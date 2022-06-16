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Росія має зрозуміти, що не можуть бути виконані ті вимоги, які вона висуває Україні, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

макрон,зеленський,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Росія має відкликати свої війська з території України та погодитись на мирні переговори.

Про це він заявив на пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"РФ має зрозуміти, що вона не має права добиватися того, чого вона хоче: не можуть бути виконані ті вимоги, які вона висуває до України. А Україні потрібна значна допомога – як фінансова, так і військова. І необхідно, щоб РФ відкликала свої війська, і щоб вона погодилася на мирні переговори", – сказав Шольц.

Він зазначив, що лише Україна, її президент, парламент і український народ можуть вирішувати, що для них важливо.

"І ми можемо домовлятися про мир лише в їхньому розумінні", – наголосив канцлер Німеччини.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
"Він зазначив, що лише Україна, її президент, парламент і український народ можуть вирішувати, що для них важливо."
-----
Ні ні ні, президент та парламент тут явно зайві, вони вже "нарєшалі"
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16.06.2022 20:14
+6
Про яке відкликання касапських військ, про які переговори, про який мир в зеліному розумінні він талдинить, якщо навіть Зеля не знає, що він хоче отримати в результаті цієї кацапо-української війни?
Ну, принаймі, ніде не артикулює свої цілі чітко хоча би двіччі поспіль! То скаже, про переговори по окупованому ордло, то про оренду Криму, то "про повернення кордонів станом на 24/02", а то ще якусь фігню (зокрема, по деблокаді портів) придумує...
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16.06.2022 20:26
+4
а коли вже зрозуміють, після всього того, що сталося, рф взагалі не має права озвучувати про якісь хотілки, вимоги у рф, а коли вже з рф будете вимогати?
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16.06.2022 20:32
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Я бы на месте зебила сказал *****, что бы он отсосал не нагибаясь ( они же гадости говорят ну так пора перейти на их язык )
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16.06.2022 20:11 Відповісти
Шольц это Шольц👍
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16.06.2022 20:12 Відповісти
Тоже не пойму почему боневтик ещё с экрана марафона не заявил что путин ***** ******. Чо он сделает? Ещё сильнее нападёт? А так дуба сплотил нацию схеще сильнее доказав что не боится *******. Но что можно требовать от терпилы которая извинялась перед ************ рамзанкой дыровым?
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16.06.2022 20:20 Відповісти
ну й сказав би, влаштував би шоу, осоромив би країну на цілий Світ, щоб всі думали що ми таке саме хамло як і русскіє і що би це дало? А от як би він проявив би політичну волю, повигрібав би всіх російських посіпак хоча би зі свого оточення, реформи би провів, олігархам би прищімів, це неаби як вдарило би по путіну в тому числі і допомогло би нам.
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16.06.2022 20:28 Відповісти
"Він зазначив, що лише Україна, її президент, парламент і український народ можуть вирішувати, що для них важливо."
-----
Ні ні ні, президент та парламент тут явно зайві, вони вже "нарєшалі"
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16.06.2022 20:14 Відповісти
"Умом росію нє понять..." (Тютчев, 1866), то що вона має "зрозуміти"?
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16.06.2022 20:25 Відповісти
а вона вже все зрозуміла, що після анексії Криму було? покричали розійшлися. вони не тільки Україну як салямі нарізати намогаються, вони весь устрій кроять як хочуть, сидять тупо і пиляють, подивіться скільки чортів повилазило по всьому Світу, кричать про свободи, а все що роблять, так це розхитують суспільство.
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16.06.2022 20:30 Відповісти
Ого!!! Що,дійшло???!!! Як побачив реалії війни,то й про Дойчлянд почав турбуватися?
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16.06.2022 20:26 Відповісти
Про яке відкликання касапських військ, про які переговори, про який мир в зеліному розумінні він талдинить, якщо навіть Зеля не знає, що він хоче отримати в результаті цієї кацапо-української війни?
Ну, принаймі, ніде не артикулює свої цілі чітко хоча би двіччі поспіль! То скаже, про переговори по окупованому ордло, то про оренду Криму, то "про повернення кордонів станом на 24/02", а то ще якусь фігню (зокрема, по деблокаді портів) придумує...
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16.06.2022 20:26 Відповісти
А що жид може отримати від війни України з росією? А мавпа ця абхазька, Арахамія? А кацап Єрмак?
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16.06.2022 21:11 Відповісти
а коли вже зрозуміють, після всього того, що сталося, рф взагалі не має права озвучувати про якісь хотілки, вимоги у рф, а коли вже з рф будете вимогати?
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16.06.2022 20:32 Відповісти
Німці - це нація екстремалів ( не екстремістів,як що що!) Німці або впадають в крайнощі військової агресії(1939 рік),або в каяття за покоління агресорів,до яких самі відношення не мають!
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16.06.2022 20:40 Відповісти
Весь великий бізнес Німеччини прекрасно співпрацював з гітлером і його ******* власники є прямими спадкоємцями і нащадками Третього Рейху. А те що там народ "денацифікували" то це для власників Сіменса або Мерседеса просто "масові заходи".
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16.06.2022 22:32 Відповісти
після гарної п@здюліні, обов'язково зрозуміє
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16.06.2022 20:44 Відповісти
Шольц! Ти маєш зрозуміти, що росія нічого не хоче зрозуміти!!!
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16.06.2022 22:07 Відповісти
Мирні переговори з *********** можливі тільки після звільнення всіх окупованих територій та повної виплати репарацій і контрибуцій. До того часу ми маємо бути в перманентному стані війни з кацапами. Як Японія.
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16.06.2022 22:28 Відповісти
Шольц не має бажання розуміти, що що "вимоги" РФ - це ліквідувати спочатку Україну, а потім і Німеччину… Недарма у СРСР на гербі був глобус планети - а Пу уявив себе наполеоном, петром першим, суворовим і так далі - "божевільний, що візмешь?"
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16.06.2022 22:58 Відповісти
 
 