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Україна отримає достатньо зброї для перемоги у війні, - міністр оборони Британії Воллес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бен,уоллес,воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес визнає, що подекуди артилерійська перевага РФ над Україною становить 20 до 1, але західні поставки зброї невдовзі будуть здатні переломити ситуацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Воллес сказав, що союзники починають надавати Україні артилерію та ракетні системи великої дальності, які дадуть змогу українським силам перемогти. Він прогнозує, що незабаром ЗСУ зможуть досягти "значного прогресу на сході країни".

Міністр стверджує, що навчання українських військових тому, як використовувати це більш складне важке озброєння, також є ключовою частиною цих зусиль. Крім того, він сказав, що йдеться не лише про цифри, а й про можливості, які може дати єдина західна система зброї, яка використовується належним чином.

Читайте також: Британія розглядає відправку Україні більшої кількості протикорабельних ракет, - Воллес

"У деяких районах в артилерійських знаряддях перевага становить 20 до 1. Це сила, яку Росія застосовує проти них", – сказав Воллес.

"Йдеться не лише про список покупок. У вас є інгредієнти – кулінарна книга, щоб перетворити їх на їжу, і ми можемо допомогти з цим" - додав він.

Відповідаючи на запитання Sky News, чи вважає він, що союзники дають Україні достатньо зброї, щоб виграти війну, Воллес сказав: "Так. Я думаю, що українці мають і будуть мати у своїх руках можливості для досягнення значного прогресу на сході країни або захищати такі місця, як Одеса".

Британія закупила та відремонтувала понад 20 гаубиць великої дальності – M109 – у бельгійської збройової компанії, які вона передасть Україні, сказав Воллес. "Ми розгортаємо понад двадцять 155-міліметрових самохідних гаубиць, які закупили на світовому ринку. Ми їх відремонтували, і вони починають надходити. Вони мають значно більшу дальність дії, ніж 152-міліметрові", - зазначив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна здатна витіснити Росію з Донбасу, - Воллес

Він також повідомив, що "десятки, якщо не сотні" протикорабельних ракет починають надходити в країну, щоб допомогти Україні захиститися від військових кораблів РФ.

"Я думаю, що ви побачите, що напрямок руху буде набагато ворожішим для російських військ. Їм буде важче зробити те, що вони хочуть зробити. Наступне велике питання: чи зможуть українці відкинути або виштовхати їх з країни, це тільки час покаже" - сказав Воллес.
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Топ коментарі
+27
Thank you, Sir!!!
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16.06.2022 20:56
+17
Ше 20 гаубиць + 6 від макрона, 15 приїдуть до кінця місця від Німців і Голандців, ще через трохи 18 гаубиць від США ( а напевно більше ). Як не крути але допомога суттєва.

****** шо ми не отримаємо танків, але велика надія шо по лендлізу зможемо взяти Абрамси, в крайньому випадку є варіант скупати савєцький металобрухт(танки) по всьому світу.
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16.06.2022 21:05
+15
Дякуємо, разом до перемоги!
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16.06.2022 20:58
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Thank you, Sir!!!
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16.06.2022 20:56 Відповісти
Спасибо ! Но этого мало , надо не 20 а 200
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16.06.2022 21:20 Відповісти
а мені здається що англійці мало кажуть а більше роблять.
а не лендліз, який затвержений а реально ху в жо.
тикають по трошки щоб не програли але й не виграли
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16.06.2022 23:12 Відповісти
Дякуємо, разом до перемоги!
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16.06.2022 20:58 Відповісти
Ше 20 гаубиць + 6 від макрона, 15 приїдуть до кінця місця від Німців і Голандців, ще через трохи 18 гаубиць від США ( а напевно більше ). Як не крути але допомога суттєва.

****** шо ми не отримаємо танків, але велика надія шо по лендлізу зможемо взяти Абрамси, в крайньому випадку є варіант скупати савєцький металобрухт(танки) по всьому світу.
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16.06.2022 21:05 Відповісти
Якщо ви не помітили,то до нас йде все в математичній прогресії , а на параші - в регресії. Тому потрібно мати терпіння , і царство небесне нашим загиблим воїнам.
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16.06.2022 21:49 Відповісти
Від німців з голандцями приїдуть 12 (7+5 відповідно), а не 15. І це дуже круті САУ.
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16.06.2022 23:53 Відповісти
Скорше можна дочекатися призначення керівника САП ніж зброю з Німеччини. До речі невідомо чи доїхали вже каски
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17.06.2022 00:03 Відповісти
В танках нет смысла. Украина не потянет чисто по профессиональным причинам. Дикарей можно обучить стрелять из Джавелинов и Стингеров, самых умных обучить из 777 стрелять по советски, но на этом все. Задержка с РСЗО тоже по этой причине кстати, не Макрон, не Шольц, а обычная тупоголовость в течение 8 лет. Танки без самолетов это гробы. Кадры? Не смешите. Запад даже в этих целях воскресил из мертвых советские заводы в восточной Европе. Почему, да потому что дикари не станут цивилизацией за 3 месяца. В цивилизованных странах за провал обороны и разминирование уже бы через нелелю зажарили на электрическом стуле. В Сан Франциско вешали целые правительства за коррупцию переизбирали, ловили, опять вешали. А нас ***** люби друзи, один дргого сменяет уже 30 лет.
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17.06.2022 00:32 Відповісти
даун ватный это не "у нас" а вы сменяете одного "друга" на другого
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17.06.2022 04:43 Відповісти
Нахіба пов'язувати маячню про дикарів, що на твою думку не зможуть оволодіти натівською зброєю ( мабуть, міряєш по собі) і корупційну владу?
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19.06.2022 18:25 Відповісти
Если бы все зависило от Великобритании,то я бы в этом и не сомневался.
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16.06.2022 21:10 Відповісти
Брити завжди відносились підозріло до рузге і в свою чергу рузге завжди, у всі часи вороже відносились до Бритів. Тому для них ніколи не було секретом, що Акела колись таки пригне. Чим більше зброї дають ЗСУ, тим самим наближається час, коли Акела приземлиться на тому світі від вселенського позорища.
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16.06.2022 21:27 Відповісти
God save Britain!
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16.06.2022 21:28 Відповісти
Британія перемогла нацистів,допоможе і нам перемогти рашистів!Довгії літа Королеві,а бОрису Джонсону здоров'я та надхнення!
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16.06.2022 21:32 Відповісти
Ви хоч встигніть ії надати до того як бріти будуть втомлені війною та інфляцією і не дай Боже виберуть лейбористів як у 1946
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16.06.2022 22:24 Відповісти
God save the Queen!
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16.06.2022 22:31 Відповісти
Це справжні друзі! Які допомогають, навіть більше чим можуть! Шануємо цю підтримку! God Save The Queen!!
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16.06.2022 22:51 Відповісти
Я уже писал, что если бриты закусятся с кем-то...
Это же английские бульдоги! Челюсти не разожмут, пока парашная территория не перестанет дергаться.

Rule, Britania!
Britania rule the waves!
Britons never, never, never
Shall be slaves!
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16.06.2022 22:52 Відповісти
Є люди, які допомагають перемогти у рашистів, а є Мокрони.
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16.06.2022 23:42 Відповісти
Щодо їжі, наші бійці вже добре роблять з москальні шашлики і фарш, а незабаром підуть млинці і локшина.
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17.06.2022 01:16 Відповісти
Запустили все мощностя, бабушкин половой орган свиносабакам!!!
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17.06.2022 02:00 Відповісти
Dear Americans! We have some time until this winter when RUssia goes bancrupt. Until that time we might have taught many Ukrainian soldiers how to shoot from NATO big guns. When they return to Ukraine from learning, they will teach many more Ukrainian soldiers. After that Ukraine can use NATO weapons in an unlimited amount !!! and if they try to send a nuclear rocket at Ukraine, then Ukraine will destroy a lot of the Russian nuclear power stations with the help of long range missiles. Aren't you sick and tired of the sadist Russia terrorizing the whole world?
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17.06.2022 04:14 Відповісти
 
 