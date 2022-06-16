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Франція посилюватиме військову підтримку України і надасть лабораторію для аналізу ДНК, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

макрон,зеленський,шольц

Франція має намір продовжити фінансову, гуманітарну і військову підтримку України, заявив президент Емманюель Макрон і анонсував постачання додаткових самохідних 155-мм гаубиць Caesar.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми будемо посилювати військову підтримку", - сказав президент Франції на пресконференції в Києві.

Макрон наголосив, що Франція з перших же днів неспровокованої російської збройної агресії виступила з ініціативою і відправила спеціальних експертів для розслідування російських військових злочинів, які не повинні залишитися безкарними.

Президент Франції повідомив, що Україні буде передана мобільна лабораторія для аналізу ДНК, що є важливим інструментом для складної роботи складання доказів, щоб міжнародне правосуддя виконало свою роботу.

"Європа з першого дня війни стала на бік вільної і незалежної України, на бік міжнародного права, захист принципів, прописаних в Хартії ООН, якими Росія вирішила знехтувати абсолютно свідомим і нічим не спровокованим способом... Україна може на нас розраховувати", – наголосив Макрон.

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Автор: Володимир Янченко
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Позиция Макрона сдвинулась в сторону Украиньі , надеюсь .
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16.06.2022 19:26 Відповісти
и снаряды с газогенераторами, donne moi s'il te plait...
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16.06.2022 19:34 Відповісти
какой цинизм....
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16.06.2022 19:43 Відповісти
Чому? це також потрібно робити. А вивільнені кошти треба направити на закупку БК
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16.06.2022 19:51 Відповісти
вас не дивує допомога від Франції??? Лабораторія для аналізу ДНК.
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16.06.2022 20:04 Відповісти
"лабораторией" тоже будем кидаться, вместо асфальта?
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16.06.2022 20:05 Відповісти
Ой всьо кацапи. Тепер в нас і хфранзуські біалабараторії НАТО
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16.06.2022 20:20 Відповісти
Кацапи в своїх змі після того що сказав Макрон: "Вслед за США свои биолаборатории на Украине открывает Франция."😂
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16.06.2022 21:50 Відповісти
Ещё гробы предложите.
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16.06.2022 21:52 Відповісти
 
 