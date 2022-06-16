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Новини Війна в Україні
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ЄСПЛ вказав РФ забезпечити, щоб смертний вирок військовополоненому марокканцю у т.зв. "ДНР" не був виконаний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

брагім,саадун

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення застосувати термінові заходи щодо військовополоненого, засудженого до страти в так званій "Донецькій народній республіці", зобов'язавши Росію забезпечити, що вирок виконано не буде.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як йдеться у повідомленні ЄСПЛ, поширеному в четвер, рішення було винесене у справі "Саадун проти Росії та України" (скарга № 28944/22) стосовно громадянина Марокко, військовослужбовця Збройних сил України, який здався російським військам під час нещодавніх бойових дій та засуджений до смертної кари у так званій "Донецькій народній республіці".

"Суд вказав, зокрема, уряду Російської Федерації, відповідно до правила 39 Регламенту Суду, що вони повинні забезпечити, щоб смертний вирок, винесений заявнику, не був виконаний, забезпечити належні умови його тримання під вартою, і надати йому будь-яку необхідну медичну допомогу та ліки", - сказано у повідомленні.

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Крім того, суд також вказав уряду України забезпечити, наскільки це можливо, дотримання конвенційних прав заявника.

9 червня так званий суд у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця Брагіма Саадуна та двох британців – Шона Піннера та Ейдена Асліна. Їх "звинуватили у найманстві та в скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу невизнаного ніким крім РФ утворення – "ДНР". За інформацією ЗМІ, британці та марокканець здалися в полон.
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На ЄСПЛ кацапня покладе х@й 100%. Далі що?
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16.06.2022 22:02 Відповісти
А як щодо британців?
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16.06.2022 22:14 Відповісти
А як щодо MH-17?
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16.06.2022 22:17 Відповісти
На какие-то общемировые правила в отношении мордора придется наложить мораторий если рашисты казнят хоть одного бойца. /гуманитарная помощь, та же смертная казнь, жилища, продукты, медикаменты и т.д./ + обьективное вменение - отсутствие презумпции невиновности для орков. То есть правило общее - никакие общепринятые нормы на рашистов не распространяются.
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16.06.2022 22:21 Відповісти
Так может пора эти *республики* признать террористическими организациями? Тогда с ними будет другой разговор как и с теми кто им помогает
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16.06.2022 22:38 Відповісти
Що це за хлопчик? Звідки він з'явився, і хто його туди послав?
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16.06.2022 22:40 Відповісти
Студент ,яких було багато в Маріуполі.Були б десь ваші може і куполами допомогли.
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16.06.2022 23:15 Відповісти
израильтяне есть, где-то в количестве не менее взвода. Не афишируют своё пребывание, ибо государство не одобряет.
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17.06.2022 00:16 Відповісти
Если тяжело прочитать - поясню коротко: его туда послало государство Украина, ибо он с 2020 года гражданин Украины и военнослужащий ЗСУ по контракту. Еще вопросы?
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17.06.2022 00:13 Відповісти
В ЄСПЛ що, не знають, що Раша, перестала платити членські внески і формально вийшла з ЄСПЛ. Відповідь: "ми марокканця в полон не брали, і судити його не будемо. Звертайтеся туди, де він арешрований"
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16.06.2022 22:47 Відповісти
В мире никто ДНР не признал, а эти территории считаются находящимися "под эффективным контролем" РФ. Есть такой правовой термин. Ты же, когда собака на поводке на тебя гавкает, обращаешься к хозяину "уберите собаку", а не просишь пса заткнуться. Так и здесь, РФ юридически отвечает за все выходки своих домашних питомцев.
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17.06.2022 01:43 Відповісти
може чепушилін вже жде телефонного дзвінка ?
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16.06.2022 23:35 Відповісти
досить вже писати і рекламувати ці вигадані денери і еленери,

це окуповані донецька і луганьська області України,
і терористи можуть там називати себе хоч наполеоном хоч дєдом мазаєм,
то нічого не змінює так і є вбивця і терорист
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17.06.2022 01:20 Відповісти
 
 