Зеленський провів засідання Ставки щодо можливого повторного вторгнення з території Білорусі, - Данілов
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Питання можливого повторного вторгнення з території Білорусі знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського.
Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
За словами секретаря РНБО, вчора було проведено засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, присвячене, зокрема, даному питанню. "Вчора президент зібрав Ставку, і проговорювалось саме це питання – питання Білорусі. Давали оцінку всі органи, які до цього дотичні, – що там відбувається, в якому стані знаходиться військо Білорусі, скільки там військових рф, які плани", - зазначив Данілов, додавши, що "все це знаходиться на контролі у президента".
Данілов повідомив, що за результатом засідання було дано доручення відповідним органам щодо проведення перевірки стану підготовки фортифікаційних споруд у чотирьох областях. "Буде відбуватися перевірка у чотирьох областях стану підготовки – у разі якщо будуть повторні виклики для нашої країни, - сказав він. - Усе це відпрацьовується кожного дня".
Секретар РНБО наголосив, що "ми розуміємо, що відбувається в Білорусі, в РФ", проводиться "дуже багато закритої роботи, про яку ми не звітуємо суспільству".
Будь ласка, зачекайте...
Катерина Продайвода
Інша форма оплати - по виробітку, по результатам. Але там платити... за що?
на контролі у президента України Зеленського😠
Довіри як не було ,так і немає !
оце от тривожить, у нас в крані багато чого бралося на контроль президента. не буду нагадувати
я більше переживаю чи готові оборонні укріплення на півночі
Це дозволить вивільнити значні сили оборони для їх використання на інших напрямках.
Бо Ставка у складі Данілова, Д'єрмака, Баканова, Буданова і Демченка - це ноль порівняно з одним перевіреним калашем та парою сотень набоїв...
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави"
Відповідно до статті 107 Конституції України:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави".
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
19 березня 2022 року
Введено в дію
Указом Президента України
від 19 березня 2022 року
№ 151/2022