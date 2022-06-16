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Поки що не настав момент, щоб говорити про кінець війни, оскільки ні Росія, ні Україна не готові на компроміси, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон

На думку президента Франції Емманюеля Макрона поки що не настав момент, щоб говорити про кінець війни, оскільки ні РФ, ні Україна не готові на поступки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я знаю, що він поки що не готовий на поступки. Але й українці зараз із такою сміливістю та героїзмом чинять опір, що також і Україна не готова йти на якісь поступки. Тому цей момент іще не настав, щоб говорити про кінець, компроміси. Я не знаю, яким буде цей кінець. Я не в голові Путіна, я не знаю достатньо його характеру, темпераменту. Я можу сказати, що він зробив фатальну помилку, свою країну впустив в історичну прірву, оскільки атакував сусіда, порушив кордон, територіальний суверенітет", - сказав Макрон журналістам у Києві в четвер.

Він зазначив, що найближчі тижні покажуть, "де межа можливого".

"Але поки що українська армія повинна сміливо, рішуче боротися, чинити опір, і ми їй у цьому допомагатимемо", - наголосив Макрон.

Також читайте: Німеччина і Франція не вимагатимуть поступок від України у переговорах з Росією, - Макрон

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
Про компроміси з боку України можете забути!
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16.06.2022 23:10
+19
Ти що, Макарон, гівна в'їбав? Які з боку України можуть бути "поступки" та "компроміси", окрім здачі територій і торгівлі суверенітетом? Окстись, жабоїд сцяний...
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16.06.2022 23:15
+12
Друг ситный, за какие-такие компромиссы ты трешь?
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16.06.2022 23:12
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Про компроміси з боку України можете забути!
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16.06.2022 23:10 Відповісти
Компроміси лише в кордонах 1991 р.!!))
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16.06.2022 23:37 Відповісти
Ваша правда, але вже дуже хобілося б деяких компромісів...
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16.06.2022 23:47 Відповісти
Извращенец макрон , какаие могут быть компромиссы , как сказал Борис Джонсон - "с крокодилом вцепившемся в Вашу ногу ⁉️
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17.06.2022 08:44 Відповісти
Друг ситный, за какие-такие компромиссы ты трешь?
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16.06.2022 23:12 Відповісти
а ти погодишся на компроміс у вигляді репарацій територіями Тамані, Стародубщини, Слобожанщини (з білгородом включно)?
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16.06.2022 23:28 Відповісти
Перспектива дуже туманна... Ми не настільки зубаті.
Поки я бачу, якою немалою ціною дається нам кожен плюс-мінус кілометр...(позавчора з цвинтаря)
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17.06.2022 01:34 Відповісти
Катерина Продайвода

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16.06.2022 23:13 Відповісти
Компроміс повісити путіна на біс
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16.06.2022 23:14 Відповісти
Й Макрона напару
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16.06.2022 23:22 Відповісти
Не, макрона оставить чтобы звонил ему на тот свет
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16.06.2022 23:26 Відповісти
Ти що, Макарон, гівна в'їбав? Які з боку України можуть бути "поступки" та "компроміси", окрім здачі територій і торгівлі суверенітетом? Окстись, жабоїд сцяний...
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16.06.2022 23:15 Відповісти
Вот интересно, когда до европейцев дойдет, что украинцы будут или делать хлеб или вести войну. Но не одновременно. Поэтому чем больше будет у Украины оружия, тем быстрее Украина одержит победу, и тогда украинцы станут опять заниматься только хлебом. Учитывая, что европе очень хочется хлеба (от Украины) и нефти (от России), то придется выбирать что-то одно, и только одно.
Дилемма, в принципе проста: или в тепле голодным, или сытым на холоде.
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16.06.2022 23:16 Відповісти
********* завжди був і залишиться сировинним придатком світу. Але різниця буде лише в тому що продавати кацапи будуть змушені не за тою ціною як їм хотілось би а за тою яку їм вкажуть мінус репарації та контрибуції Україні. Так що Захід отримає все - і хліб, і нафту з газом і купу задовбаних в хлам борговими зобовязаннями вимираючих і дегадуючих кацапів. А ми навіть зараз посіяли і щось таки зберемо! Навіть більше! тепер у нас два врожаї - кацапських трупів і збіжжя.
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17.06.2022 05:05 Відповісти
Слухайте, ну ж "перекрутили" його слова в заголовку
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16.06.2022 23:16 Відповісти
Маеарон, ти ********?
Які компроміси з боку України?
Це взагалі про що базар?
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16.06.2022 23:18 Відповісти
Він пропонує частину Франції в обмін на захоплене в нас...
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16.06.2022 23:20 Відповісти
бігом пуйлу звони..(
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16.06.2022 23:18 Відповісти
Хотілося б конкретніше про компроміси,особливо з українського боку.
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16.06.2022 23:18 Відповісти
На компиоміси пійдеш ти,коли віддаси Україні відповідний шматок Франції.
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16.06.2022 23:19 Відповісти
Коли московити кидатимуть бімби на твою Хранцію ти підеш на компроміс?
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16.06.2022 23:20 Відповісти
Жабоїди здали Гітлерові власну країну за 2 тижні. Нащо компроміси?
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16.06.2022 23:23 Відповісти
Интересно было бы посмотреть на действия Ураины, если бы Путин напал на Францию. А то неполный портрет хероя получается. Беспокоиться хотя бы начали?
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17.06.2022 01:09 Відповісти
Хранція неодноразово ЦЕ робила...
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16.06.2022 23:24 Відповісти
Підозрюю... напару Шмальцеи
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16.06.2022 23:24 Відповісти
путлєр припустився помилки, а Україна має йти на поступки та досягати компромісів? Що за маячня?
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16.06.2022 23:25 Відповісти
он так просто об этом говорит будто мы тут шкуру медведя делим. он даже парится скрывать свой пофигизм на всё это
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16.06.2022 23:26 Відповісти
*НЕ парится
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16.06.2022 23:28 Відповісти
Ні..це вже за межами добра і зла..Матюги аж раптово скінчились..Так сказав, нібито у пісочнику пасочку дитинка путінг у нас відібрала..а тисячі загиблих, закатованих, сотні дітей - ні??? Не чули..капець, довбанутий..Нехай свою Андорру тоді Іспанії віддає
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16.06.2022 23:26 Відповісти
Які це тобі, маніяку телефонний, від України компроміси наснилися?! Париж свій кацапам подаруй як компроміс
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16.06.2022 23:32 Відповісти
Компромисс может быть только в пределах границ Украины 1918 года.
По всем другим компромиссам Макрон идёт на йух.
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16.06.2022 23:34 Відповісти
"Я можу сказати, що він зробив фатальну помилку".
Мікрон, фатальна помилка - це коли ти вже "сходив", але тільки зараз згадав, що забув штани зняти, а це називається злочин! Міжнародний, проти людяності чи світового порядку - як тобі краще подобається. І це основа! Без неї, з тобою просто нема про що говорити, сахранятєль ліца, блдь.
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16.06.2022 23:35 Відповісти
що він верзе? які компроміси можуть тут бути? росія має програти капітулювати та розрахуватись за матеріальні збитки моральні збитки втрачену вигоду та виплатити компенсації родинам загиблих
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16.06.2022 23:44 Відповісти
Макарон йшов би ти по адресі руского корабля
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16.06.2022 23:48 Відповісти
Про какие компромисы на территории Украины? Компромисы это типо Рашка за крым нам отдает Кубань. А компромисом называть капитуляцию Украины за это можно и в морду получить
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16.06.2022 23:58 Відповісти
Да он *******! Торгует Украиной как лапками лягушек на базаре.
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17.06.2022 00:00 Відповісти
які компроміси? Можливо лише в методі репарацій, ми хочемо за 3 роки, вони запропонують 20 розтягнути на 20 і можемо піти на якийсь компроміс. Але тільки в подібних речах.
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17.06.2022 00:15 Відповісти
Які можуть бути "компроміси" з 3,14дарасами?
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17.06.2022 00:32 Відповісти
Макрон намагається бігти перед паровозом, але перпендикулярно маршруту, тому з паровоза він скидається на ідіота.
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17.06.2022 00:47 Відповісти
макрон пішов ***** зі своїми компромісами!
Ми на своїй землі!
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17.06.2022 01:09 Відповісти
на який це компроміс Україна має піти?
компроміс це капітуляція?

хай франція піде на компроміс і віддасть Україні частину своєї території, в розмірі яка окупована москалями
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17.06.2022 01:14 Відповісти
Макарон охренел? Какие компромиссы? ТОЛЬКО ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ!!!
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17.06.2022 01:46 Відповісти
всі троє лягушатнік із німцем та італійцем всі -"друзі путіна"..для чого вони приїзжали? Тиснути на Зеленського віддати окупантам захоплене? але не вийшло і лягушатнік виправдовується ... хай йдуть під три черти.
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17.06.2022 02:07 Відповісти
ПНХ , моня
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17.06.2022 04:42 Відповісти
Про які компроміси з боку України говорить жабоїд?
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17.06.2022 05:10 Відповісти
У Макрона вибори, він говорить те, що хочуть почути виборці
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17.06.2022 07:00 Відповісти
НИКАКИХ КОМПРОМИСОВ в этой войне быть уже не может!
Либо развалиться и исчезнет москалькая ымперия, либо не будет Украины (по другому не выйдет)!
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17.06.2022 10:04 Відповісти
Засунь компромиссы себе в задницу! Любой компромисс это оправдание агрессии *****! Это стимул к новым войнам!
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17.06.2022 10:14 Відповісти
В экзистенциальной войне компромиссов быть не может.
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17.06.2022 11:12 Відповісти
 
 