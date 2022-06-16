УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4026 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
2 209 24
євроінтеграція (427) Зеленський (17439) Євросоюз (7020)

Надання Україні статусу кандидата в ЄС може стати одним із ключових європейських рішень першої третини ХХІ століття, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон,зеленський,шольц

Президент України Володимир Зеленський заявив, що статус кандидата в члени Європейського Союзу для України може історично посилити свободу в Європі та стати одним із ключових європейських рішень ХХІ століття.

"Головним проявом нашої сильної та спільної позиції може стати підтримка (з боку європейських країн – ред) нашої інтеграції в ЄС. Сам хід Європи довів правильність позитивної відповіді на українське прагнення. Статус кандидата у члени ЄС може історично посилити свободу в Європі та стати одним із ключових європейських рішень першої третини ХХІ століття. Я вірю, що це рішення стане нашим сильним історичним успіхом", - заявив Зеленський на спільному брифінгу в Києві з Шольцом, Макроном, Драгі та Йоганнісом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

За його словами, в Україні розуміють, що шлях до ЄС – це шлях, а не один крок.

"Але на цьому шляху має бути початок. І ми готові працювати так, щоб наша держава трансформувалася в повноправного члена ЄС. І українці вже заслужили на право стати на цей шлях і отримати цей статус кандидата", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершилась зустріч Зеленського з Макроном, Шольцом, Драгі та Йоганнісом. Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції, - Єрмак. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Коли вже блаZень поголиться і вдягнеться та взується, як справжній Президент України на офіційну зустріч, а не як підліток? А так - сором, а як рот відкриває, то сором і ганьба.
показати весь коментар
16.06.2022 19:32
+11
Аркадій Бабченко

А он что, теперь до конца жизни будет небритым в футболке? Дипломатии больше нет? Протоколов нет? Это Президенты на официальном брифинге, на секундочку. А если с королевой встреча будет? А чего без автомата и скоча уж тогда? Автомат с глушителем обязательно. Весь в Пикатинни. А то мачизм незавершен как-то.

Актёр нашёл свой образ. Актёр счастлив светом софитов.

Можно вывезти мальчика из Квартала, но нельзя Квартал из мальчика.

ЗЫ: Почитал комменты. И вы мне ещё будете говорить, что небритого мачо в футболке ни за что на свете не изберут на второй срок?

Вопрос "А какого черта ты вообще ходишь в хаки и небритым за шестьсот километров от войны, если ты не в окопе и не в плену" задавать вообще бессмысленно, я так понимаю.

Гугл - Служба Протокола - дипломатический этикет - читать.
показати весь коментар
16.06.2022 19:46
+7
Криворогата шпана.
показати весь коментар
16.06.2022 19:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"і головне - це рішення покриє надання безвізу, як бик вівцю," - тонко закінчив найвеличніший )
показати весь коментар
16.06.2022 19:18 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський заявив, що статус кандидата в члени Європейського
Союзу для України може історично посилити свободу в Європі.....
Це як посилити наукову спільноту, давши Киві вчену ступінь.
Цей зеленомордий поц хоть розуміє,що він читає з бумажки.Хоча,про що це я?У цього хрипатого імбіцила діслексія провірена часом.
показати весь коментар
16.06.2022 19:34 Відповісти
Навіть всєя Галактики.
показати весь коментар
16.06.2022 19:21 Відповісти
Реально так,цеж Генітальніший гєополітик світу та Всесвіту сказав!!))
показати весь коментар
16.06.2022 19:33 Відповісти
Качественньій скачек в отношениях Украиньі с ЕС особенно необходим сейчас , во время отражения российской агрессии . Все будет Украина ! 🇺🇦
показати весь коментар
16.06.2022 19:24 Відповісти
Тому кремлівські гниди постійно торпедують і випробовують ЄС таНАТО на толерантність та терпіння надмірними вимогами і відвертим нахабством!!!))
показати весь коментар
16.06.2022 19:38 Відповісти
Да, это Вы верно подметили, что у торчка качественный скачок.
показати весь коментар
16.06.2022 19:44 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2022 19:27 Відповісти
На власному досвіді знаю, що це так: розмовляв, було діло десь у 2006 ще, з одним рускім, і всю дорогу воно скиглило, що сумує за росією, що в Німеччині все "не так" і все "не те"... Коли мені вже все це набридло, питаю, а чому ж ти не повернешся до росії, якщо все настільки погано? Відповідь, знаєте, яка була? "Та ну її накуй!" Нащо було скиглити тоді -- не розумію... Незрозуміла логіка в людей.
показати весь коментар
16.06.2022 19:56 Відповісти
Коли вже блаZень поголиться і вдягнеться та взується, як справжній Президент України на офіційну зустріч, а не як підліток? А так - сором, а як рот відкриває, то сором і ганьба.
показати весь коментар
16.06.2022 19:32 Відповісти
Зелений хіпстер.Бидло за нього холосувавше-оцінить.Прастой парєнь с народа.
показати весь коментар
16.06.2022 19:37 Відповісти
Та да, а когда дадут статус кандидата, то вообще в семейках и майке будет встречаться.
показати весь коментар
16.06.2022 19:42 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2022 20:08 Відповісти
заспокойтесь. 73% - намальовані. Немає стільки психів в Україні.
показати весь коментар
16.06.2022 20:08 Відповісти
На жаль є....
показати весь коментар
16.06.2022 20:55 Відповісти
Криворогата шпана.
показати весь коментар
16.06.2022 19:40 Відповісти
Ну… так ключове, головне бути в цьому впевненим самому. І не треба применшувати, для ЄС саме ключове рішення з моменту заснування
показати весь коментар
16.06.2022 19:46 Відповісти
Аркадій Бабченко

А он что, теперь до конца жизни будет небритым в футболке? Дипломатии больше нет? Протоколов нет? Это Президенты на официальном брифинге, на секундочку. А если с королевой встреча будет? А чего без автомата и скоча уж тогда? Автомат с глушителем обязательно. Весь в Пикатинни. А то мачизм незавершен как-то.

Актёр нашёл свой образ. Актёр счастлив светом софитов.

Можно вывезти мальчика из Квартала, но нельзя Квартал из мальчика.

ЗЫ: Почитал комменты. И вы мне ещё будете говорить, что небритого мачо в футболке ни за что на свете не изберут на второй срок?

Вопрос "А какого черта ты вообще ходишь в хаки и небритым за шестьсот километров от войны, если ты не в окопе и не в плену" задавать вообще бессмысленно, я так понимаю.

Гугл - Служба Протокола - дипломатический этикет - читать.
показати весь коментар
16.06.2022 19:46 Відповісти
А понти куди подіти? Шось з жахом вважається, що він тепер наш пожиттєвий..і поф на вибори і бажання. Він тупо тепер рятівник і мессія..
показати весь коментар
16.06.2022 20:12 Відповісти
прикольно, вот и фиксация "победы".
вангону: никто никого в ЕС не примет при этй власти
кандидатство - это как получить ручку во время екзамена, что бы его сдать... само по себе получить ручку не дает никому оценку "видминно".
показати весь коментар
16.06.2022 20:09 Відповісти
тю...зато ціни на все зрівняють з цінами у ЄС.
показати весь коментар
16.06.2022 20:13 Відповісти
Мля..Даже на скумбрию?
показати весь коментар
17.06.2022 08:30 Відповісти
Даже тут слышен смех наумова и акста и словакии(((
показати весь коментар
16.06.2022 20:26 Відповісти
Чего только не придумает наш, прости господи, президент ... лишь бы не проводить реформы и не бороться с коррупцией.
показати весь коментар
16.06.2022 20:44 Відповісти
 
 