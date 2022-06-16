Зеленський провів засідання Ставки щодо можливого повторного вторгнення з території Білорусі, - Данілов

Питання можливого повторного вторгнення з території Білорусі знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами секретаря РНБО, вчора було проведено засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, присвячене, зокрема, даному питанню. "Вчора президент зібрав Ставку, і проговорювалось саме це питання – питання Білорусі. Давали оцінку всі органи, які до цього дотичні, – що там відбувається, в якому стані знаходиться військо Білорусі, скільки там військових рф, які плани", - зазначив Данілов, додавши, що "все це знаходиться на контролі у президента".

Данілов повідомив, що за результатом засідання було дано доручення відповідним органам щодо проведення перевірки стану підготовки фортифікаційних споруд у чотирьох областях. "Буде відбуватися перевірка у чотирьох областях стану підготовки – у разі якщо будуть повторні виклики для нашої країни, - сказав він. - Усе це відпрацьовується кожного дня".

Секретар РНБО наголосив, що "ми розуміємо, що відбувається в Білорусі, в РФ", проводиться "дуже багато закритої роботи, про яку ми не звітуємо суспільству".

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