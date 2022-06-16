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В результаті зустрічі Зеленського з Макроном, Драгі та Шольцем досягнуто 5 результатів, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визначив пʼять результатів перегорів Президента Володимира Зеленського з лідерами Франції, Румунії, Німеччини та Італії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у Фейсбуці.

Першим результатом перемовин глава української дипломатії назвав те, що гості отримали повні пакети напрацювань групи Андрія Єрмака - Майкла Макфола щодо подальших санкцій: "Гості визнали, що деякі лідери в Європі відчувають "втому від санкцій", але особисто вони готові рухатися далі. Нові санкції будуть".

Наступний - щодо зброї. За словами міністра, у ході перемовин були деякі нові корисні оголошення, а також Президент Зеленський пояснив на цифрах, чому потрібно більше зброї і частіше. "Гості почули", - зазначив міністр.

Також читайте: Зеленський зустрівся з Шольцом, Макроном, Драгі та Йоганнісом

Говорячи про прагнення України отримати статус кандадата на членство в Євросоюзі, Кулеба наголосив, що у порівнянні навіть з початком тижня ми сьогодні стали ближче до отримання такого статусу.

"Гостям подяка. Але ще не всі перешкоди подолано, не всі пастки обійдено. Рішення ухвалюється консенсусом, тому усі командно продовжуємо спокійно, зосереджено працювати на результат", - зауважив очільник МЗС.

Ще одним результатом, за словами Кулеби, стало те, що всі гості погодилися, що росії не можна довіряти у питані експорту зерна. "Треба працювати через ООН і мати чіткі гарантії. Паралельно будемо суттєво розвивати наземні коридори. Тема зерна безпосередньо пов’язана з темою сприйняття нашої війни в Африці, Азії та Латинській Америці. На цю тему теж дії скоординували", - додав глава української дипломатії.

Насамкінець міністр акцентував, що під час переговорів гості не примушували, не схиляли, не тиснули і не ув’язували. "Україна повинна виграти цю війну" - показові слова Макрона, резюмував Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надання Україні статусу кандидата в ЄС може стати одним із ключових європейських рішень першої третини ХХІ століття, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
Кулеба -- на своєму місці, як на мене. Моя власна щира пошана.
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16.06.2022 20:33
+16
По ваших очах бачу , гер Шольц , ви нам хочете надати допомогу , для перемоги над хутіним .
Так Володья , тільки я ще не вирішив яку ,, асфальт чи може бітум . .
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16.06.2022 21:02
+14
І там вліз єрмак
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16.06.2022 20:39
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16.06.2022 20:29 Відповісти
Першим результатом перемовин глава української дипломатії назвав те, що гості отримали повні пакети напрацювань групи Андрія Єрмака - Джерело: https://censor.net/ua/n3348439
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16.06.2022 21:20 Відповісти
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16.06.2022 20:31 Відповісти
Жах. І це офіційна зустріч. Дипломатичну службу опустили до рівня базарної адміністрації де ключову роль грають рекетири дев'яностих, але вже, як охорона
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16.06.2022 21:22 Відповісти
Мадярі цікаво в позу не стануть
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16.06.2022 20:32 Відповісти
Угорці ніби не проти наданню Україні статусу кандидата... на мій превеликий подив!
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16.06.2022 20:37 Відповісти
вони будуть проти при самому вступі статус можна й дати. он Індиччина вже 30 років чекає
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16.06.2022 20:39 Відповісти
Так пацят перестали їсти...
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16.06.2022 20:47 Відповісти
Turkey
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16.06.2022 21:24 Відповісти
Путлер попередив угорців, що все під контролем у Єрмака.
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16.06.2022 21:23 Відповісти
Кулеба -- на своєму місці, як на мене. Моя власна щира пошана.
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16.06.2022 20:33 Відповісти
Угу, разве что на фоне всего остального шапито.
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16.06.2022 23:52 Відповісти
Він професійний дипломат, як на мене, і патріот. Робить все задля своєї країни. А у Вас які, власне, до нього претензії?
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16.06.2022 23:57 Відповісти
в результаті досягнуто 5 результатів
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16.06.2022 20:34 Відповісти
Короче, "не о чем".
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16.06.2022 20:34 Відповісти
і? що зі вструпом?? Крім пакетів від Єрмака??? Капець, вже не смішно.
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16.06.2022 20:35 Відповісти
зі вструпом куда?? А тебе до этого было смешно ??
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16.06.2022 21:01 Відповісти
Я давно хотів, аби Ця російськв консерва Шольц соїми очами побачив наслідки втрогнення орків в Україну.

Сьогодні це сталось!

Сподіваюсь, йому теперь багато що стало зрозумілим, і він для себе зробить відповідні висновки!
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16.06.2022 20:36 Відповісти
я вчора пррпонував..якшо вони такі друзі )(уйла то нехай би поїхали в Маріуполь чи Сєвєродонєцк подивились..чого бояться.
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16.06.2022 20:45 Відповісти
А де результати???Кулєби наміри бла- бла -бла ,по воді вилами результати писали.
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16.06.2022 20:37 Відповісти
І там вліз єрмак
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16.06.2022 20:39 Відповісти
так само той з ООН..приїзжав говорив..приїхав додому поміняв памперси і навіть не чутно його
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16.06.2022 20:43 Відповісти
Хто Кулебі зламав ногу і нащо?
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16.06.2022 20:45 Відповісти
Був колись такий мультик "ловушка для кошек". Там герой був "шафраник" - це прототип кулеби.
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16.06.2022 21:04 Відповісти
Він завжди був кульгавою качкою.
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16.06.2022 21:28 Відповісти
Майкл Макфол, це часом не той, що політикою "перезавантаження" відносин з росією при Обамі займався? та ще й в купі з Єрмаком? Ну тоді у нас там просто супер-пупер пакет.
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16.06.2022 20:46 Відповісти
Пять глубоких занепокоень
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16.06.2022 20:47 Відповісти
На фоне таких проблем,что имеет Украина с боеприпасами и вооружением-разговоры о поддержке к вступлению в ЕС,как то не о чем...
Если ни хе...а не дадут,то,возможно и вступать будет некому.
Шапками закидать не получается
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16.06.2022 20:48 Відповісти
Результати без конкретики, все потім. Хтось вірить, що заїхали просто побалакати? Значить тиснули або вмовляли і щось погодили на тему - ну навіщо тобі той розбомблений Донбас і вода на пляжах Рів'єри тепліша ніж в Криму.
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16.06.2022 20:55 Відповісти
По ваших очах бачу , гер Шольц , ви нам хочете надати допомогу , для перемоги над хутіним .
Так Володья , тільки я ще не вирішив яку ,, асфальт чи може бітум . .
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16.06.2022 21:02 Відповісти
шось ви куме киздите
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16.06.2022 22:23 Відповісти
Пункт #1. Коли західні партнери вводять санкції, а чорномормазий орангутанг хламідія відмазує підсанкційного олігарха путіна - це такий план у дєрьмака чи це диверсія проти інтересів України?!!
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16.06.2022 21:02 Відповісти
Якщо у підготовці деяких пунктів брав участь Єрмак, то далі можна не читати: всі ці зустрічі для країни не потрібні. Все це спонукає країну до капітуляції.
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16.06.2022 21:20 Відповісти
Та бачили ми фото з кулебою під час перемовин. Очікувати на якесь високі досягнення не варто, "скрипка явно теребенила фальшиво"
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16.06.2022 21:24 Відповісти
Дуже хотілось би почути або прочитати що там Єрмак «напрацював» з Макфолом. Дуже хотілось би. Не зрозуміло зовсім,яким чином Та чому Єрмак займається якимось пакетами санкцій...В нього зовсім іньши повноваження ,він керівник офісу президента, завхоз
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16.06.2022 21:24 Відповісти
і він піариться просто безбожно. будь-яку хорошу для України новину, навіть якщо її просто опублікували як припущення в Washington Post, або ж оголосили офіційно, Україні оголошує саме єрмак.
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16.06.2022 21:34 Відповісти
Сьогодні весь інтернет, усі соцмережі заповнені фотографіями чотирьох президентів і якогось пацана. І ніби й нічого більше навколо цієї події нема. Так, вона важлива. Дуже. Але...

Але сьогодні рівно місяць, як нам сказали: Це за наказом президента відбувається евакуація, гуманітарна акція, ми виводимо наших героїв, повертаємо їх додому, переговори велися на дуже високому рівні, але вам цього не треба знати, головне, що все на контролі в президента, нічого не розказуйте, не публікуйте своїх здогадів, щоб не зірвати таку важливу справу...

Сьогодні рівно місяць, як їм сказали: Наказую вижити, вийти з Азовсталі, ми про все подбали й домовилися, ви евакуюєтеся для повернення додому, вас обміняють, все погоджено...

Сьогодні рівно місяць, як орки завили: вони йдуть у полон, їх не можна обмінювати, для них треба відновити смертну кару, їх би на місці відразу повбивати...

Нам збрехали. Нашим оборонцям збрехали. Ніхто ні з ким не вів переговорів, ніхто не домовлявся, була банальна здача захисників Маріуполя в полон без гарантій та надій.

Вони б ніколи не здалися, якби ще мали чим воювати. Вони, напевно, знали, що їм брешуть. І вони пішли в невідомість, де про них пам'ятатимуть рідні, а влада старатиметься зайвий раз не нариватися на неприємну тему. Місяць невідомості. Навіть достеменно невідомо, де вони зараз: під Донецьком чи десь у слідчих відділах фсб на московщині. Їх уже оголосили не полоненими, а терористами. Формально або й реально приписали до в'язниць фейкового динири, де для ще більшого терору й психологічного тиску грозяться смертною карою. Навіть про тих, хто, як там заявляють, не брав участі в бойових діях, погоджуються поміняти лише після завершення бойових дій. Це сказали на московщині якраз сьогодні, коли виповнився рівно місяць...
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16.06.2022 21:33 Відповісти
Ще казали що критікувати ці дії не треба бо щось може зірватися. Так я соромлюся запитати зірвалося чи не зірвалося?
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16.06.2022 21:39 Відповісти
Господи, ОНИ достигли результатов! Чем? Бесконечным нытьем, наездами и оскорблениями??? Идиоты!
США провели предварительную убедительную и "незаметную" работу с приезжими гостями.
Напомнить как ОПа пузырилась ДО их приезда? Что сейчас на них будут давить сдавать интересы Украины.
Опа сама немножко ...озадачилась тем, с какими заявлениями СРАЗУ с поезда прикатили гости!
Но тупые боневтики решили, что это от их небрито-немытого вида произошло)))
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16.06.2022 23:13 Відповісти
Та да, Єрмак як агент ГРУ багато санкцій кремлю навигадує, він такий
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17.06.2022 00:04 Відповісти
 
 