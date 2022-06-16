Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на 18:00 16 червня
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 16 червня
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Триває сто тринадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону. Триває інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області. У період з 14 по 16 червня проведено командно-штабне навчання з військовими частинами тилового забезпечення збройних сил республіки білорусь.
На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області та Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області. Завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 неподалік міста Глухова, що на Сумщині.
На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою стримування підрозділів Сил оборони від подальшого просування в бік Державного кордону.
На Харківському напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Золочів, Уди, Байрак, Перемога, Рубіжне, Верхній Салтів, Печеніги та Леб’яже.
На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Мазанівки, Краснопілля та Дібровного. Українські воїни відбили ворожий штурм в напрямку населеного пункту Долина. Противник відійшов.
На Донецькому напрямку ворог не припиняє вогневе ураження позицій наших військ вздовж лінії зіткнення із зосередженням основних зусиль на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.
На Лиманському напрямку активних наступальних дій не відзначено. Окупанти обстріляли із ствольної артилерії район Стародубівки.
На Сєвєродонецькому напрямку ворог застосовував артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Завдав авіаційного удару по Лоскутівці.
На Бахмутському напрямку російські окупанти обстріляли із артилерії райони населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нова Кам’янка, Яковлівка, Берестове, Миколаївка та Новоіванівка. Завдали авіаудару парою вертольотів Ка-52 по мирному населеному пункту Яковлівка. Наші воїни знову успішно відбили штурмові дії противника в напрямку Берестового.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався вести штурмові дії з метою недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Здійснив обстріли із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Залізничне, Гуляйполе та Чарівне.
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На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних рубежів та вдосконаленні інженерного обладнання позицій.
Застосував ствольної та реактивну артилерію в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Тополине, Князівка, Мурахівка, Червона Долина, Зоря, Котляреве, Новомиколаївка, Степова Долина, Таврійське, Лимани та Олександрівка.
Ворог підтримує у готовності до застосування три носії високоточної зброї сумарним залпом до 20 крилатих ракет типу "Калібр".
Значні втрати російських окупаційних військ руйнують плани військового керівництва щодо швидкого просування вглиб території України. Почастішали випадки звільнення великої кількості особового складу через відмову від участі у бойових діях на території України. Це не дозволяє у стислі терміни здійснити посилення та заміну російських підрозділів, що втратили боєздатність.
Тим часом українські підрозділи, виконуючи вогневі завдання, продовжують успішно зменшувати кількість російських окупантів на українській землі".
Будь ласка, зачекайте...
Вчера - сегодня Изюмская группировка противника начала "наращивать усилия" на Славянском направлении и продолжала таранить оборону украинских войск со всё возрастающим усердием. Сосредоточив на своём левом фланге ударную тактическую группу в размере 8-10 БТГр из состава 20-ОА (36-й омсбр, 752-го мсп, 237-го тп), а так же приданных сил и средств - 36-й ОА (5-й отбр) и 68-го АК (39-я омсбр), она ринулась в атаку на позиции Сил обороны Украины на участке Краснополье - Богородичное, действуя вдоль дороги М-03 в направлении на Краснополье и Долину... а так же на Богородичное.
Надо понимать, что командование Изюмской группировкой противника явно пытается прорваться на минимально возможное расстояние к Славянску (хотя бы в район Адамовка - Хрестище), перед тем, как в вести в бой основные свои силы на соседнем Барвенковском направлении (где оно уже сосредоточило порядка 9-и БТГр). И, судя по всему, они очень торопятся... ибо вокруг начинают твориться события, которые нифига не способствуют их дальнейшему "генеральному наступлению" на Славянск...
По состоянию на сегодняшний вечер... противнику вроде как удалось занять Долину, но за Богородичное всё ещё идёт бой. За Краснополье - тоже... Бои носят предельно ожесточённый характер с массированным применением всех возможных огневых средств поражения.
Одновременно с этим, войска противника, составляющие Лиманскую группировку, в количестве 5-и БТГр (из состава 239-го тп, 228-го мсп и 35-й омсбр) пытаются "способствовать" этому наступлению своих Изюмских "друзей", действуя через Татьяновку и Пришиб на то же самое Богородичное и заодно в сторону Сидорово. Вроде как, пока безуспешно для себя...
Однако, следует отметить, что на правом фланге всей этой весёлой компании, нынче начали происходить события, которые, как я сказал выше, явно не особо способствуют всей этой возне на околицах Славянска...
Да, я имею ввиду... контр-наступательные действия подразделений Сил обороны Украины в районе Спиваковка - Ивановка - Придонецкое (западнее Изюма - главной тыловой базы всей Изюмской группировки).
Самое интересное, что участок и направление этих действий при дальнейшем продвижении ВСУ выводят их, я бы сказал, в самое "козырное" место - в основной район дислокации главных сил всей арты и ракетных подразделений Изюмской группировки. Мало того, тут же рядом развёрнуты передовые пункты управления (ППУ) - 3-й мсд, 11-го АК и всей 35-й ОА (просто бинго...). И на этом пути у контр-атакующих подразделений ВСУ находятся лишь несколько "проблем", в виде фланговой тактической группы противника, состоящая из 1 БТГр 423-го Ямпольского мсп, 1 БТГр 69-й обрп и "полу-БТгр" из состава 38-й омсбр.
Правда, следует отметить, что командование Изюмской группировки войск противника всё быстро и правильно поняло, как только наши передовые подразделения начали продвижение от "обратной" излучины Северского Донца в сторону Изюмского лесного массива.
Достигнув его, наши передовые подразделения начали закрепляться, а вот командование войск противника в срочном порядке начало переброску на этот участок части сил и средств своей Лиманской группировки... в виде ещё одной дополнительной БТГр из состава 239-го тп. и подразделений 10-го мп РХБЗ на ТОС-1А "Солнцепёк" (явно с прицелом "выжечь" лес вместе с нашими подразделениями и не допустит их продвижения к самому Изюму). Ну, посмотрим...кто кого там выжжет...
Если мне не верите, самостоятельно возьмите и откройте карту данной местности, приложите обыкновенную линейку к ней, померьте расстояние между Изюмским лесом и западной окраиной самого Изюма, потом определите масштаб карты и переведите полученное расстояние на линейке в км...Потом проделайте точно такую же операцию на карте между передовыми позициями войск противника в районе Берестового и в районе Белогоровки или Серебрянки... Теперь закройте глаза и мысленно сравните полученные значения и определите.... кому ближе и быстрее...
Правильно, ВСУ, мягко говоря, значительно ближе... к окраинам Изюма (где, кстати, в районе Капитоливки находится ПУ этих самых дженералей), нежели две наступающие навстречу друг дружке ударные группировки противника, известные в моих обзорах под условными наименованиями "Лиманской" и "Попаснянской"... между собой. И это без учёта того фактора, что противнику для "замыкания кольца", ещё потребуется форсировать Северский Донец, тогда как перед ВСУ под Изюмом... такая проблема не стоит... ибо они перешли его ещё перед началом своих контр-наступательных действий в районе той самой "обратной излучины"...
Как видим, украинское военное командование переигрывает "лучшие оперативные умы" российского военного командования не только в Таврийской операционной зоне, но и тут, на Донбассе... Им бы ещё "стволов" дальнобойных побольше... да ПВО помощнее и танков с ББМ-ками... в общем всего побольше, да помощнее...
Теперь о Лиманской группировке.
Тут, как говорят в Кремле... всё идёт "по плану". Проводится интенсивная и плодотворная плодготовка к форсированию Северского Донца (в виде настойчивой инженерной и обычной разведки нескольких участков реки силами разведбата 55-й омсбр и 40-го исп в районе Закитного), а так же интенсивное пополнение самой группировкой "свежими" подразделениями. В частности, к уже развёрнутым на левом берегу Северского Донца 7-и БТГр из состава 15-й, 21-й, 30-й и 74-й омсбр... на днях добавились ещё 3 (одна из них танковая), из состава 55-й омсбр и 6-го тп. Таким образом, командование войск противника довело численный состав своей Лиманской группировки до показателей, вполне сравнимых с аналогичными показателями Изюмской и Попаснянской группировок... Понятно, что делается всё это явно не только ради красивых циферок на бумажке с табличками.
В районе Северодонецка продолжаются упорные уличные бои. Передовые подразделения противника атакуют по 3-м сходящимся направлениям и уже по ряду сообщений контролируют большую часть города...
За исключением Золотого, во всех остальных случаях - невдача спіткала російського спортсмена... Под Золотым, на момент написания обзора, бои продолжались. И да, Тошковку "до конца" они тоже так и не взяли. Вообщем, у Попаснянских, в последнее время, тоже что-то расклеилось...
Фланги, заразы такие, не расширяются, укропы, время от времени, даже контр-атакуют и всё в бочину норовят стукнуть, "мобиков" на восстановление "бомбаских батальонов" местами тупо и явно не хватает...
Резюмируем...
Не знаю, сейчас все в ожидании очередного масштабного наступления противника под общим названием "Последний рывок". Но я, так не думаю. Судя по тому, как организовывают и ведут боевые действия российские генералы, термин "цикличность" они вполне освоили и даже наловчились применять его на практике...
На сегодняшний день, я не вижу особых препятствий для раша-паЛкаводцеФ в деле перевода этого самого "Последнего рывка", например в "ПРЕД-последний"... и не обязательно он может быть именно на Донбассе.
Машовец