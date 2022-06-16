Держдепу відомо про трьох добровольців, громадян США, які зникли на території України, - Прайс

Речник Державного департаменту Нед Прайс у четвер заявив, що Сполучені Штати мають інформацію про трьох американських добровольців, які зникли під час бойових дій в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Є повідомлення про ще одного американця, чиє місцеперебування невідоме. Я не можу говорити про подробиці цього випадку. На жаль, ми не знаємо всіх деталей випадку", – зазначив речник Держдепу.

Він додав, що відомство перебуває на зв’язку з рідними двох американців, про зникнення яких в Україні стало відомо раніше – 39 -річного Александра Дрюке і 27-річного Енді Г’юна.

Водночас ані США, ані Україна чи Міжнародний комітет Червоного Хреста не можуть підтвердити повідомлення про те, що їх було взято в полон.

"Ми продовжуємо закликати всіма можливими способами громадян США не їхати до України через супутні небезпеки, які спричиняє агресія Росії", – додав Прайс.

Водночас Вашингтон поки не звертався до Москви у зв’язку зі зниклими американськими добровольцями, оскільки у США не мають підстав вважати, що саме Росія взяла їх у полон, і оскільки сама РФ не підтверджує цього.

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