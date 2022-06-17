ФБР розпочало розслідування, як американські чипи опинилися в російській військовій техніці, - The Washington Post
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Федеральне бюро розслідувань США почало вивчати, як комп’ютерні чіпи американських технологічних компаній опинилися в російському військовому обладнанні, вилученому в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post
Зокрема, федеральні агенти почали опитувати американські технологічні компанії.
За словами джерел, агенти Мінторгівлі США, які забезпечують контроль за експортом, проводять розслідування разом з ФБР, відвідуючи компанії, щоб запитати про західні чипи та компоненти, знайдені в російських радарних системах, дронах, танках, наземному обладнанні та прибережних кораблях.
Співрозмовники видання заявляють, що мають на меті "відстежити цей процес аж до американського постачальника", щоб визначити, "як він потрапив у цю систему озброєння".
Відзначається, що те, що чип певної компанії потрапив до російського озброєння не означає, що щодо цієї компанії почали розслідування, але в США "розпочали розслідування щодо того, як чип цієї компанії потрапив у цю систему".
Незрозуміло, про які саме компоненти йдеться. Але слідчі з різних країн виявили західну електроніку в російській зброї, яку вона використовує в боях в Україні.
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мені в цьому подобається, що в нормальних країнах і розслідування проводять, і преса пише про все. а у нас - повне беззаконня, кишенькові прокурори і бандити і зрадники, такі, як, наприклад, Наумов, повністю безкарні.
ПОРА ЭТО ОБЪЯСНИТЬ ВСЕМУ МИРУ
Так от, замість того, щоб проводити довготривалі розслідування, американцям треба знищувати всі партії чипів, номери з яких засвітились у рашистських військових пристроях і озброєнні.
2) Звідки саме вам це відомо,чи це "на рівні легенд" ?