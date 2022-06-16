Протягом 16 червня на східному напрямку знищено 26 окупантів, 1 БТР та 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"
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Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 16 червня, російські фашистські війська здійснили 1 спробу штурмових дій. Втрати ворога складають: особового складу – 26, БТР – 1, БПЛА – 1, склад з ПММ – 1".
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Виталий Головченко
показати весь коментар16.06.2022 22:21 Відповісти Мені подобається 7
Kozak Slovak
показати весь коментар16.06.2022 22:33 Відповісти Мені подобається 1
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V Vv 00263b4f
показати весь коментар16.06.2022 23:13 Відповісти Мені подобається 2
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