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ФБР розпочало розслідування, як американські чипи опинилися в російській військовій техніці, - The Washington Post

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чип

Федеральне бюро розслідувань США почало вивчати, як комп’ютерні чіпи американських технологічних компаній опинилися в російському військовому обладнанні, вилученому в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post

Зокрема, федеральні агенти почали опитувати американські технологічні компанії.

За словами джерел, агенти Мінторгівлі США, які забезпечують контроль за експортом, проводять розслідування разом з ФБР, відвідуючи компанії, щоб запитати про західні чипи та компоненти, знайдені в російських радарних системах, дронах, танках, наземному обладнанні та прибережних кораблях.

Співрозмовники видання заявляють, що мають на меті "відстежити цей процес аж до американського постачальника", щоб визначити, "як він потрапив у цю систему озброєння".

Відзначається, що те, що чип певної компанії потрапив до російського озброєння не означає, що щодо цієї компанії почали розслідування, але в США "розпочали розслідування щодо того, як чип цієї компанії потрапив у цю систему".

Незрозуміло, про які саме компоненти йдеться. Але слідчі з різних країн виявили західну електроніку в російській зброї, яку вона використовує в боях в Україні.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+51
Добраніч, українці. Спокійної нам всім ночі. Помоліться за наших хлопців.

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17.06.2022 00:27
+5
Россияне - воруют все и у всех .
ПОРА ЭТО ОБЪЯСНИТЬ ВСЕМУ МИРУ
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17.06.2022 07:55
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знаешь куда ******* Богуслаев с конструкторами?
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17.06.2022 09:10 Відповісти
да никуда...они и сейчас деребанят бюджет..во время войны..и всем насрать
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17.06.2022 09:43 Відповісти
Ну, расскажи..
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17.06.2022 09:17 Відповісти
ты думаешь это секрет???
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17.06.2022 09:44 Відповісти
Мігрували
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17.06.2022 00:24 Відповісти
Добраніч, українці. Спокійної нам всім ночі. Помоліться за наших хлопців.

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17.06.2022 00:27 Відповісти
боневтік сцянович їх здав, молімося за них
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17.06.2022 08:58 Відповісти
на "правді" спершу з'явилась ця стаття, так само з "чипами" в заголовку... копіпаст?
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17.06.2022 00:28 Відповісти
ну вона, очевидно, в Washington Post спочатку з'явилася, от і пишуть всі.
мені в цьому подобається, що в нормальних країнах і розслідування проводять, і преса пише про все. а у нас - повне беззаконня, кишенькові прокурори і бандити і зрадники, такі, як, наприклад, Наумов, повністю безкарні.
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17.06.2022 09:44 Відповісти
Это вопрос к говнюкам кукарекающим что "Европа на ничего не должна".
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17.06.2022 02:18 Відповісти
Ой, а кто єто сдєлал?!
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17.06.2022 00:47 Відповісти
"чесні-пречесні", "непідкупні", "принципові".
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17.06.2022 01:39 Відповісти
Варто також дослідити та встановити, які кацапські свиноматки наклєпали свій ріднесенький звірячий непотре6, що нахрюкав на життя тисяч (!!!) мирних мешканців України.
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17.06.2022 03:25 Відповісти
"параллельный импорт" - ординці вже схему розробили, треба це негайно зупинити
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17.06.2022 03:31 Відповісти
Через треті країни
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17.06.2022 06:56 Відповісти
Россияне - воруют все и у всех .
ПОРА ЭТО ОБЪЯСНИТЬ ВСЕМУ МИРУ
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17.06.2022 07:55 Відповісти
В топології кожного чипу подвійного призначення західного виробництва зашита закладушка, яка виводить з ладу весь чип при отриманні певного сигналу.
Так от, замість того, щоб проводити довготривалі розслідування, американцям треба знищувати всі партії чипів, номери з яких засвітились у рашистських військових пристроях і озброєнні.
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17.06.2022 08:14 Відповісти
1 ) Кожного

2) Звідки саме вам це відомо,чи це "на рівні легенд" ?
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17.06.2022 08:58 Відповісти
Байки. Те що виробляють у США не може мати ніяких "зашитих закладушек". Собі дорожче вийде, бо якщо довідається про слабке місце ворог, то зможе вимикати зброю США.
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17.06.2022 09:05 Відповісти
колись такі байки розповідали про японську техніку
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17.06.2022 11:54 Відповісти
 
 