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Маркарова закликала країни Заходу дати більше зброї Україні та посилити санкції проти Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

маркарова

Щоб обмежити можливості Росії чинити агресію проти демократії й міжнародного правопорядку, потрібно дати Україні більше зброї, а також відрізати канали фінансування російського режиму шляхом нових санкцій.

Про це заявила в четвер під час виступу в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звісно, нам потрібна зброя",- зауважила Маркарова на запитання, чого зараз Україна потребує найбільше.

Посол висловила вдячність США, а також іншим союзникам та партнерам за військову та іншу допомогу, надану Україні. "Але нам потрібно більше, оскільки ворог не зупиняється, ворог не змінює тактику, а навпаки стає більш жорстоким і намагається не лише окупувати (українські міста – ред.), але й знищувати їх", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно все - від РСЗВ до артилерії та ППО, - Маркарова

Маркарова уточнила, що на нинішньому етапі Україна потребує більше важкого озброєння, у тому числі, артилерії, систем РСЗВ, авіації, "всього, що може знадобитися в цій битві".

Крім того, за її словами, важливим чинником має стати посилення санкцій проти росії, які мають охопити, насамперед її фінансовий сектор.

"Потрібно не лише покарати росію за те, що вона зробила, але також ослабити її спроможності й можливості фінансувати цю війну. Отже, санкції – це дуже важливо", - зауважила посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставки зброї гальмують, бо країни вичерпали свої запаси, - The New York Times

Вона також наголосила, що Україна потребує економічної підтримки.

"Знову ж, половину економіки знищено. Ми збираємо менше 50% доходів, ніж ми збирали раніше", - зауважила дипломат.

Водночас вона додала, що в країні зростає кількість людей, які потребують допомоги. Посол підкреслила, що біженцями та внутрішньо переміщеними особами в України стали загалом 14 мільйонів людей. І часто питання стоїть у забезпеченні їх речами першої необхідності – від питної води до безпечного притулку, що також потребує відповідних засобів.

Отже, підкреслила посол, мета полягає в тому, щоби добитися більше санкцій, отримати більше зброї й економічної допомоги, і це потрібно зробити якомога швидше. Адже затягування часу коштуватиме більшої кількості загиблих українців та додатковими втратами для української інфраструктури й економіки, а також дорожчою ціною для тих, хто підтримує демократію й міжнародний правопорядок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це ще не ленд-ліз, - Маркарова про постачання зброї зі США

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
Повний 3,14ZDECb.ще тіко ледачий не просив. Не знаючи шо,але ДАЙТЕ!!
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16.06.2022 20:48
+5
А хто ця тітонька?
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16.06.2022 20:48
+4
Вона - "д"Єрмацький дипломатичний турист" - бо до цих пір у неї вірчі грамоти не прийняли Протирає спідницю в США за державні гроші!
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16.06.2022 21:09
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Мощно!
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16.06.2022 20:39 Відповісти
так она сама мощная... местами
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16.06.2022 22:04 Відповісти
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16.06.2022 20:42 Відповісти
на рахунок танків і авіації є така думка - Макрон визнав існування обмежень на постачання певної зброї Україні
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16.06.2022 20:45 Відповісти
я перепрошую - пані Головнокомандувач чи просто як ехо зеленої шмарклі?
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16.06.2022 20:46 Відповісти
Вона - "д"Єрмацький дипломатичний турист" - бо до цих пір у неї вірчі грамоти не прийняли Протирає спідницю в США за державні гроші!
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16.06.2022 21:09 Відповісти
А хто ця тітонька?
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16.06.2022 20:48 Відповісти
Повний 3,14ZDECb.ще тіко ледачий не просив. Не знаючи шо,але ДАЙТЕ!!
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16.06.2022 20:48 Відповісти
Мдя, беда у нас с дипломатами, а особенно с послами и их заявлениями. Всё-таки не зря надо для начала немало учиться, а потом ещё больше работать в данной сфере, что-бы на вершине своих способностей становится нормальным послом и отстаивать профессионально интересы своей страны, а не быть назначенным по знакомству или отфутболенным из других областей и сладких для кармана сфер
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16.06.2022 20:52 Відповісти
Коли Україну приймуть в ЄС, тоді і у Маркаровй в США вірчі грамоти приймуть і буде послом.
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16.06.2022 21:47 Відповісти
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник (И.А. Крылов )
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16.06.2022 23:07 Відповісти
Ввечері дЄрьмака ***** - вранці важке озброєння, вранці дЄрьмака ***** - ввечері важке озброєння. Але дЄрьмака ***** найперше.
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16.06.2022 23:24 Відповісти
 
 