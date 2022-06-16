Протягом 16 червня на східному напрямку знищено 26 окупантів, 1 БТР та 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 16 червня, російські фашистські війська здійснили 1 спробу штурмових дій. Втрати ворога складають: особового складу – 26, БТР – 1, БПЛА – 1, склад з ПММ – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На східному напрямку 15 червня знищено 34 окупанти, 3 артсистеми, 3 одиниці бронетехніки, - ОТУ "Схід"