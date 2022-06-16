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Німеччина і Франція не вимагатимуть поступок від України у переговорах з Росією, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон,зеленський,шольц

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Німеччина та Франція не вимагатимуть поступок від України на переговорах з РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Умови переговорів і формат будуть визначатися Україною. Німеччина й Франція не будуть переговорниками за спиною України, вимагати поступок. Цього немає і не буде. Ми будемо вимогливим посередником, але не вимагатимемо поступок", - сказав Макрон, відповідаючи на запитання після зустрічі лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії з президентом України Володимиром Зеленським

При цьому, за його словами, Франція підтримуватиме канал діалогу з Росією. "Одного разу конфлікт має завершитися", - наголосив президент Франції.

Також читайте: Нам потрібен канал зв'язку із Росією хоча б з продовольчих питань, - Макрон

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+24
Плотно англо-саксы пообщались с мосье Макроном)))
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16.06.2022 19:30
+12
Я тоже подумал ну нах. и перешол с коньяка на виски
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16.06.2022 19:37
+6
"Одного разу конфлікт має завершитися", - наголосив президент Франції.

Конфлікт у нього між дружиною бо карлику постійно звонить , в Україні війна !
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16.06.2022 19:37
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Плотно англо-саксы пообщались с мосье Макроном)))
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16.06.2022 19:30 Відповісти
Я тоже подумал ну нах. и перешол с коньяка на виски
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16.06.2022 19:37 Відповісти
Макрон и Шольц теперь с британцами в одной упряжке👍И ни какой юхло им не указ❗Даже орбан закрыл хлеборезку и осторожно делает, что скажут старшие по евросоюзу❗
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16.06.2022 19:51 Відповісти
Достаточно требовать не уступок, а самого факта переговоров, что, думаю, сейчас и требуют данные личности. Активизировавшийся сегодня арахимия тому подтверждение. И ермак за спинами уже за ниточки дергает.
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16.06.2022 19:55 Відповісти
Будь чесним перед собою, південну частину вони вже здали. На півночі не вийшло, бо тероборонівці, думаю проявили несподівану для декого ініціативу, рогребли склади зброї і показали хто в домі хазяїн. та й дешеве добриво прогавити не можна було - весна на носі.
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16.06.2022 21:40 Відповісти
У вас якесь дивне уявлення про війну. Звідки у ТО артиллерія, якою насправді винищили кацапів на Піночі?
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17.06.2022 11:21 Відповісти
Ну и слава богу
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16.06.2022 19:30 Відповісти
Ничего воровать не нужно все украдено до нас
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16.06.2022 19:49 Відповісти
Аби сказане не розбігалось із зробленим.
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16.06.2022 19:34 Відповісти
"Одного разу конфлікт має завершитися", - наголосив президент Франції.

Конфлікт у нього між дружиною бо карлику постійно звонить , в Україні війна !
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16.06.2022 19:37 Відповісти
Президент Зеленский умеет убеждать убедительньіми аргументами ! Так держать ! 🇺🇦
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16.06.2022 19:37 Відповісти
Шо ***?
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16.06.2022 19:41 Відповісти
Ну да Путина убедил не нападать
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16.06.2022 19:44 Відповісти
а мог бы взять топор и порубить их обох трёх на пазлы! )
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16.06.2022 19:48 Відповісти
Він вміє переконувати тільки свій лохторат.
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16.06.2022 19:50 Відповісти
Та ти смішний
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17.06.2022 03:53 Відповісти
Які ще нах@й переговори ?!?
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16.06.2022 19:38 Відповісти
Про умови капітуляції росії.
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16.06.2022 19:43 Відповісти
ще ми вс старих підарів питати будемо))
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16.06.2022 19:39 Відповісти
Для Украины это победа... а ОП в таком случае просто некуда деваться.
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16.06.2022 19:50 Відповісти
Кротам в ОПі всеодно "шо наступать бежать, шо отступать бежать".
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16.06.2022 19:52 Відповісти
Що , в них є право вимагати ?
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16.06.2022 19:50 Відповісти
будуть посередниками?

А чому не учасниками в складі антикасапської коаліції?
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16.06.2022 19:51 Відповісти
Це не конфликт, телепень. Конфлiкт у тебе з набором хромосом.
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16.06.2022 19:53 Відповісти

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16.06.2022 20:01 Відповісти
мусьйо..принуждєніє к міру?
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16.06.2022 20:14 Відповісти
Жесть
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16.06.2022 22:45 Відповісти
К уступкам не принуждаем, но конфликт надо поскорее завершать путем переговоров с нашим посредничеством. Эзоп практически.
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16.06.2022 20:02 Відповісти
початок анегдоту----ПРИЇХАВ НІМЕЦЬ ,ФРАНЦУЗ І ІТАЛІЄЦЬ В КИЇВ
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16.06.2022 20:08 Відповісти
Навіть після Ірпеня Макарон все ще думає про перемовини? З дуба впав?
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16.06.2022 20:31 Відповісти
Якась дивна позиція від цих добродіїв!
Що їм там в офісі робили, можливо там Люся пАЦтАлом сидів з Падляком?
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16.06.2022 20:47 Відповісти
На фоне этих двух ботанов Зе выглядят как рэмбо.
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16.06.2022 20:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YpgHb2Iz5ao
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16.06.2022 21:36 Відповісти
Та ну на...Хай хтось тільки заікнеться про якісь поступки, що чужі, що наші, після Бучі, Ірпеня, Маріуполя, Сіверодонецькаті ще багатьох міст , містечок і сіл де орудовала кацапня...
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16.06.2022 21:39 Відповісти
1. *******.
2. ******* из всех стволов.
3. ******* из всех стволов и всеми доступными санкциями.

Оголтелый милитаризм и реваншизм лечится только так. Посмотрите на немцев и японцев - какими бравыми арийцами и самураями они были в первой половине ХХ века. И какими няшными белыми и пушистыми миротворцами они стали после.
Проблема россиян в том что они давно не терпели катастрофических поражений. О холодной войне они почему то предпочитают не вспоминать. Память что ли короткая.
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16.06.2022 21:46 Відповісти
С рашкой неочем договариваться. Только уничтожить
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16.06.2022 23:51 Відповісти
А Италия с Румынией?
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17.06.2022 01:35 Відповісти
Та пофіг...лідерам країн ЕС....подивились ,що оманському кодлу нема діла до понівечених міст України,десятки тисяч убитих,закатованих,десятки тисяч полонених українців....головне ,що бєняренигат не зброю скуповує для оборони України а відсудив вже у країни Україна мільярди...та й поїхали з БОГОМ...для чого їм рвати серце від ************** українських злодіїв при владі ?Якщо українське людство це влаштовує...то й живіть зі шкідниками,паразитами...якщо вас мільйони а не бажаєте справитись з 2-3 тисячами шакалів.... На країни ЄС ніхто не нападе.А ось зрадливе ,ненажерливе і тупе кодлооманське і спровокувало напад рашистів!
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17.06.2022 09:44 Відповісти
 
 