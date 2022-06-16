Поки що не настав момент, щоб говорити про кінець війни, оскільки ні Росія, ні Україна не готові на компроміси, - Макрон
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На думку президента Франції Емманюеля Макрона поки що не настав момент, щоб говорити про кінець війни, оскільки ні РФ, ні Україна не готові на поступки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я знаю, що він поки що не готовий на поступки. Але й українці зараз із такою сміливістю та героїзмом чинять опір, що також і Україна не готова йти на якісь поступки. Тому цей момент іще не настав, щоб говорити про кінець, компроміси. Я не знаю, яким буде цей кінець. Я не в голові Путіна, я не знаю достатньо його характеру, темпераменту. Я можу сказати, що він зробив фатальну помилку, свою країну впустив в історичну прірву, оскільки атакував сусіда, порушив кордон, територіальний суверенітет", - сказав Макрон журналістам у Києві в четвер.
Він зазначив, що найближчі тижні покажуть, "де межа можливого".
"Але поки що українська армія повинна сміливо, рішуче боротися, чинити опір, і ми їй у цьому допомагатимемо", - наголосив Макрон.
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Поки я бачу, якою немалою ціною дається нам кожен плюс-мінус кілометр...(позавчора з цвинтаря)
Дилемма, в принципе проста: или в тепле голодным, или сытым на холоде.
Які компроміси з боку України?
Це взагалі про що базар?
По всем другим компромиссам Макрон идёт на йух.
Мікрон, фатальна помилка - це коли ти вже "сходив", але тільки зараз згадав, що забув штани зняти, а це називається злочин! Міжнародний, проти людяності чи світового порядку - як тобі краще подобається. І це основа! Без неї, з тобою просто нема про що говорити, сахранятєль ліца, блдь.
Ми на своїй землі!
компроміс це капітуляція?
хай франція піде на компроміс і віддасть Україні частину своєї території, в розмірі яка окупована москалями
Либо развалиться и исчезнет москалькая ымперия, либо не будет Украины (по другому не выйдет)!