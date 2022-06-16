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Окупанти заявляють про плани передати з 1 вересня Запорізьку АЕС під контроль Росатома

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аес,запорізька

Російські окупанти заявили персоналу Запорізької АЕС, що з 1 вересня 2022 року станція повністю перейде під контроль РФ і Росатома.

Про це повідомили в Енергоатомі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 15 червня, один з представників "влади" окупантів, хтось на ім'я олександр генадійович, з позивним "волга", який, за його словами, "катається тут від адміністрації", зібрав керівників структурних підрозділів ЗАЕС. До відома працівників електростанції він довів інформацію, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль росії та, відповідно, Росатома. Мовляв, готуйтесь зустрічати нове керівництво та працювати за новими правилами", - йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі наголосили, що ніякого контролю за роботою ЗАЕС з боку ворожих формувань не буде.

"Запорізька АЕС працює і працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства. Її тимчасове захоплення російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору", - підкреслили в компанії.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
Вони справді вірять, що к першому вересня все ще будуть на тій території? Я вже не кажу що взагалі живими...
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16.06.2022 20:54
+12
эти ****** забыли уточнить какого года и века 1 вересня... их к тому времени уже закопают самих прихватизаторы евбанские ****** кацпская только ******** чужое украсть а у самых ********* с ***** мамкиной все через жопу делается даже ****** сракой и жрут *****.. руки ноги для только убийств...
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16.06.2022 20:57
+10
за новими правилами? вони вже намогалися в Чорнобильській зоні за своїми новими правилами і що?
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16.06.2022 20:54
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Вони справді вірять, що к першому вересня все ще будуть на тій території? Я вже не кажу що взагалі живими...
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16.06.2022 20:54 Відповісти
Ну так комунізм же ж будували...
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16.06.2022 22:05 Відповісти
за новими правилами? вони вже намогалися в Чорнобильській зоні за своїми новими правилами і що?
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16.06.2022 20:54 Відповісти
эти ****** забыли уточнить какого года и века 1 вересня... их к тому времени уже закопают самих прихватизаторы евбанские ****** кацпская только ******** чужое украсть а у самых ********* с ***** мамкиной все через жопу делается даже ****** сракой и жрут *****.. руки ноги для только убийств...
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16.06.2022 20:57 Відповісти
Неможливо. Це те саме, що намагатися зробити з українця кацапа або навпаки.
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16.06.2022 20:57 Відповісти
Загрузка французских гаубиц CAESAR в украинский Ан-124 «Руслан»
Русня кажется будет гореть.https://t.me/UkrainaOnlline/31058
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16.06.2022 20:59 Відповісти
ЗАППУПУ А НЕ АЄС!!!!
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16.06.2022 21:01 Відповісти
Ага, ви вже, орки, Київ за два дні взяли!
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16.06.2022 21:08 Відповісти
Феерические рюзьке курвы
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16.06.2022 21:10 Відповісти
До 1 вересня там хіба шо шматки гниючого рашо-м'яса залишиться на півдні України! А от воронізька АЕС може й перейде під контроль "Енергоатому"
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16.06.2022 21:10 Відповісти
😲 Росатом буде контролюватися Україною? Нафіга нам цього менінгіту?
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16.06.2022 21:10 Відповісти
Не пойму, это денацификация или демилитаризация?
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16.06.2022 21:15 Відповісти
тобі і не треба - приде твій мир - ти без тирнета
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16.06.2022 21:41 Відповісти
Треба до першого вересня звільнити Енергодар і ЗАЕС.
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17.06.2022 00:23 Відповісти
Ну хай попробуют
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17.06.2022 00:33 Відповісти
Ворог готує диверсію із розбалансування енергетичної системи України, тому потрібно терміново готувати умови для її від'єднання від Запорізької АЕС.
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17.06.2022 08:25 Відповісти
 
 