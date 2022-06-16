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Завтра Єврокомісія оголосить висновки щодо статусу кандидата в ЄС для України, Молдови і Грузії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Висновки Європейської комісії за заявками України, Молдови та Грузії на членство у Європейському союзі в п'ятницю оголосять президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та єврокомісар Олівер Варгеї.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Завтра вранці Колегія комісарів збереться, щоб обговорити думки Комісії щодо заяв України, Молдови та Грузії на членство в ЄС та Повідомлення Комісії про Конференцію "Майбутнє Європи". Після засідання Колегії президент фон дер Ляєн та комісар Варгеї проведуть пресконференцію про думки Комісії щодо заявок України, Молдови та Грузії на членство в ЄС", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.
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"розділяй та володарюй" - цим неодмінно скористається Залісся..(
Главное чтобы потом со вступлением не тянули, как Турцию 35 лет и без перспектив