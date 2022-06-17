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На окупованих територіях росіяни створили 20 фільтраційних таборів і в’язниць, - Україна в ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Російські загарбники створили щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць на тимчасово окупованих територіях України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

"Є ще багато місць, де злочини не припиняються. На окупованих територіях виявлено щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць", - сказав він.

Український посол нагадав про тюрму "Ізоляція" в окупованому Донецьку - "ми дуже добре знаємо про жахи, які там кояться".

"І тому ми повинні зупинити розповсюдження росією цієї в’язниці по всій Україні", - наголосив Цимбалюк.

Очільник української місії в ОБСЄ також розповів про випадки катувань, про гендерне насильство, викрадення людей, що стало "частиною російської політики зі зламування волі мешканців окупованих територій України".

"Наразі Херсонська та Запорізька області, за словами правозахисників, є одними з лідерів за кількістю викрадень російськими військовими в Україні", - заявив посол, навівши ряд прикладів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Книга катів": Зеленський анонсував запуск проєкту з даними про звірства армії Росії

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
*******,
то чим не копія фашистів,

хіба що великих газових камер поки немає
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17.06.2022 01:46
+12
Я считаю что,программа где встретил рузького там и убей будет актуальна на весь мир и за это ни чего не будет, прям флэшь моб!
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17.06.2022 02:07
+11
Совдепія була гірше фашистів,але суд над тим режимом ще не проведений,тому маємо тепер наслідки.
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17.06.2022 02:53
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*******,
то чим не копія фашистів,

хіба що великих газових камер поки немає
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17.06.2022 01:46 Відповісти
Совдепія була гірше фашистів,але суд над тим режимом ще не проведений,тому маємо тепер наслідки.
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17.06.2022 02:53 Відповісти
Я считаю что,программа где встретил рузького там и убей будет актуальна на весь мир и за это ни чего не будет, прям флэшь моб!
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17.06.2022 02:07 Відповісти
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17.06.2022 02:18 Відповісти
тоді я рекомендую тобі з дому не виходити, бо вб'ють ... ти ж російськомовний, замочуть тебе у сортирі та запишуть у рашисти
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17.06.2022 03:09 Відповісти
Елєна теж не дуже)
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17.06.2022 07:08 Відповісти
А пам'ятаєте як гобліни в цьому звинувачували українців? Знайте якщо гоблін когось в чомусь звинувачує то з дуже високою імовірністю він сам в цьому винен.

Звинувачує в десанті зсу на Зміїний і його смерті, значить це десант вс рф вмер. Звинувачує в 120к загиблих значить такі у нього втрати. Звинувачує в фашизмі значить вони самі фашисти.
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17.06.2022 04:10 Відповісти
Покажите это ватникам, пусть закроют свои грязные рты https://m.youtube.com/watch?v=yYXu6CarHfY
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17.06.2022 04:56 Відповісти
Потомки лагерных вертухаев из любой страны только зону сделать могут как у себя.
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17.06.2022 06:49 Відповісти
ОБСЄ промоскальське нікчемне утворення
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17.06.2022 07:06 Відповісти
 
 