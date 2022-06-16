Росія має зрозуміти, що не можуть бути виконані ті вимоги, які вона висуває Україні, - Шольц
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Росія має відкликати свої війська з території України та погодитись на мирні переговори.
Про це він заявив на пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"РФ має зрозуміти, що вона не має права добиватися того, чого вона хоче: не можуть бути виконані ті вимоги, які вона висуває до України. А Україні потрібна значна допомога – як фінансова, так і військова. І необхідно, щоб РФ відкликала свої війська, і щоб вона погодилася на мирні переговори", – сказав Шольц.
Він зазначив, що лише Україна, її президент, парламент і український народ можуть вирішувати, що для них важливо.
"І ми можемо домовлятися про мир лише в їхньому розумінні", – наголосив канцлер Німеччини.
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Ні ні ні, президент та парламент тут явно зайві, вони вже "нарєшалі"
Ну, принаймі, ніде не артикулює свої цілі чітко хоча би двіччі поспіль! То скаже, про переговори по окупованому ордло, то про оренду Криму, то "про повернення кордонів станом на 24/02", а то ще якусь фігню (зокрема, по деблокаді портів) придумує...