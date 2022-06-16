В результаті зустрічі Зеленського з Макроном, Драгі та Шольцем досягнуто 5 результатів, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визначив пʼять результатів перегорів Президента Володимира Зеленського з лідерами Франції, Румунії, Німеччини та Італії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у Фейсбуці.

Першим результатом перемовин глава української дипломатії назвав те, що гості отримали повні пакети напрацювань групи Андрія Єрмака - Майкла Макфола щодо подальших санкцій: "Гості визнали, що деякі лідери в Європі відчувають "втому від санкцій", але особисто вони готові рухатися далі. Нові санкції будуть".

Наступний - щодо зброї. За словами міністра, у ході перемовин були деякі нові корисні оголошення, а також Президент Зеленський пояснив на цифрах, чому потрібно більше зброї і частіше. "Гості почули", - зазначив міністр.

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Говорячи про прагнення України отримати статус кандадата на членство в Євросоюзі, Кулеба наголосив, що у порівнянні навіть з початком тижня ми сьогодні стали ближче до отримання такого статусу.

"Гостям подяка. Але ще не всі перешкоди подолано, не всі пастки обійдено. Рішення ухвалюється консенсусом, тому усі командно продовжуємо спокійно, зосереджено працювати на результат", - зауважив очільник МЗС.

Ще одним результатом, за словами Кулеби, стало те, що всі гості погодилися, що росії не можна довіряти у питані експорту зерна. "Треба працювати через ООН і мати чіткі гарантії. Паралельно будемо суттєво розвивати наземні коридори. Тема зерна безпосередньо пов’язана з темою сприйняття нашої війни в Африці, Азії та Латинській Америці. На цю тему теж дії скоординували", - додав глава української дипломатії.

Насамкінець міністр акцентував, що під час переговорів гості не примушували, не схиляли, не тиснули і не ув’язували. "Україна повинна виграти цю війну" - показові слова Макрона, резюмував Кулеба.

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