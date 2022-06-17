Я готовий поїхати в Росію, але тільки за виконання Путіним попередніх умов, - Макрон
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Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність поїхати в Росію, якщо це буде потрібно, але зазначив, що такий візит може відбутися лише за попередніх умов.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", про це Макрон заявив в інтерв’ю французькому телеканалу TF1.
"Хтось не розуміє, чому я продовжую говорити з Путіним. Я робив це, тому що вбачаю в цьому роль Франції. Візит до Росії? Для цього потрібні попередні умови, а отже, жести з боку Путіна. Я продовжу говорити з ним з відома президента України і за умови, що це матиме користь", – зазначив президент Франції.
Він уточнив, що згадані ним передумови станом на сьогодні не виконані.
Також Макрон заявив, що його відносини з Володимиром Зеленським не погіршились через контакти з російською стороною. "Я був першим лідером, який прийняв його між двома турами (президентських виборів у 2019 році)", – нагадав президент Франції.
Перебуваючи в Києві, Макрон також розповідав, що його дзвінки до Путіна нерідко відбувалися на прохання Києва, але частіше він дзвонив за власною ініціативою.
Будь ласка, зачекайте...
Він привіз шість Цезарів.
Ці французькі САУ вже сьогодні переправили до України.
Проект P-268
16 июня Минобороны России опубликовало новые факты о деятельности биолабораторий на Украине, которые курировало министерство обороны США. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова, в этих учреждениях изучали опасные вирусы, способные передаваться через комаров. В частности, такие исследования велись в рамках проекта P-268.
- Заявленной целью проекта является изучение вирусов, способных инфицировать комаров рода Aedes. В соответствии с техническим заданием, вирусный препарат был наработан институтом в Киеве и доставлен в США для проведения полевых аэробиологических исследований, - сообщил Игорь Кириллов.
По его словам, интерес американских заказчиков к комарам данного вида - переносчикам лихорадки денге, Зика, желтой лихорадки, - неслучаен.
- Во время последней крупной вспышки желтой лихорадки в Африке (в 2013 году) было зафиксировано 170 тыс. случаев тяжелой формы заболевания, из которых 60 тыс. закончилось летальным исходом, - напомнил генерал.
С 2015 года - начала широкомасштабного финансирования Пентагоном украинских проектов, - в Луганской и Донецкой народных республиках были зафиксированы многочисленные случаи инфекционных болезней. Например, в 2016 году заболеваемость туляремией выросла по сравнению с 2007 годом в девять с половиной раз, отметил он.