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Зеленський провів засідання Ставки щодо можливого повторного вторгнення з території Білорусі, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Питання можливого повторного вторгнення з території Білорусі знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами секретаря РНБО, вчора було проведено засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, присвячене, зокрема, даному питанню. "Вчора президент зібрав Ставку, і проговорювалось саме це питання – питання Білорусі. Давали оцінку всі органи, які до цього дотичні, – що там відбувається, в якому стані знаходиться військо Білорусі, скільки там військових рф, які плани", - зазначив Данілов, додавши, що "все це знаходиться на контролі у президента".

Данілов повідомив, що за результатом засідання було дано доручення відповідним органам щодо проведення перевірки стану підготовки фортифікаційних споруд у чотирьох областях. "Буде відбуватися перевірка у чотирьох областях стану підготовки – у разі якщо будуть повторні виклики для нашої країни, - сказав він. - Усе це відпрацьовується кожного дня".

Секретар РНБО наголосив, що "ми розуміємо, що відбувається в Білорусі, в РФ", проводиться "дуже багато закритої роботи, про яку ми не звітуємо суспільству".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+35
Мене дуже непокоїть те , що питання можливого повторного вторгнення з території Білорусі знаходиться
на контролі у президента України Зеленського😠
Довіри як не було ,так і немає !
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16.06.2022 22:57
+26
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16.06.2022 23:06
+22
Питання можливого повторного вторгнення з території Білорусі знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського. Джерело: https://censor.net/ua/n3348455

оце от тривожить, у нас в крані багато чого бралося на контроль президента. не буду нагадувати
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16.06.2022 23:00
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усатое мурло скоро в шпагате порветься с одной стороны плешивый хазяин с другой стороны если сунеться то его меговоинов)тут развалят в течении недели и останеться он с голой жопой.
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16.06.2022 22:43 Відповісти


Катерина Продайвода
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16.06.2022 23:17 Відповісти
Вирішували, де розмінувати виходи з білорашки?
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16.06.2022 23:48 Відповісти
Мурло -0 обыкновенная марионетка-прихвостень ***** и его БАНДЫ ТЕРРОРИСТОВ👹☠️🇷🇺💩
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17.06.2022 08:11 Відповісти
Надіюсь що на цей раз в Луки не питали чи думає він напасти
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16.06.2022 22:45 Відповісти
Не питали, бо у того вже карти застаріли
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16.06.2022 22:46 Відповісти
І що порадив Юзік?
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16.06.2022 22:47 Відповісти
На початку квітня нардеп від "СН" Микола "Титан" Тищенко передав теробороні Святошинського району Києва декілька бронежилетів Як з'ясувалось згодом, передані Тищенком бронежилети не захищають ані від пострілу з пістолета Макарова, ані від удару ножем.
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16.06.2022 23:31 Відповісти
Митбольный *******
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17.06.2022 00:36 Відповісти
Нихренасебе у зели даже ставка есть?
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16.06.2022 22:50 Відповісти
а ви що думали що у зєлі погодинна оплата?
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16.06.2022 23:12 Відповісти
так це і є ставка.
Інша форма оплати - по виробітку, по результатам. Але там платити... за що?
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16.06.2022 23:34 Відповісти
ну да. И карта на стене за зелёной шторой прямо за двухтумбовым столом, на котором лампа с зелёным плафоном.
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16.06.2022 23:24 Відповісти
Мене дуже непокоїть те , що питання можливого повторного вторгнення з території Білорусі знаходиться
на контролі у президента України Зеленського😠
Довіри як не було ,так і немає !
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16.06.2022 22:57 Відповісти
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16.06.2022 23:06 Відповісти
Щоб не вийшло як з Журавлем «на кантролє» боневтіка
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17.06.2022 12:03 Відповісти
засідання чогоооо??
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16.06.2022 23:00 Відповісти
Х/з, но звучит пафосно...
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16.06.2022 23:05 Відповісти
автоматы газводы по 3 копейки можете дорисовать сами

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16.06.2022 23:46 Відповісти
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16.06.2022 23:00 Відповісти
Тонометр на заднем плане то если боневтику поплохеет?
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16.06.2022 23:09 Відповісти
то електроклізма
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16.06.2022 23:57 Відповісти
Питання можливого повторного вторгнення з території Білорусі знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського. Джерело: https://censor.net/ua/n3348455

оце от тривожить, у нас в крані багато чого бралося на контроль президента. не буду нагадувати
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16.06.2022 23:00 Відповісти
Надеюсь все разрушенные мосты со стороны Белоруси восстановили?
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17.06.2022 00:38 Відповісти
ви в мене питаєте?
я більше переживаю чи готові оборонні укріплення на півночі
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17.06.2022 01:18 Відповісти
Ну прям таки Главнокомандуючого. Де провів на шашликах ?
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16.06.2022 23:01 Відповісти
Может не ставка а ставок?
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16.06.2022 23:10 Відповісти
Зібрав кооператив «ставок», щоб дагаварітса як всьо парішать
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17.06.2022 12:10 Відповісти
Вы прослушали сообщение от Зеинформбюро...
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16.06.2022 23:02 Відповісти
зембиинформбюро
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16.06.2022 23:48 Відповісти
може неправильно сформульоване речення у новині? Мабудь так "на засіданні робили ставки"
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16.06.2022 23:05 Відповісти
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16.06.2022 23:17 Відповісти
Ставка? Это что-то новое
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16.06.2022 23:06 Відповісти
Новое это хорошо забытое старое : "товарисч сталин провёл встречу в ставке". Господи, обнять и плакать🤣
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16.06.2022 23:14 Відповісти
Яка ще Ставка? Надивилися,***** кіна.. Блазні-такі блазні🤦
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16.06.2022 23:09 Відповісти
Потрібно вже зараз розпочати програму відселення мешканців прикордонних з рф і рб містечок і селищ вглиб України з суцільним мінуванням території 30 кілометрової смуги вздовж кордону для організації оборонних рубежів з опорними пунктами на висотах і у існуючих та створюваних залізобетонних фортифікаційних спорудах. Всі дороги (покриття, мости, розв'язки) в цій зоні слід зруйнувати, а залізничні колії й інфраструктуру - розібрати аж до вузлових станцій.
Це дозволить вивільнити значні сили оборони для їх використання на інших напрямках.
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16.06.2022 23:13 Відповісти
100%.По всему периметру выставлять сторожевые заставы как когда-то делали украинские козаки против татар
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17.06.2022 00:30 Відповісти
Ага! і "хвигури" (вишки) з смоляним димокуром - передавать сигнали!
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17.06.2022 05:48 Відповісти
Приходит на ум только кино про Штирлица
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16.06.2022 23:16 Відповісти
Та годі, не нагнітайте, бо ще "паніка" буде. Всє на шашликі!
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16.06.2022 23:31 Відповісти
Демченко шо сказав?
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16.06.2022 23:33 Відповісти
А тим часом сєверодонецьку схоже наказ стояти на смерть, зараз якраз час переключати увагу, ще й накидали в інфопростір статей про 1000 вбитими в день для демораолізації, все по плану, люся може спокійно сходити до басейну.
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16.06.2022 23:33 Відповісти
Добре, що люди ще зброю не поздавали.
Бо Ставка у складі Данілова, Д'єрмака, Баканова, Буданова і Демченка - це ноль порівняно з одним перевіреним калашем та парою сотень набоїв...
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16.06.2022 23:37 Відповісти
Тепер з'ясовується, що 24 лютого 2022 року, коли кацапи маршем окуповували південь, Бубочка з дерьмаком та холуями перейменовували РНБО у ставку, для солідності. Ось тільки цікаво, як він наступного дня після утворення ставки, дав наказ її створити, і що робити з рішеннями неістуючого РНБО, наприклад, ось цим

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави"

Відповідно до статті 107 Конституції України:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави".

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

19 березня 2022 року

Введено в дію
Указом Президента України
від 19 березня 2022 року
№ 151/2022
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17.06.2022 00:31 Відповісти
Не заморачивайся,где Зелупенский и где закон?
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17.06.2022 00:41 Відповісти
Латентный сталинист. То Путину в очко заглядывает то Сталину с его "ставкой" Когда вы уже совки уже передохните? ***** уже 100 лет прошло ну сколько можно? Какая ***** "ставка" ты зеленый *****? Этот усатое ***** умертвило 8 миллионов украинцев а теперь и у тебя тоже стаффка?
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17.06.2022 00:48 Відповісти
А хто входить, окрім кватрталу-95 та сватів, у тую Ставку?
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17.06.2022 06:46 Відповісти
надеюсь
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17.06.2022 08:58 Відповісти
 
 