проблеми, нехай самі і розплутують
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16.06.2022 18:36 Відповісти
кончена шльондра 👎👎👎
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16.06.2022 18:40 Відповісти
во время войны дипломатия не работает, но телефонист пытается
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16.06.2022 18:44 Відповісти
Канал только через ствол Цезарей. Чем больше их тем лучше каналы.
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16.06.2022 18:45 Відповісти
ну в целом договрится все равно не выйдет, так что Макрон зря так старается
организуйте эскадру в Чорное море, установите периметр коридора и загоните рос плоты в бухту севастополя, так да...стремно но реально...а вот это вот напоговорить это все сентиментальщина, путлеру пох сколько кого и где здохнет... он продает кризисы, это его фишка... пора бы уже знать
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16.06.2022 18:49 Відповісти
Нащо гнати флот Франції у Чорне море ? Там є флоти Болгарії, Румунії і ... вуа-ля Турції ...
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16.06.2022 19:04 Відповісти
где я писал про французкий флот?) имелся ввиду "обеспокоенный запад")
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16.06.2022 19:10 Відповісти
Блумберг жжёт напалмом

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-14/corporate-self-sanctioning-of-russia-has-us-fearing-economic-blowback
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16.06.2022 18:50 Відповісти
Канал для зв'язку і портал для бабла.
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16.06.2022 18:51 Відповісти
Він огидний. Потом орки тоже будут спрашивать: "И эти тоже нас победили?"
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16.06.2022 18:51 Відповісти
У него явно есть недвижимость в московии где-нибудь в Элисте или Благовещенске. Продавал бы уже эти сараи, как Жерар Депардье, да не мучал бы себя ностальгией.
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16.06.2022 18:52 Відповісти
Канал з Росією потрібен, Мікрон?
Каналізацією вдовольнишся?
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16.06.2022 18:54 Відповісти
Нам потрібен канал зв'язку із Росією... - Макрон
**********
А також адрєса, паролі, явкі.
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16.06.2022 18:55 Відповісти
За словами Макрона, на зустрічі глави України, Італії, Німеччини, Румунії та Франції обговорили ініціативу генерального секретаря ООН у цьому контексті та підтримали резолюцію ООН щодо деблокади українських портів.


Чомусь у нас ця інфо* не висвітлювалась. Незрозуміло ...
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16.06.2022 19:02 Відповісти
макарон заканчивай с виноградом и сиром, вирощуй зернови...овёс и т.п...
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16.06.2022 19:03 Відповісти
Щоб розмовляти, як вивезти крадену пшеницю?
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16.06.2022 19:05 Відповісти
Макрон, вот тебе очередное бизнес предложение!

Организуй поставки жаб в голодающее Поволжье через Беларусь.

Батька бирки поменяет и перепродаст, но уже дороже - будет вам славный гешефт!
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16.06.2022 19:07 Відповісти
Макрон має канал зв'язку з трупіним.Там,щоправда сонце не світить
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16.06.2022 19:14 Відповісти
смотрит с перспективой. ведь скоро в возрождённых болотах на территории бывшей мацквы, будут снова водиться ооооооооот такие жабы!! по 7, и не меньше. но скоро. )
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16.06.2022 19:26 Відповісти
апять лягушатник за свое !!!!
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16.06.2022 19:58 Відповісти
От же ж дурень!
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16.06.2022 20:08 Відповісти
Цей, блін, прямо телефоніст якийсь, маніакальний. Як комусь зудить глянути в очі *****, так цей жити не може, щоб з пуйлом не покалякати. Прямо маніяк телефонний.
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16.06.2022 20:35 Відповісти
купіть вже цьому підарасу супутник на с ****** попіздеть..
****** цей поц...
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16.06.2022 21:10 Відповісти
радістка мак...
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16.06.2022 21:12 Відповісти
а шо такое з Франціею?
одно сракозі віддало кацапні южну осетію,
це сракозі питаеться срусні Україну віддати?
у франчуков шо, наполеони скінчілися - одні сракозі на разі?
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16.06.2022 21:20 Відповісти
Франчуки + німці = україньска гімноантікоалиаліція...
ми ще рижого з нафталіна витягнемо - буде пересрач тей ще з результатом одним - не буде України.
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16.06.2022 21:26 Відповісти
схрони всім хто любить Україну,
да знову схрони, бо навкруґи одна зелена кацапня...
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16.06.2022 21:37 Відповісти
Встанови в кабінеті другий телефон. Будеш дзвонити з двох рук.
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16.06.2022 21:53 Відповісти
А этот все пытается свой канал ⭕ подставлять пыньке!
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16.06.2022 23:14 Відповісти
 
 