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Єврокомісія (945) членство в ЄС (930) Євросоюз (7022) фон дер Ляєн Урсула (523)

Завтра Єврокомісія оголосить висновки щодо статусу кандидата в ЄС для України, Молдови і Грузії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єврокомісія

Висновки Європейської комісії за заявками України, Молдови та Грузії на членство у Європейському союзі в п'ятницю оголосять президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та єврокомісар Олівер Варгеї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Завтра вранці Колегія комісарів збереться, щоб обговорити думки Комісії щодо заяв України, Молдови та Грузії на членство в ЄС та Повідомлення Комісії про Конференцію "Майбутнє Європи". Після засідання Колегії президент фон дер Ляєн та комісар Варгеї проведуть пресконференцію про думки Комісії щодо заявок України, Молдови та Грузії на членство в ЄС", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Також читайте: Євросоюз стоїть на порозі "історичного рішення" щодо України, - фон дер Ляєн

Автор: Володимир Янченко
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А Молдова с Грузией тут каким боком?
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16.06.2022 21:15 Відповісти
Кто не работает - тот ест!
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16.06.2022 21:31 Відповісти
Грузія - ніт, Молдова та Україна - так. Це вже зрозуміло. Молдова потрібна для потужного голосу «нової Європи».
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16.06.2022 21:47 Відповісти
Бо вони зміркували, що до України причепом - шансів більше, й швиденько свої заявки підігнали
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16.06.2022 22:22 Відповісти
Нам що, шкода? Більше Європи - менше рузького миру.
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17.06.2022 01:29 Відповісти
буде негарно, якщо будуть різні рішення по кандидатам..
"розділяй та володарюй" - цим неодмінно скористається Залісся..(
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16.06.2022 21:33 Відповісти
Дадут статус кандидата, уже договорено.
Главное чтобы потом со вступлением не тянули, как Турцию 35 лет и без перспектив
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16.06.2022 22:13 Відповісти
 
 