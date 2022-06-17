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Я готовий поїхати в Росію, але тільки за виконання Путіним попередніх умов, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путин,макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність поїхати в Росію, якщо це буде потрібно, але зазначив, що такий візит може відбутися лише за попередніх умов.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на  "Європейську правду", про це Макрон заявив в інтерв’ю французькому телеканалу TF1.

"Хтось не розуміє, чому я продовжую говорити з Путіним. Я робив це, тому що вбачаю в цьому роль Франції. Візит до Росії? Для цього потрібні попередні умови, а отже, жести з боку Путіна. Я продовжу говорити з ним з відома президента України і за умови, що це матиме користь", – зазначив президент Франції.

Він уточнив, що згадані ним передумови станом на сьогодні не виконані.

Також Макрон заявив, що його відносини з Володимиром Зеленським не погіршились через контакти з російською стороною. "Я був першим лідером, який прийняв його між двома турами (президентських виборів у 2019 році)", – нагадав президент Франції.

Перебуваючи в Києві, Макрон також розповідав, що його дзвінки до Путіна нерідко відбувалися на прохання Києва, але частіше він дзвонив за власною ініціативою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина і Франція не вимагатимуть поступок від України у переговорах з Росією, - Макрон

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
Все таки якась користь була від візиту Макрона в Київ.
Він привіз шість Цезарів.
Ці французькі САУ вже сьогодні переправили до України.
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17.06.2022 01:05
+13
І заставлять срати в чумайдан...
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17.06.2022 02:05
+11
нагадай, коли це французи були "нашими" ворогами? коли Москва згоріла?
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17.06.2022 01:12
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Не їдь, з тебе двійника зроблять...
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17.06.2022 01:00 Відповісти
І заставлять срати в чумайдан...
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17.06.2022 02:05 Відповісти
Все таки якась користь була від візиту Макрона в Київ.
Він привіз шість Цезарів.
Ці французькі САУ вже сьогодні переправили до України.
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17.06.2022 01:05 Відповісти
Це що - на додачу до тієї шістки яка вже гримить на фронті? Тоді добре!
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17.06.2022 06:22 Відповісти
Німці та французи завжди були нашими ворогами і завжди зраджували українців. Вони приїзжали на прохання ху..ла щоб тиснути на Зеленського але поїхали "не солоно хлєбавші"..ху..ло напевно їм обіцяв швидко захопити наш південь, а вони обіцяли не постачати нам важкої зброї та домовитись про припинення вогня....
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17.06.2022 01:07 Відповісти
нагадай, коли це французи були "нашими" ворогами? коли Москва згоріла?
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17.06.2022 01:12 Відповісти
Трохи більше як 100 років тому.
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17.06.2022 01:26 Відповісти
ну, хіба що у вас обох з "Саша Киев" дівочі фамілії "Швєйк"
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17.06.2022 01:46 Відповісти
Франція тоді пропонувала УНР протекторат,але пихаті відмовились та втратили все.Не знаєте історії,то не пишіть маячню.
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17.06.2022 02:57 Відповісти
Коли французські війська в складі союзних військ ( де французи складали більшість) разом з британцями та турками розбили в Криму російську імперську армію в ході Кримської війни 1854-1856, тим самим примусивши російську імперію офіційно підписати акт капітуляції перед союзниками на конгресі в Парижі.
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17.06.2022 01:32 Відповісти
жабоїди були "друзями куйла" разом з фріцами, коли в Мінську почали нарізати суверенну українську землю під фундамент нинішньої війни в України .Це був план куйла,створення підконтрольного рашисту "ордло" ,для дальнішої окупації не тільки Луганської і Донецької областей ,а всієї України.Треба думати, що те,чого зараз вимагають від куйла(повного звільнення всієї окупованої території України включно з Луганською ,Донецькою областями,та Кримом )потрібно було робити вже в 2014 році.Але вороги України в лиці фріців і жабоїдів взялися про "мирне врегулювання" війни ,без гарантів Будапештського паперу США І Англії (по -вказівці куйла,котрий їх не бажав бачити на переговорах.)котра вже тоді була розпочата рашистами і в кінцевому результаті починаючи з 2014 році вони фінансували приготування рашиста до нинішньої повномасштабної війни в Україні.Фріци збудували рашистам військовий полігон ,на котрому німецькі інструктори готовили рашистські окупаційні війска методами НАТО ,французи з італійцями поставляли зброю і комплектуючі в рашистську армію і багато багато "дружніх" кроків цих прорашистських холуїв зроблено саме для того,що сьогодні є в Україні.
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17.06.2022 09:26 Відповісти
What?! Are you fucking kidding?
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17.06.2022 01:57 Відповісти
Не то, чтобы врагами... По-моему, они, до сих пор не отдупляются, что "Украина - не россия". Макрону нужно напомнить, что, когда Францию "прижало" в "Столетней войне", то его предки не в москву ездили за помощью, а на Сечь.
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17.06.2022 09:00 Відповісти
XIV век. Какая Москва ? Какая Сечь ?
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17.06.2022 10:08 Відповісти
Ну помилився чоловік не 200 років . Це нічого не міняє . Такий епізод в Франції був . Івана Сірка по цей день у Франції пам'ятають.
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17.06.2022 10:24 Відповісти
Еще не назвонился?
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17.06.2022 01:07 Відповісти
Емануель такий смішний...) подаруйте йому хтось сімку з безлімітом, хай дійсно хоч спамом закидує путлера)
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17.06.2022 01:17 Відповісти
Він тепер "матьорим" став, тепер буде х...лу в очі дивитись. От приїде до масковії, стане в коло недоїмперської кодли, і буде всім "в глаза смотрєть".
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17.06.2022 06:16 Відповісти
Хоче наживо прослухати єпічєскую новину від керівника РХБЗ раїсії про бойових комарів??

Проект P-268

16 июня Минобороны России опубликовало новые факты о деятельности биолабораторий на Украине, которые курировало министерство обороны США. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова, в этих учреждениях изучали опасные вирусы, способные передаваться через комаров. В частности, такие исследования велись в рамках проекта P-268.

- Заявленной целью проекта является изучение вирусов, способных инфицировать комаров рода Aedes. В соответствии с техническим заданием, вирусный препарат был наработан институтом в Киеве и доставлен в США для проведения полевых аэробиологических исследований, - сообщил Игорь Кириллов.

По его словам, интерес американских заказчиков к комарам данного вида - переносчикам лихорадки денге, Зика, желтой лихорадки, - неслучаен.

- Во время последней крупной вспышки желтой лихорадки в Африке (в 2013 году) было зафиксировано 170 тыс. случаев тяжелой формы заболевания, из которых 60 тыс. закончилось летальным исходом, - напомнил генерал.

С 2015 года - начала широкомасштабного финансирования Пентагоном украинских проектов, - в Луганской и Донецкой народных республиках были зафиксированы многочисленные случаи инфекционных болезней. Например, в 2016 году заболеваемость туляремией выросла по сравнению с 2007 годом в девять с половиной раз, отметил он.
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17.06.2022 01:18 Відповісти
Я думаю чому це у нас в Америці комарів немає, а вони виявляються все на Росію заслані, росіян кусати.
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17.06.2022 04:12 Відповісти
Щоб ***** підмився умова, бо Макрон соленого не любить?
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17.06.2022 01:55 Відповісти
Макрон ты походу гей
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17.06.2022 01:57 Відповісти
Вылижи ему ещё очко придурок
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17.06.2022 02:03 Відповісти
напевно звонив )(уйлу
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17.06.2022 02:19 Відповісти
CONTEX® штопаний, ця мразота заявила про домовленість не поставляти танки та штурмову авіацію
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17.06.2022 03:43 Відповісти
Барыня лягни и просють (с
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17.06.2022 03:50 Відповісти
Заголовки в кацапосми после речи макрона: «Запад решил прекратить поставлять оружие Киеву»))))
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17.06.2022 05:29 Відповісти
за кожний дзвінок нехай передає по 6 "Цезарів" і нехай дзвонить хоча б кожен день.
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17.06.2022 09:24 Відповісти
уже секса по телефону недостаточно, пора переходить к более серьезным отношениям?
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17.06.2022 09:30 Відповісти
 
 