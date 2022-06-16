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Німеччина і Франція не вимагатимуть поступок від України у переговорах з Росією, - Макрон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Німеччина та Франція не вимагатимуть поступок від України на переговорах з РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Умови переговорів і формат будуть визначатися Україною. Німеччина й Франція не будуть переговорниками за спиною України, вимагати поступок. Цього немає і не буде. Ми будемо вимогливим посередником, але не вимагатимемо поступок", - сказав Макрон, відповідаючи на запитання після зустрічі лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії з президентом України Володимиром Зеленським
При цьому, за його словами, Франція підтримуватиме канал діалогу з Росією. "Одного разу конфлікт має завершитися", - наголосив президент Франції.
Топ коментарі
+24 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар16.06.2022 19:30
+12 Vadim Izumov 8c903f2e
показати весь коментар16.06.2022 19:37
+6 Ireland
показати весь коментар16.06.2022 19:37
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Конфлікт у нього між дружиною бо карлику постійно звонить , в Україні війна !
А чому не учасниками в складі антикасапської коаліції?
Що їм там в офісі робили, можливо там Люся пАЦтАлом сидів з Падляком?
2. ******* из всех стволов.
3. ******* из всех стволов и всеми доступными санкциями.
Оголтелый милитаризм и реваншизм лечится только так. Посмотрите на немцев и японцев - какими бравыми арийцами и самураями они были в первой половине ХХ века. И какими няшными белыми и пушистыми миротворцами они стали после.
Проблема россиян в том что они давно не терпели катастрофических поражений. О холодной войне они почему то предпочитают не вспоминать. Память что ли короткая.