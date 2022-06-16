В результаті зустрічі Зеленського з Макроном, Драгі та Шольцем досягнуто 5 результатів, - Кулеба
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визначив пʼять результатів перегорів Президента Володимира Зеленського з лідерами Франції, Румунії, Німеччини та Італії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у Фейсбуці.
Першим результатом перемовин глава української дипломатії назвав те, що гості отримали повні пакети напрацювань групи Андрія Єрмака - Майкла Макфола щодо подальших санкцій: "Гості визнали, що деякі лідери в Європі відчувають "втому від санкцій", але особисто вони готові рухатися далі. Нові санкції будуть".
Наступний - щодо зброї. За словами міністра, у ході перемовин були деякі нові корисні оголошення, а також Президент Зеленський пояснив на цифрах, чому потрібно більше зброї і частіше. "Гості почули", - зазначив міністр.
Говорячи про прагнення України отримати статус кандадата на членство в Євросоюзі, Кулеба наголосив, що у порівнянні навіть з початком тижня ми сьогодні стали ближче до отримання такого статусу.
"Гостям подяка. Але ще не всі перешкоди подолано, не всі пастки обійдено. Рішення ухвалюється консенсусом, тому усі командно продовжуємо спокійно, зосереджено працювати на результат", - зауважив очільник МЗС.
Ще одним результатом, за словами Кулеби, стало те, що всі гості погодилися, що росії не можна довіряти у питані експорту зерна. "Треба працювати через ООН і мати чіткі гарантії. Паралельно будемо суттєво розвивати наземні коридори. Тема зерна безпосередньо пов’язана з темою сприйняття нашої війни в Африці, Азії та Латинській Америці. На цю тему теж дії скоординували", - додав глава української дипломатії.
Насамкінець міністр акцентував, що під час переговорів гості не примушували, не схиляли, не тиснули і не ув’язували. "Україна повинна виграти цю війну" - показові слова Макрона, резюмував Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Сьогодні це сталось!
Сподіваюсь, йому теперь багато що стало зрозумілим, і він для себе зробить відповідні висновки!
Если ни хе...а не дадут,то,возможно и вступать будет некому.
Шапками закидать не получается
Так Володья , тільки я ще не вирішив яку ,, асфальт чи може бітум . .
Але сьогодні рівно місяць, як нам сказали: Це за наказом президента відбувається евакуація, гуманітарна акція, ми виводимо наших героїв, повертаємо їх додому, переговори велися на дуже високому рівні, але вам цього не треба знати, головне, що все на контролі в президента, нічого не розказуйте, не публікуйте своїх здогадів, щоб не зірвати таку важливу справу...
Сьогодні рівно місяць, як їм сказали: Наказую вижити, вийти з Азовсталі, ми про все подбали й домовилися, ви евакуюєтеся для повернення додому, вас обміняють, все погоджено...
Сьогодні рівно місяць, як орки завили: вони йдуть у полон, їх не можна обмінювати, для них треба відновити смертну кару, їх би на місці відразу повбивати...
Нам збрехали. Нашим оборонцям збрехали. Ніхто ні з ким не вів переговорів, ніхто не домовлявся, була банальна здача захисників Маріуполя в полон без гарантій та надій.
Вони б ніколи не здалися, якби ще мали чим воювати. Вони, напевно, знали, що їм брешуть. І вони пішли в невідомість, де про них пам'ятатимуть рідні, а влада старатиметься зайвий раз не нариватися на неприємну тему. Місяць невідомості. Навіть достеменно невідомо, де вони зараз: під Донецьком чи десь у слідчих відділах фсб на московщині. Їх уже оголосили не полоненими, а терористами. Формально або й реально приписали до в'язниць фейкового динири, де для ще більшого терору й психологічного тиску грозяться смертною карою. Навіть про тих, хто, як там заявляють, не брав участі в бойових діях, погоджуються поміняти лише після завершення бойових дій. Це сказали на московщині якраз сьогодні, коли виповнився рівно місяць...
США провели предварительную убедительную и "незаметную" работу с приезжими гостями.
Напомнить как ОПа пузырилась ДО их приезда? Что сейчас на них будут давить сдавать интересы Украины.
Опа сама немножко ...озадачилась тем, с какими заявлениями СРАЗУ с поезда прикатили гости!
Но тупые боневтики решили, что это от их небрито-немытого вида произошло)))