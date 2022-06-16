Надання Україні статусу кандидата в ЄС може стати одним із ключових європейських рішень першої третини ХХІ століття, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що статус кандидата в члени Європейського Союзу для України може історично посилити свободу в Європі та стати одним із ключових європейських рішень ХХІ століття.
"Головним проявом нашої сильної та спільної позиції може стати підтримка (з боку європейських країн – ред) нашої інтеграції в ЄС. Сам хід Європи довів правильність позитивної відповіді на українське прагнення. Статус кандидата у члени ЄС може історично посилити свободу в Європі та стати одним із ключових європейських рішень першої третини ХХІ століття. Я вірю, що це рішення стане нашим сильним історичним успіхом", - заявив Зеленський на спільному брифінгу в Києві з Шольцом, Макроном, Драгі та Йоганнісом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, в Україні розуміють, що шлях до ЄС – це шлях, а не один крок.
"Але на цьому шляху має бути початок. І ми готові працювати так, щоб наша держава трансформувалася в повноправного члена ЄС. І українці вже заслужили на право стати на цей шлях і отримати цей статус кандидата", - додав він.
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Союзу для України може історично посилити свободу в Європі.....
Це як посилити наукову спільноту, давши Киві вчену ступінь.
Цей зеленомордий поц хоть розуміє,що він читає з бумажки.Хоча,про що це я?У цього хрипатого імбіцила діслексія провірена часом.
А он что, теперь до конца жизни будет небритым в футболке? Дипломатии больше нет? Протоколов нет? Это Президенты на официальном брифинге, на секундочку. А если с королевой встреча будет? А чего без автомата и скоча уж тогда? Автомат с глушителем обязательно. Весь в Пикатинни. А то мачизм незавершен как-то.
Актёр нашёл свой образ. Актёр счастлив светом софитов.
Можно вывезти мальчика из Квартала, но нельзя Квартал из мальчика.
ЗЫ: Почитал комменты. И вы мне ещё будете говорить, что небритого мачо в футболке ни за что на свете не изберут на второй срок?
Вопрос "А какого черта ты вообще ходишь в хаки и небритым за шестьсот километров от войны, если ты не в окопе и не в плену" задавать вообще бессмысленно, я так понимаю.
Гугл - Служба Протокола - дипломатический этикет - читать.
вангону: никто никого в ЕС не примет при этй власти
кандидатство - это как получить ручку во время екзамена, что бы его сдать... само по себе получить ручку не дает никому оценку "видминно".