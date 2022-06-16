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ЗСУ (5712) БМП (220)

Протягом 16 червня на східному напрямку знищено 26 окупантів, 1 БТР та 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

схід,оту

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування. 

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 16 червня, російські фашистські війська здійснили 1 спробу штурмових дій. Втрати ворога складають: особового складу – 26, БТР – 1, БПЛА – 1, склад з ПММ – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На східному напрямку 15 червня знищено 34 окупанти, 3 артсистеми, 3 одиниці бронетехніки, - ОТУ "Схід"

Автор: Роман Свиридович
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Слава ЗСУ!!! хлопці тримайтесь, ви найкращі!
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16.06.2022 22:21 Відповісти
16 квітня? Пан редактор курить?
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16.06.2022 22:33 Відповісти
А арахноідальне каже, що ми втрачаємо до 1000 солдатів у день... Воно їбануте? 73%, вы це бачите на кінець?!
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16.06.2022 23:13 Відповісти
 
 