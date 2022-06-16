Франція посилюватиме військову підтримку України і надасть лабораторію для аналізу ДНК, - Макрон

Франція має намір продовжити фінансову, гуманітарну і військову підтримку України, заявив президент Емманюель Макрон і анонсував постачання додаткових самохідних 155-мм гаубиць Caesar.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми будемо посилювати військову підтримку", - сказав президент Франції на пресконференції в Києві.

Макрон наголосив, що Франція з перших же днів неспровокованої російської збройної агресії виступила з ініціативою і відправила спеціальних експертів для розслідування російських військових злочинів, які не повинні залишитися безкарними.

Президент Франції повідомив, що Україні буде передана мобільна лабораторія для аналізу ДНК, що є важливим інструментом для складної роботи складання доказів, щоб міжнародне правосуддя виконало свою роботу.

"Європа з першого дня війни стала на бік вільної і незалежної України, на бік міжнародного права, захист принципів, прописаних в Хартії ООН, якими Росія вирішила знехтувати абсолютно свідомим і нічим не спровокованим способом... Україна може на нас розраховувати", – наголосив Макрон.

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